Gala Montes prefiere morirse que darle dinero a su mamá: promete vengar a su papá

Gala Montes - (Instagram)

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Las impactantes declaraciones que la actriz y cantante Gala Montes realizó mediante una transmisión en vivo dieron de que hablar. Con el rostro desencajado y visiblemente alterada, la celebridad expuso que vive acoso constante de parte de su madre, dejando en claro que el vínculo familiar está completamente roto.

Durante la emisión, la artista reveló el profundo temor que siente por las acciones de su progenitora, a quien acusó directamente de buscar perjudicarla de distintas maneras. La joven actriz compartió con sus seguidores el agotamiento emocional que le causa esta situación, asegurando que prefiere tomar medidas extremas antes que ceder ante las presiones financieras.

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El momento de mayor tensión ocurrió cuando Gala responsabilizó a su madre de cualquier atentado contra su integridad, señalando que la visita inesperada a su residencia sobrepasó todos los límites. La intérprete no dudó en catalogar la conducta de su progenitora como insostenible, mientras solicitaba al público tomar en serio sus palabras.

“Te pasaste con él”: La advertencia de Gala Montes al jurar venganza por su padre

Con un tono desafiante y cargado de dolor, la actriz no se guardó nada y encaró a su madre frente a miles de espectadores con acusaciones directas. “A mí nunca me vas a volver a ver a los ojos. Y no te voy a dar ni un centavo. Antes, antes, de verdad, me mato. O sea, porque yo ya entiendo a mi papá”, declaró enfáticamente durante el video. La joven continuó expresando lo que recibió su progenitor en el pasado: “Y a mí me vas a hacer lo que le hiciste a mi papá, ¿eh? Sí te lo digo. Porque yo voy a vengar a mi papá, porque te pasaste con él también”.

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Asimismo, Montes recordó las palabras de su padre tras el divorcio para exigirle que no vuelva a buscarla en su domicilio. “Tú no te aparezcas en la puerta de mi casa y nos vamos a llevar muy bien. Así te dijo mi papá. Entonces, ya te la sabes... No te aparezcas aquí”, recitó con firmeza. Para cerrar su mensaje, la cantante dejó una advertencia de seguridad para sus fanáticos: “Y te estoy avisándole a todos por si algo me pasa, es mi mamá, ¿eh? Pa’ que sepan, es mi mamá”.

La intérprete continuó exponiendo las razones del miedo que siente hacia la mujer que le dio la vida, detallando conductas obsesivas. “Yo estoy avisando aquí en live que tú viniste a mi casa el día de mi cumpleaños, cuando yo no estaba. ¿Qué querías hacer en mi casa? Mi mamá es capaz de robarme un perro. Mi mamá es capaz de poncharme las llantas de mi coche... Por eso yo tengo miedo de mi mamá. O sea, sí me da miedo mi jefa, porque está loca”, afirmó la artista visiblemente desbordada.

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El origen del conflicto: La cruda batalla financiera y personal entre Gala Montes y su madre

La cantante y actriz Gala Montes debutó en Malinche, con una participación especial Crédito: (Instagram/@galamontes)

El pleito entre Gala Montes y su madre no es algo nuevo, sino una compleja disputa mediática que combina reclamos económicos y acusaciones de explotación laboral.

La tensión entre ambas escaló públicamente desde que la actriz decidió tomar el control total de su carrera artística y sus ingresos, marcando una distancia profesional respecto a su progenitora, quien durante años ejerció como su mánager y administró sus finanzas.

A lo largo de esta confrontación, han salido a la luz diversos enfrentamientos por violencia verbal, manipulación y supuestos desfalcos financieros que fracturaron la relación de manera irreversible. Mientras la madre argumenta exigir una compensación por el tiempo y esfuerzo dedicados a impulsar la trayectoria de la celebridad, la joven sostiene que solo busca defender su patrimonio y privacidad frente a exigencias económicas desmedidas.

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