Con más arrestos, pero menos presupuesto: le quitan más 5 mmdp a la Guardia Nacional

Personal de la Guardia Nacional (GN) realiza patrullajes en calles del estado de Chiapas, México. Imagen de archivo. EFE/Juan Manuel Blanco

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El presupuesto de la Guardia Nacional cayó 21.7 por ciento en 2025 frente al año anterior, según el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y Estatal que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó este jueves. La corporación federal pasó de contar con 25 mil 620.5 millones de pesos en 2024 a disponer de apenas 20 mil 63.6 millones en 2025, una pérdida de 5 mil 556.9 millones de pesos en un solo año.

El Inegi obtuvo estos datos a través del Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y Estatal (CNSPF-E), instrumento con el que mide anualmente el ejercicio presupuestal y el desempeño operativo de las instituciones de seguridad del país. El informe abarca tanto a la Guardia Nacional como a las 32 instituciones de seguridad pública estatales.

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De acuerdo con las cifras, el total de recursos disponibles para la Guardia Nacional y las instituciones de seguridad pública estatales sumó 136 mil 158 millones de pesos en 2025. De ese monto, el 20.7% correspondió a la corporación federal y el 79.3% restante a las entidades federativas.

Las instituciones de seguridad pública estatales, sin considerar a la Ciudad de México, registraron un aumento de 5.6% en el presupuesto que ejercieron durante 2025. Esta tendencia contrasta con el descenso registrado por la Guardia Nacional en el mismo periodo.

Policías, Guardia Nacional realizan diversos procedimientos en varios estados para prevnir y atacar la delincuencia Foto: Gabinete de seguridad

Las detenciones de la Guardia Nacional aumentaron 137.4% pese al recorte

A pesar de la reducción presupuestal, la Guardia Nacional incrementó sus detenciones en 137.4% durante 2025. La corporación puso a disposición de las autoridades a 23 mil 206 personas, frente a las 9 mil 777 que aseguró en 2024.

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Este aumento contrasta con el comportamiento de las instituciones de seguridad pública estatales, que detuvieron a 389 mil 921 personas en 2025. Esa cifra representa una baja de 7.3% respecto al año previo.

El total de arrestos entre ambas corporaciones —federal y estatales— descendió 4% en el periodo. Las detenciones pasaron de 430 mil 196 en 2024 a 413 mil 127 en 2025.

De las detenciones registradas, 178 mil 660 se realizaron por la presunta comisión de delitos. Los relacionados con narcomenudeo fueron los más frecuentes, con 66 mil 968 casos, equivalentes al 37.5% del total.

Miembros de la Guardia Nacional de México, equipados con armamento pesado y equipo táctico, patrullan a bordo de una camioneta pick-up en una zona urbana.

Entre los delitos más frecuentes, el robo ocupó el segundo lugar entre los delitos que motivaron arrestos durante 2025. Le siguieron los delitos en materia de armas, explosivos y otros materiales destructivos, y después las lesiones.

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Estos cuatro tipos de delito concentraron la mayor parte de los 178 mil 660 arrestos por presunta comisión de ilícitos que registró el Censo. El narcomenudeo, con más de un tercio del total, se mantuvo como la categoría más recurrente entre las detenciones de ambas corporaciones.

La percepción ciudadana sobre la Guardia Nacional, según el Inegi

Más allá del presupuesto y las detenciones, el Inegi también ha medido la percepción ciudadana sobre el desempeño de la Guardia Nacional. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) publicada en junio de 2025 ubicó a la corporación con una aprobación del 72.5% en la prevención y combate a la delincuencia.

Esa calificación la situó por debajo de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), que obtuvo el 87.5% de aprobación ciudadana. La Fuerza Aérea Mexicana y el Ejército Mexicano alcanzaron 84.0% y 83.1%, respectivamente, también por encima de la Guardia Nacional.

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Imagen de archivo. Miembros de la Guardia Nacional vigilan la escena del crimen donde un hombre fue asesinado a tiros, mientras la violencia y la agitación económica se intensifican en Culiacán un año después del secuestro y extradición del líder del Cártel de Sinaloa Ismael "El Mayo" Zambada a los Estados Unidos, en Culiacán, estado de Sinaloa, México, 7 de julio de 2025. REUTERS/Jesús Bustamante

Las policías estatales y municipales registraron niveles de aprobación considerablemente más bajos: 52.4% para las estatales y 46.4% para las preventivas municipales. La brecha entre las fuerzas armadas y las policías locales se mantuvo estable desde septiembre de 2021, según el seguimiento de la ENSU.

La tendencia en la percepción ciudadana indica que la mayoría de los mexicanos mayores de 18 años asocia la efectividad en seguridad con las instituciones de carácter federal y militar. La Guardia Nacional, pese a situarse por encima de las policías locales, no alcanzó los niveles de las tres ramas de las fuerzas armadas evaluadas por el Inegi.

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El doble escenario que revelan los datos del Inegi —menos presupuesto para la Guardia Nacional, pero más detenciones— plantea interrogantes sobre la eficiencia operativa de la corporación y sobre las prioridades del gasto en seguridad pública federal para los próximos años. El Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y Estatal constituye la fuente oficial de referencia para este análisis y se publica de forma anual.