Marina despliega casi dos mil elementos en Mazatlán ante incremento de violencia por guerra de Los Chapitos y Mayos

Mil 700 elementos de la Marina se desplegaron en el puerto de Mazatlán.

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Por medio de sus redes sociales, la Secretaría de Marina (Semar) dio a conocer que más de mil 700 elementos de esa corporación fueron desplegados en Mazatlán, Sinaloa.

De acuerdo con la información proporcionada, este despliegue pertenece a la llamada Operación Sable con la intención de reforzar la seguridad y proteger a la población y a los turistas.

El personal de la Marina realiza acciones de vigilancia y seguridad en zonas focalizadas, con el objetivo de recuperar condiciones de paz y orden, así como debilitar estructuras que generen violencia y ponen en riesgo a la sociedad.

“Estas acciones buscan contribuir a que las familias y visitantes desarrollen sus actividades en un entorno seguro”, señaló la dependencia.

Ola de violencia en Sinaloa se expande a Mazatlán

El despliegue de los elementos de la Marina se da en un contexto en el que la violencia se ha adueñado de las calles del principal destino turístico de Sinaloa: Mazatlán.

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El video registra una formación de personal militar uniformado en un puerto marítimo. Se observan hombres y mujeres con diferentes indumentarias: trajes de camuflaje con rifles, uniformes claros de oficial y vestimenta con chalecos protectores con la palabra "Marina". Al fondo, hay un buque naval de color gris, vehículos terrestres y una bandera mexicana. Varios elementos realizan el saludo militar frente al buque. Esta secuencia parece ser la cobertura de un evento o despliegue militar.

Y es que La Perla del Pacífico, como se conoce a la ciudad que cuenta con más de 500 mil habitantes, ha registrado, en las útimas semanas, diversos hechos violentos, entre los que se encuentran ataques armados y homicidios dolosos.

Cabe recordar que desde el mes de septiembre de 2024, hace ya casi dos años, inició una guerra interna en el Cártel de Sinaloa, entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos. Esto, luego de que Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, traicionara a Ismael El Mayo Zambada, y lo entregara a las autoridades de Estados Unidos a base de engaños.

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Tras el inicio del conflicto interno del cártel, la violencia en el estado se concentró, principalmente, en Culiacán, la capital de Sinaloa. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hasta el 79% de los homicidios dolosos ocurridos en el primer semestre de 2026 ocurrieron en la capital.

Sin embargo, en las últimas semanas, el mapa de violencia se modificó, y el Puerto de Mazatlán dejó de ser un punto estratégico por su actividad económica y turística, para convertirse también en un escenario de violencia.

Durante la primera semana de agosto, se reportaron en Mazatlán, 32 eventos violentos, 14 homicidios y ocho heridos.

(X @SEMAR_mx)

Este lugar se había mantenido en relativa tranquilidad y hasta junio pasado, al mes se promediaban cinco homicidios dolosos.

Mazatlán es el principal destino turístico de Sinaloa y el segundo en la región noreste de México. Cada año recibe a alrededor de 4.3 millones de turistas, de los 5.5 millones que visitan el estado. En 2025 la derrama económica fue de 27 mil millones de pesos.

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Si embargo, el puerto es un territorio clave por su conexión con la capital, Culiacán, y Durango. La agrupación criminal que controla la ruta, también puede mover drogas, armas y dinero.

Además de los homicidios que se han sumado en los últimos días, en Mazatlán también se han registrado ataques contra viviendas, quema de negocios, balaceras y el hallazgo de cuerpos. Detrás del repunte en la violencia, se encuentra la confrontación entre Los Chapitos y Los Mayitos por controlar el puerto.

Apenas el pasado miércoles, por la tarde, un sujeto fue atacado a balazos en la colonia Casa Redonda, en Mazatlán, y murió minutos después en un hospital de la localidad, debido a la gravedad de las heridas.

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En las últimas semanas han aumentado los hechos violentos en la zona. FOTO: RASHIDE FRIAS /CUARTOSCURO.COM

La víctima recibió, al menos, nueve impactos de arma de fuego.

El pasado martes, tras un operativo militar, se detuvo a varios sujetos armados, luego de que el vehículo en el que se desplazaban se accidentara sobre la avenida Camarón Sábalo, en el fraccionamiento Sábalo Country, una de las zonas turísticas de Mazatlán.

El auto se impactó contra una banqueta luego de que los tripulantes intentaran evadir a los militares.

Tras participar en una reunión de la Mesa de Seguridad, la alcaldesa provisional de Mazatlán, Minerva Osuna Zavala, explicó que las corporaciones han identificado la confrontación entre los dos grupos delictivos, y mantienen bajo observación la manera en la que se desplaza el fenómeno delictivo.

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Osuna Zavala evitó comparar el escenario actual del puerto con los niveles de violencia registrados en otros municipios de Sinaloa.

La alcaldesa provisional pidió a la población resguardarse en caso de encontrarse cerca de una situación de peligro, y reportar el hecho al 911.

En cuanto a las afectaciones del turismo, la alcaldesa dijo que hasta el momento, el sector hotelero no le ha reportado cancelaciones importantes relacionadas con la inseguridad y señaló que continúan presentándose reservaciones de último momento.