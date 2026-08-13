Kevyn Contreras acosa en vivo a Kristal Silva tras su revelación en La Granja VIP 2 |VIDEO

(Captura/ Instagram)

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La reciente confirmación de Kevyn Contreras en La Granja VIP México 2 ha desatado polémica en redes sociales, luego de protagonizar un momento incómodo durante la transmisión en vivo en Venga la Alegría, donde la interacción con la conductora Kristal Silva generó debate y críticas sobre los límites del humor en televisión abierta.

El episodio, que tuvo lugar durante la presentación oficial del comediante como participante del reality, se viralizó en plataformas digitales y dividió opiniones entre los seguidores del programa.

El comentario de Kevyn Contreras a Kristal Silva y la reacción en el foro

Durante el segmento de bienvenida, Kevyn Contreras intercambió palabras con Kristal Silva, quien se mostró visiblemente incómoda por el tono y las insinuaciones del comediante.

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Contreras, quien apareció sin ropa en su revelación, miró fijamente a la conductora y lanzó:

“Con ese vestuario me recuerda que la vaca huele a tierra y la leche a viento, mi amor. ¡Estoy listo para ganar el tercerísimo lugar, compadre, de la Granja VIP!”.

Silva, sonriente pero tensa, intentó reconducir la conversación: “Regio, regio”, respondió antes de que Contreras insistiera en que la “ruca que vino ayer” le daba miedo, refiriéndose a Kenny Avilés, la tercer confirmada.

Cuando los conductores le dijeron que no le llamara así a Kenny, él señaló: “Me da miedo en la Granja que la gente no suporte el humor del comediante regio”.

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Reacciones en redes: críticas al comediante y a la producción

El comportamiento de Kevyn Contreras provocó una ola de comentarios negativos en redes sociales, donde usuarios señalaron tanto el estilo del comediante como la gestión de la producción.

(Instagram)

“Si ya saben cómo es su contenido, ¿por qué no hablaron con él antes?”, cuestionó una seguidora en la cuenta oficial del programa.

Otro comentario expresó: “Nada de gracia, y acosador además”, mientras que otros usuarios manifestaron sorpresa y desaprobación ante el incidente.

Algunos internautas criticaron la actitud de los demás conductores.

“Kike se ve súper intenso con él regañándolo como niño”, escribió una usuaria, mientras que otros simplemente preguntaron: “¿Quién es?” o se mostraron desconcertados por la elección del nuevo integrante. El tema del acoso fue recurrente en los mensajes, con frases como: “Qué onda con este vato”.

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Así fue la revelación de Kevyn Contreras en La Granja VIP México 2

La presentación de Kevyn Contreras como el cuarto participante del reality siguió la dinámica establecida por la producción: el comediante salió de un huevo gigante, pero a diferencia de los demás llegó sin ropa.

(Instagram)

Tras la sorpresa inicial, se dirigió al público y al panel de conductores con su humor característico, buscando romper el hielo y marcar presencia en el foro. Sin embargo, el momento dio un giro cuando la interacción con Kristal Silva se volvió incómoda y fue percibida por la audiencia como inapropiada.