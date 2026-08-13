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Receta de filete oriental: el truco para conseguir una carne jugosa con un toque irresistible

Una preparación sencilla que combina sabores intensos, vegetales y una salsa que transforma un corte de carne en un plato perfecto para compartir

Filete de carne en lonchas sobre plato blanco, con sésamo, cebolla verde, cilantro, rodaja de limón y ajo frito. Fondo oscuro con cuenco de arroz y salsa.
Un plato blanco presenta un filete de carne cortado en lonchas, rociado con salsa y decorado con sésamo, cebolla verde, cilantro, limón y ajo frito, indicando una preparación oriental. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El filete oriental es una alternativa ideal para salir de la rutina sin complicarse demasiado en la cocina. Su atractivo está en la combinación de una carne suave con ingredientes que aportan notas saladas, dulces y ligeramente intensas, creando un resultado lleno de personalidad.

Esta preparación puede convertirse en una comida completa para cualquier día de la semana. El secreto está en conseguir que el filete conserve su jugosidad mientras absorbe los sabores de la mezcla que lo acompaña.

Si buscas una receta práctica, vistosa y con ese toque de comida oriental que hace que cada bocado sea diferente, esta opción puede convertirse en una de esas preparaciones que terminas repitiendo. Además, puedes acompañarla con arroz blanco para aprovechar hasta la última gota de la salsa.

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El sabor está en la mezcla

Un filete de carne en rodajas, semillas de sésamo, cebollino picado, jengibre, cilantro, dos cuencos con salsa, palillos chinos y una hoja con una receta escrita.
Un filete oriental en rodajas con sésamo y cebollino reposa sobre una tabla de madera junto a jengibre, cilantro y cuencos con salsas, con una receta escrita a mano en primer plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de comenzar, conviene tener todos los ingredientes listos y cortados. Así será más sencillo trabajar la carne y evitar que alguno de los elementos permanezca demasiado tiempo en el fuego.

La combinación de salsa de soya, vegetales y condimentos es la que aporta el carácter oriental al plato. No se trata solamente de cocinar el filete, sino de conseguir que cada ingrediente aporte su propio sabor.

Para que la carne quede tierna, evita cocinarla durante demasiado tiempo. Un filete bien sellado y posteriormente integrado con la salsa puede conservar una textura mucho más agradable.

Ingredientes y preparación

Un plato con filete de res en rodajas, brócoli, pimientos rojos, guisantes, cebolletas y semillas de sésamo, con salsa, palillos y un tazón.
Un plato principal presenta filete de res oriental en rodajas con brócoli, pimientos rojos y guisantes de nieve, acompañado de una salsa y palillos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

  • 4 filetes de res
  • 2 cucharadas de salsa de soya
  • 1 cucharada de miel
  • 1 cucharada de aceite de ajonjolí
  • 1 diente de ajo picado
  • 1 trozo pequeño de jengibre fresco rallado
  • 1 pimiento morrón cortado en tiras
  • 1 cebolla cortada en tiras
  • 1 zanahoria cortada en tiras
  • 2 cucharadas de aceite vegetal
  • Ajonjolí al gusto
  • Sal y pimienta al gusto

Preparación:

  1. En un recipiente mezcla la salsa de soya, la miel, el aceite de ajonjolí, el ajo y el jengibre.
  2. Coloca los filetes en la mezcla y déjalos marinar durante unos minutos para que absorban el sabor.
  3. Calienta una sartén amplia con el aceite vegetal y cocina los filetes a fuego medio-alto hasta que queden dorados por ambos lados.
  4. Retira la carne de la sartén y reserva.
  5. En la misma sartén incorpora la cebolla, el pimiento y la zanahoria. Cocina hasta que los vegetales estén ligeramente suaves, pero conserven parte de su textura.
  6. Regresa los filetes a la sartén y vierte encima la mezcla de soya.
  7. Cocina durante unos minutos más para que la salsa se integre con la carne y los vegetales.
  8. Ajusta con sal y pimienta al gusto.
  9. Sirve caliente y termina con ajonjolí por encima.

El toque final para llevarlo a la mesa

Filete en rebanadas con salsa, semillas de sésamo y cebolla verde en tabla de madera. Al fondo, jengibre, ajo, cebollas verdes, cuenco con salsa y palillos.
Un filete oriental cortado en rebanadas, cubierto con salsa, sésamo y cebolla verde picada, se presenta sobre una tabla de madera, con ingredientes frescos al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez listo, el filete oriental puede servirse inmediatamente para aprovechar la temperatura de la carne y la intensidad de la salsa. El contraste entre los vegetales y el filete hace que el plato resulte atractivo tanto por su sabor como por su presentación.

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El arroz blanco es uno de los acompañamientos que mejor funciona con esta preparación, especialmente porque permite aprovechar la salsa que queda en el plato. También puedes presentar la carne directamente sobre una cama de arroz y colocar los vegetales alrededor.

El resultado es una comida con apariencia de restaurante, pero preparada en casa y sin necesidad de convertir la cocina en un complicado proyecto. Solo queda servir, espolvorear un poco de ajonjolí y disfrutar de un filete con un giro diferente.

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