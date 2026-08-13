PAN Chihuahua acusa a Morena de censura tras queja por campaña “Muerte y Morena es lo mismo”

La líder estatal del PAN señala que los señalamientos se originan por su campaña de comunicación con espectaculares y publicaciones en redes, y precisa que recibió el aviso la víspera a las 15:40 horas

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Daniela Álvarez, dirigente estatal del PAN en Chihuahua, informó que la víspera, a las 15:40 horas, fue notificada por la autoridad electoral sobre tres quejas presentadas en su contra por Morena. Según explicó la panista a través de sus redes sociales, los señalamientos se relacionan con su reciente campaña de comunicación “Muerte y Morena es lo mismo”.

Las tres quejas, según la dirigente panista

De acuerdo con el recuento que ofreció Álvarez, las inconformidades presentadas por Morena corresponden a:

La cartelera con el mensaje “muerte y Morena es lo mismo” .

Una rueda de prensa transmitida por las plataformas digitales de la dirigente.

Un video en el que, según sus propias palabras, se hace referencia a “personajes siniestros” de Morena que aspirarían a representar al partido rumbo a la gubernatura de 2027.

La presidenta estatal, Daniela Álvarez, sostiene que acudirá a tribunales para defender sus derechos políticos y su libertad de expresión, luego de que el IEE ordena retirar un espectacular y bajar material audiovisual

Respuesta y anuncio de amparo

Álvarez señaló que recurrirá a los tribunales para defender lo que calificó como su libertad de expresión y sus derechos políticos. Acusó a Morena de buscar censurar su discurso y aseguró que continuará usando la frase que da nombre a su campaña. La dirigente también atribuyó a los gobiernos morenistas responsabilidad por la crisis del sector salud, así como por la situación de niños con cáncer, madres buscadoras y el campo mexicano —afirmaciones que forman parte de su discurso político y que no fueron sustentadas con cifras oficiales en el material difundido—.

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En paralelo, en su cuenta de X, Álvarez calificó a Morena como “narco partido” y difundió los hashtags #Morenaymuerteeslomismo, #narcopartido y #censura, reiterando que “no se dejará callar”.

Antecedentes del caso

La campaña “Muerte y Morena es lo mismo” fue presentada por Álvarez a inicios de agosto mediante espectaculares colocados en Chihuahua capital y Ciudad Juárez. Morena, por su parte, había promovido previamente un recurso ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para solicitar el retiro de los anuncios, al considerar que su contenido vulnera la normativa electoral.

Días después, el Instituto Estatal Electoral (IEE) determinó procedentes medidas cautelares en contra del PAN Chihuahua, con lo que ordenó el retiro inmediato del espectacular denunciado, así como la eliminación de los contenidos audiovisuales difundidos en redes. La resolución, de carácter provisional, se mantendrá vigente mientras el organismo continúa con el análisis de fondo del procedimiento.

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Tres denuncias y una impugnación anunciada escalan un conflicto iniciado con espectaculares en Chihuahua y Ciudad Juárez, mientras el Instituto Estatal Electoral mantiene una resolución provisional y prepara el análisis de fondoTres denuncias y una impugnación anunciada escalan un conflicto iniciado con espectaculares en Chihuahua y Ciudad Juárez, mientras el Instituto Estatal Electoral mantiene una resolución provisional y prepara el análisis de fondo

Lo que sigue

Con el anuncio de que impugnará la determinación ante tribunales, el litigio entre el PAN estatal y Morena por esta campaña se perfila como un nuevo frente de disputa política de cara al proceso electoral de 2027 en Chihuahua. Resta conocer la resolución definitiva del IEE sobre el fondo del asunto, así como el curso que tome el recurso legal anunciado por Álvarez.