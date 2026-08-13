México
Agregar Infobae enGoogle

PAN Chihuahua acusa a Morena de censura tras queja por campaña “Muerte y Morena es lo mismo”

Las medidas cautelares dictadas por el Instituto Estatal Electoral contra mensajes y piezas digitales llevan la disputa entre Morena y Daniela Álvarez

La líder estatal del PAN señala que los señalamientos se originan por su campaña de comunicación con espectaculares y publicaciones en redes, y precisa que recibió el aviso la víspera a las 15:40 horas

Guardar

Daniela Álvarez, dirigente estatal del PAN en Chihuahua, informó que la víspera, a las 15:40 horas, fue notificada por la autoridad electoral sobre tres quejas presentadas en su contra por Morena. Según explicó la panista a través de sus redes sociales, los señalamientos se relacionan con su reciente campaña de comunicación “Muerte y Morena es lo mismo.

Las tres quejas, según la dirigente panista

De acuerdo con el recuento que ofreció Álvarez, las inconformidades presentadas por Morena corresponden a:

  • La cartelera con el mensaje “muerte y Morena es lo mismo”.
  • Una rueda de prensa transmitida por las plataformas digitales de la dirigente.
  • Un video en el que, según sus propias palabras, se hace referencia a “personajes siniestros” de Morena que aspirarían a representar al partido rumbo a la gubernatura de 2027.
La presidenta estatal, Daniela Álvarez, sostiene que acudirá a tribunales para defender sus derechos políticos y su libertad de expresión, luego de que el IEE ordena retirar un espectacular y bajar material audiovisual
La presidenta estatal, Daniela Álvarez, sostiene que acudirá a tribunales para defender sus derechos políticos y su libertad de expresión, luego de que el IEE ordena retirar un espectacular y bajar material audiovisual

Respuesta y anuncio de amparo

Álvarez señaló que recurrirá a los tribunales para defender lo que calificó como su libertad de expresión y sus derechos políticos. Acusó a Morena de buscar censurar su discurso y aseguró que continuará usando la frase que da nombre a su campaña. La dirigente también atribuyó a los gobiernos morenistas responsabilidad por la crisis del sector salud, así como por la situación de niños con cáncer, madres buscadoras y el campo mexicano —afirmaciones que forman parte de su discurso político y que no fueron sustentadas con cifras oficiales en el material difundido—.

PUBLICIDAD

En paralelo, en su cuenta de X, Álvarez calificó a Morena como “narco partido” y difundió los hashtags #Morenaymuerteeslomismo, #narcopartido y #censura, reiterando que “no se dejará callar”.

Antecedentes del caso

La campaña “Muerte y Morena es lo mismo” fue presentada por Álvarez a inicios de agosto mediante espectaculares colocados en Chihuahua capital y Ciudad Juárez. Morena, por su parte, había promovido previamente un recurso ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para solicitar el retiro de los anuncios, al considerar que su contenido vulnera la normativa electoral.

Días después, el Instituto Estatal Electoral (IEE) determinó procedentes medidas cautelares en contra del PAN Chihuahua, con lo que ordenó el retiro inmediato del espectacular denunciado, así como la eliminación de los contenidos audiovisuales difundidos en redes. La resolución, de carácter provisional, se mantendrá vigente mientras el organismo continúa con el análisis de fondo del procedimiento.

PUBLICIDAD

Tres denuncias y una impugnación anunciada escalan un conflicto iniciado con espectaculares en Chihuahua y Ciudad Juárez, mientras el Instituto Estatal Electoral mantiene una resolución provisional y prepara el análisis de fondoTres denuncias y una impugnación anunciada escalan un conflicto iniciado con espectaculares en Chihuahua y Ciudad Juárez, mientras el Instituto Estatal Electoral mantiene una resolución provisional y prepara el análisis de fondo
Tres denuncias y una impugnación anunciada escalan un conflicto iniciado con espectaculares en Chihuahua y Ciudad Juárez, mientras el Instituto Estatal Electoral mantiene una resolución provisional y prepara el análisis de fondoTres denuncias y una impugnación anunciada escalan un conflicto iniciado con espectaculares en Chihuahua y Ciudad Juárez, mientras el Instituto Estatal Electoral mantiene una resolución provisional y prepara el análisis de fondo

Lo que sigue

Con el anuncio de que impugnará la determinación ante tribunales, el litigio entre el PAN estatal y Morena por esta campaña se perfila como un nuevo frente de disputa política de cara al proceso electoral de 2027 en Chihuahua. Resta conocer la resolución definitiva del IEE sobre el fondo del asunto, así como el curso que tome el recurso legal anunciado por Álvarez.

Temas Relacionados

MorenaPANChihuahuaNarcopartidoPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Receta de filete oriental: el truco para conseguir una carne jugosa con un toque irresistible

Una preparación sencilla que combina sabores intensos, vegetales y una salsa que transforma un corte de carne en un plato perfecto para compartir

Receta de filete oriental: el truco para conseguir una carne jugosa con un toque irresistible

Adulto mayor amenaza a repartidor con sacar su arma por no recibir pago en dólares: lo bautizan como ‘Lord Pistola’

El señor aseguró tener un arma y advirtió al trabajador que no saldría del lugar; las imágenes provocaron todo tipo de reacciones

Adulto mayor amenaza a repartidor con sacar su arma por no recibir pago en dólares: lo bautizan como ‘Lord Pistola’

Denuncian que reforma electoral en Querétaro es discriminatoria: no hay paridad de género ni representación de grupos vulnerables

La propuesta original del IEEQ sí contemplaba integración para sectores vulnerables de la sociedad

Denuncian que reforma electoral en Querétaro es discriminatoria: no hay paridad de género ni representación de grupos vulnerables

Gala Montes prefiere morirse que darle dinero a su mamá: promete vengar a su papá

La actriz rompe el silencio tras sufrir hostigamiento en su propia vivienda, señalando a su progenitora por acoso e intensificando un conflicto económico

Gala Montes prefiere morirse que darle dinero a su mamá: promete vengar a su papá

Con más arrestos, pero menos presupuesto: le quitan más 5 mmdp a la Guardia Nacional

Pese a operar con un presupuesto 21.7% menor al de 2024, las autoridades registraron el mayor incremento en detenciones entre todas las corporaciones evaluadas, reveló el Inegi

Con más arrestos, pero menos presupuesto: le quitan más 5 mmdp a la Guardia Nacional
MÁS NOTICIAS

NARCO

Con más arrestos, pero menos presupuesto: le quitan más 5 mmdp a la Guardia Nacional

Con más arrestos, pero menos presupuesto: le quitan más 5 mmdp a la Guardia Nacional

Vecinos ruidosos, agresiones y violencia familiar: las principales emergencias que atiende el 911

Narcomanta atribuida a Iván Archivaldo exige a mando de la Defensa detener a Los Mayos en Culiacán: “Tu pago mensual no ha fallado”

Hombre escapa dos veces de presuntos integrantes de La Unión Tepito en la GAM

México y EEUU arman operativo militar en la frontera para intimidar al Cártel de Juárez

ENTRETENIMIENTO

El Bogueto ya no estará en La Feria de la Manzana 2026, así quedaría la cartelera del evento: cómo pedir reembolso

El Bogueto ya no estará en La Feria de la Manzana 2026, así quedaría la cartelera del evento: cómo pedir reembolso

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: inician los retos del día organizados por Yahir

Kevyn Contreras acosa en vivo a Kristal Silva tras su revelación en La Granja VIP 2 |VIDEO

Gala Montes prefiere morirse que darle dinero a su mamá: promete vengar a su papá

Cristian y el tierno agradecimiento a Verónica Castro durante su graduación de prepa

DEPORTES

Camarón Zepeda le gustaría defender su campeonato mundial en un estadio de la Liga Mx

Camarón Zepeda le gustaría defender su campeonato mundial en un estadio de la Liga Mx

Pumas vs Querétaro: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro de la jornada 4 en la Liga Mx

Pumas vs Querétaro: precios de los boletos para ver el partido de la jornada 4 en el Estadio Olímpico Universitario

Wolves vs Blackburn Rovers: cuándo y dónde ver EN VIVO el debut de Raúl Jiménez en la segunda división de Inglaterra

Memo Schutz es el primer habitante de La Casa de los Famosos 4 en tener tres nominaciones consecutivas