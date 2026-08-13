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Cristian y el tierno agradecimiento a Verónica Castro durante su graduación de prepa

El cantante le dedicó unas bellas palabras a su madre, quien fue madrina del evento

Cristian Castro, Verónica Castro -México- 13 agosto
(Jovani Pérez/Infobae)
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La graduación de Cristian Castro como estudiante de preparatoria marcó un momento lleno de emociones y mensajes familiares que resonaron en redes y medios.

El cantante, quien celebró este logro académico junto a su familia y compañeros, aprovechó el escenario para dedicar un tierno mensaje a su madre, Verónica Castro, reconociendo el papel fundamental que tuvo en su vida y formación.

El mensaje de Cristian Castro para Verónica Castro en su graduación

Durante la ceremonia, Cristian Castro dirigió unas palabras especialmente emotivas a Verónica Castro, quien fue madrina de la generación.

En su discurso, el cantante destacó la lucha y el esfuerzo de su madre por sacar adelante a su familia.

“Estoy realmente emocionado, para mí es un logro irreal poder estar hoy en frente de mis compañeros. Venimos de una familia muy humilde y eso es lo que más me gustó de mi mamá, esa pobreza, porque ahí había lucha y ahí había que crecer, había esas ganas”, expresó Cristian ante los presentes.

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El peculiar regalo que Verónica Castro dio a los amigos de prepa de Cristian Castro en su graduación (RS)
El peculiar regalo que Verónica Castro dio a los amigos de prepa de Cristian Castro en su graduación (RS)

El intérprete de Azul agradeció la entrega y el ejemplo de Verónica a lo largo de su vida.

Su mensaje tuvo eco entre los asistentes, quienes aplaudieron la sinceridad y el cariño con el que el artista celebró tanto su propio esfuerzo como el de su madre para alcanzar esta meta educativa.

Verónica Castro, madrina y protagonista de la noche

Verónica Castro no solo fue testigo del logro de su hijo, sino que también compartió su sentir al ver a Cristian graduado.

“Para mí, ver a mi hijo graduado era una cuenta pendiente. No se me dio hasta ahora. Estoy feliz porque realmente él tenía una comezón, que tenía hermanos, primos, tíos, todos recibidos. Y él dijo: ‘Hasta que no termine, no voy a estar a gusto’. Yo lo felicito, mijo, con todo mi corazón”, expresó la actriz y conductora, entre lágrimas y aplausos.

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Cristian Castro se graduó de bachiller en el colegio secundario y su madre Verónica asistió a la ceremonia (Captura de video)
Cristian Castro se graduó de bachiller en el colegio secundario y su madre Verónica asistió a la ceremonia (Captura de video)

La ceremonia fue un momento de unión familiar, con la presencia de Michelle Castro, hermano de Cristian, quien también compartió su orgullo y apoyo total:

“Nunca es tarde para empezar y terminar algo. Qué bueno que ya por fin la terminó, la cumplió y parece que está prometiendo ahora irse a otro tipo de estudios”.

Así se vivió la graduación de Cristian Castro

El evento se celebró en un ambiente de alegría, con la participación de familiares, amigos y compañeros de generación.

cristian castro -México- 13 agosto
(jovani Pérez/Infobae)

Cristian Castro, portando toga y birrete, se mostró cercano y agradecido, mientras que su madre fungió como figura central, tanto en el acto protocolario como en el ánimo de los asistentes. La celebración incluyó palabras de reconocimiento, música y múltiples muestras de cariño.

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