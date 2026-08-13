Procesan por narcomenudeo al exrecepcionista del médico buscado por sueros vitaminados en Sonora

La Fiscalía de Sonora investiga a Jesús Maximiano “N” por la muerte de ocho pacientes vinculados a suero vitaminado. (Anayeli Tapia/Infobae)

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Daniel Humberto “N”, exrecepcionista del médico Maximiano Verduzco en Sonora, fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de posesión de droga con fines de venta, luego de que fue ubicado con dosis de droga durante su detención.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) detalló que el sujeto también está señalado como la persona que habría auxiliado a Maximiano, presunto responsable de suministrar sueros vitaminados que provocaron la muerte de ocho personas en Hermosillo.

Durante la audiencia, las autoridades presentaron ante el juez los datos de prueba que permitieron acreditar la probable responsabilidad de Daniel Humberto “N” en narcomenudeo.

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Las autoridades detallaron que la posesión de la droga no fue controvertida por ninguna de las partes, y el órgano jurisdiccional determinó que existían elementos suficientes para proceder con la vinculación, esto luego de varias denuncias y movilizaciones de parte de familiares que aseguraron hubo irregularidades en su detención y que los narcóticos le fueron sembrados.

Defensa presentó un video con una pista de texto: investigan posibles alteraciones

Daniel Humberto "N", exrecepcionista del médico Maximiano. Foto: Fiscalía de Sonora

Como parte de su estrategia, la defensa de Daniel Humberto “N” presentó diversos materiales audiovisuales, entre ellos un video. Un dictamen pericial en materia de informática detectó que el archivo contenía una pista de texto incrustada, lo que sería indicativo de una incorporación posterior de elementos al archivo.

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Ante ese hallazgo, la Fiscalía del Estado anunció que iniciará una investigación para determinar si el material fue alterado o manipulado y, de ser el caso, establecer las responsabilidades que correspondan por su presentación ante la autoridad judicial.

Además, la defensa desistió de que se emitiera el testimonio de la esposa de Daniel Humberto “N”, con lo que evitó el contrainterrogatorio por parte de la Fiscalía.

Tras analizar los datos de prueba, la autoridad judicial decidió vincular a proceso a Daniel Humberto “N” y concedió un plazo de tres meses para la investigación complementaria, además de establecer una medida cautelar distinta a la prisión preventiva, por lo que el imputado deberá cumplir las condiciones impuestas.

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Fiscalía de Sonora ofrece recompensa de hasta por 500 mil pesos por el médico

Desde el mes de mayo, la Fiscalía de Sonora ofrece una recompensa de hasta 500 mil pesos a quien proporcione información para localizar a Jesús Maximiano Verduzco Soto, médico acusado de homicidio culposo por responsabilidad médica tras la muerte de 8 personas a quienes presuntamente aplicó sueros vitaminados en sus consultorios.

Con el objetivo de que el médico sea presentado ante la autoridad por las ocho muertes y afectaciones, la Fiscalía del Estado también emitió alertas internacionales e interestatales para evitar que se dé a la fuga.

Maximiano, médico general de 65 años de edad, cuenta con una orden de aprehensión luego de que se abrieron ocho carpetas de investigación en su contra.

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Gustavo Rómulo Salas Chávez, fiscal general, informó que el médico es buscado por los delitos de homicidio culposo y mala praxis médica, esto con la agravante por responsabilidad técnica y de salud.

La Secretaría de Salud de Sonora confirmó ocho fallecimientos relacionados con sueros vitaminados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el mes de abril, el funcionario explicó que la principal hipótesis de las muertes era la mezcla de diversas sustancias, las cuales habrían provocado reacciones adversas en los pacientes. Esta sospecha se dio luego de que varios apoderados legares y de los productos suministrados demostraron que contaban con permisos para su distribución.

Se sabe que la clínica particular de terapias intravenosas y medicina estética que tenía el médico contaba con operaciones en Hermosillo desde 2004. En sus redes sociales compartía contenido en el que se observaba el interior del lugar y la manera en que suministraba los sueros vitaminados.

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El sitio se promocionaba como una clínica para mejorar la salud y la estética. Uno de los videos compartidos captó el momento en que al menos seis mujeres se encontraban en sillones recibiendo el tratamiento con los sueros.

(Instagram/@clinicahomotoxicologica)