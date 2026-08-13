Narcomanta atribuida a Iván Archivaldo exige a mando de la Defensa detener a Los Mayos en Culiacán: “Tu pago mensual no ha fallado”

El hallazgo ocurrió alrededor de las 6:30 horas, en el cruce de la avenida Álvaro Obregón y el bulevar México 68. (Imagen ilustrativa | Infobae México)

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La mañana de este jueves fue hallada una narcomanta con un mensaje dirigido a un presunto mando del Ejército Mexicano en un puente peatonal del sector Montebello, al sur de Culiacán, Sinaloa. La lona fue colocada sobre la avenida Álvaro Obregón, una de las principales vías de la ciudad y una ruta de alto flujo vehicular.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 6:30 horas, en el cruce de la avenida Álvaro Obregón y el bulevar México 68. Personas que transitaban por la zona observaron la manta y alertaron a las autoridades a través de los números de emergencia.

El contenido del mensaje hace referencia a la disputa que mantienen grupos delictivos en Sinaloa desde 2024 y contiene señalamientos dirigidos de manera directa contra un integrante de las Fuerzas Armadas. Aunque la lona fue atribuida inicialmente a una facción del crimen organizado, las autoridades no han confirmado su autoría.

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De acuerdo con una publicación del periodista José Luis Morales, de JLM Noticias, habría sido La Chapiza quien dirigió el mensaje al teniente de Infantería Felipe de Jesús Hernández Velazco, alias “El Brujo”, adscrito presuntamente al 94/o Batallón de Infantería.

De acuerdo con esa versión, el mensaje contiene acusaciones sobre un supuesto acuerdo con integrantes de un grupo criminal y reclama al mando militar no haber cumplido con una operación para “limpiar” una zona comprendida entre Imala y Tepuche.

El texto también incluye un señalamiento sobre un supuesto pago de 100 mil dólares y entregas mensuales de dinero, además de una amenaza directa contra el militar. Sin embargo, ninguna autoridad ha confirmado hasta ahora la autenticidad de la manta, su autoría ni las acusaciones contenidas en el mensaje.

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Esta sería la manta que apareció la mañana de este jueves sobre la avenida Álvaro Obregón, una de las principales vialidades de la capital sinaloense. (Crédito: X | @JLMNoticias)

De acuerdo con una imagen de la narcomanta, compartida por el mismo periodista en su publicación, el mensaje sería el siguiente:

“Teniente de Infantería de nombre Felipe de Jesús Hernández Velazco del 94/o Batallón de Infantería alias El Brujo. Cumple tu palabra el arreglo que tienes con la empresa no lo estás cumpliendo, agarras a los contras y los dejas ir. Quedaste formalmente de limpiar el área desde Imala hasta Tepuche y no estás cumpliendo y se te entregó los 100 mil dólares y tu pago mensual no te ha fallado. Cumple o te vamos a fusilar donde te metas.

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Atte. Iván Archivaldo Guzmán La Chapiza".

Autoridades retiraron la manta del puente peatonal

Tras recibir el reporte, elementos de las corporaciones de seguridad acudieron al sector Montebello para retirar la lona de la estructura peatonal. El material fue asegurado y quedó a disposición de la autoridad correspondiente para su análisis.

Hasta el cierre de esta nota, no se ha informado sobre personas detenidas por la colocación de la manta ni se ha confirmado qué grupo criminal estaría detrás del mensaje. Tampoco se han validado oficialmente los señalamientos realizados contra el mando militar al que hace referencia.

La autoridad correspondiente deberá determinar la procedencia de la lona y establecer si su contenido puede aportar información a alguna investigación relacionada con la violencia criminal en la capital sinaloense.

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Culiacán, escenario de la guerra interna del Cártel de Sinaloa

El hallazgo ocurre en medio de la guerra interna entre La Chapiza y La Mayiza, dos facciones del Cártel de Sinaloa que mantienen una disputa que se intensificó en septiembre de 2024, después de la captura y traslado a Estados Unidos de Ismael “El Mayo” Zambada.

Desde entonces, la confrontación ha provocado homicidios, desapariciones, enfrentamientos y otros hechos violentos en Culiacán y distintos municipios de Sinaloa, mientras fuerzas federales y estatales mantienen operativos para contener a los grupos involucrados.