Camarón Zepeda le gustaría defender su campeonato mundial en un estadio de la Liga Mx

Camarón Zepeda se convirtió en nuevo campeón mundial del Consejo Mundial de Boxeo (CMB)

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William “Camarón” Zepeda consolidó su carrera el pasado 1 de agosto al obtener el campeonato mundial superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) tras vencer por decisión unánime al estadounidense Lamont Roach.

Días después de la pelea, Zepeda manifestó su intención de realizar su primera defensa en el estadio Nemesio Diez, sede del Toluca en la Liga MX, y afirmó que ya estaba presionando para lograr ese objetivo.

En declaraciones recolectadas por el medio Izquierdazo, Zepeda señaló: “Me gustaría que mi primera defensa sea en el Nemesio Diez. Ya estoy metiendo presión para que se logre”. El campeón explicó que desea compartir este logro con la afición de Toluca y quienes siguieron su trayectoria. Destacó que pelear en ese recinto representaría un reconocimiento para la ciudad y la afición mexiquense.

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El boxeo mexicano celebra un nuevo logro internacional, tras la consagración de William “Camarón” Zepeda como nuevo campeón mundial superligero del Consejo Mundial de Boxeo (captura de pantalla)

Felicitaciones a Camarón Zepeda tras ser campeón del mundo

La pelea en la que Zepeda se coronó campeón se resolvió con tarjetas de 117-111, 117-111 y 118-110 a su favor, resultado que incrementó su récord a 34 victorias —27 por nocaut— y una sola derrota. El triunfo del boxeador originario de San Mateo Atenco, Estado de México, marcó una nueva etapa para el boxeo mexicano, al sumar otro monarca mundial a sus filas.

El ex campeón mundial Shakur Stevenson, quien derrotó a Zepeda el año anterior, felicitó públicamente al mexicano a través de redes sociales con el mensaje: “definitivamente me sorprendiste”. Stevenson también dedicó palabras de aliento a Roach y reconoció el alto nivel mostrado por su ex rival.

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La directiva de Toluca y promotores podrían la viabilidad de organizar una función de campeonato mundial en el Nemesio Diez. Zepeda insistió en que su prioridad era pelear ante su gente, respaldado por la proyección internacional que alcanzó tras su consagración.

El boxeo mexicano celebra un nuevo logro internacional, tras la consagración de William “Camarón” Zepeda como nuevo campeón mundial superligero del Consejo Mundial de Boxeo (captura de pantalla)

¿Quién es el siguiente rival de Zepeda?

El futuro del campeón en el boxeo de peso ligero comienza a delinearse con señales claras, aunque todavía sin confirmaciones oficiales sobre la fecha o el adversario que lo llevará de nuevo al cuadrilátero. El púgil ha manifestado estar en condiciones óptimas para un combate hacia finales de este año, una expectativa que mantiene la atención de los seguidores de la disciplina.

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Desde el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), se ha apuntado a Jadier Herrera como el posible rival mandatorio. El organismo ya había expresado públicamente la intención de que el campeón interino cubano se enfrente al titular absoluto, lo que convierte a Herrera en la opción más clara para la próxima cita del Camarón.

Camarón Zepeda y Shakur Stevenson se enfrentarán este 12 de julio por el campeonato mundial del CMB (Instagram | goldenboy)

El regreso al ring aún no cuenta con fecha definida ni sede cerrada, pero la idea de disputar la pelea en el estadio del club Toluca ha sido bien recibida por el campeón. La decisión final, sin embargo, depende de la aprobación del equipo de Herrera, quien deberá dar el visto bueno para que el combate se realice en territorio mexicano.

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