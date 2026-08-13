Adulto mayor amenaza a repartidor con sacar su arma por no recibir pago en dólares: lo bautizan como ‘Lord Pistola’

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Un conflicto aparentemente originado por un pago en dólares terminó en una fuerte discusión entre un adulto mayor y un repartidor, luego de que el trabajador se negara a aceptar la moneda estadounidense bajo las condiciones planteadas por el cliente. El enfrentamiento quedó registrado en video y posteriormente comenzó a circular en redes sociales, donde generó una oleada de comentarios y burlas.

Las imágenes muestran al hombre visiblemente molesto frente al repartidor, a quien reclama por haberlo grabado. La situación rápidamente escaló cuando el adulto mayor hizo referencia a una pistola que, según sus propias palabras, se encontraba en la parte superior del inmueble.

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El trabajador, ante las amenazas, respondió que llamaría a la policía y continuó documentando el incidente con su teléfono celular.

Todo comenzó por el pago en dólares

El trabajador rechazó las condiciones para recibir el pago en dólares y terminó enfrentándose verbalmente con el cliente.

De acuerdo con lo que explica el repartidor durante la grabación, el problema habría comenzado porque el cliente intentó cubrir el costo de su pedido con un dólar. El trabajador señaló que podía tomarlo con una equivalencia de 15 pesos, pero también le planteó la posibilidad de acudir a cambiar el billete.

La propuesta aparentemente molestó al hombre, quien comenzó a reclamarle al repartidor y cuestionó que estuviera grabándolo.

La discusión quedó registrada prácticamente de principio a fin. En un momento, el adulto mayor le reclamó: “Señor: Grabarme sin mi permiso, pendejo, ¿eh?”, mientras el trabajador respondió: “¿Eh?”.

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El hombre continuó con el reclamo y elevó el tono: “¿Tú sabes quién soy yo, pendejo? ¿Quieres que saque mi pistola de arriba? No tienes derecho a amenazarme, pendejo”. Ante ello, el repartidor contestó: “Okey, está bien para marcar a la policía. Está bien”.

El adulto mayor respondió “Márcale, márcale”, mientras el trabajador explicó frente a la cámara cuál había sido el origen del problema: “El señor aquí que se enojó porque le agarré el dólar a quince. Le digo: “Si gusta que vaya a cambiar”. Aquí me está amenazando el loco”.

La discusión subió de tono

El conflicto comenzó por un billete estadounidense y terminó con una acalorada discusión que fue registrada por el trabajador.

Lejos de terminar ahí, el hombre volvió a reclamarle por haber tomado imágenes y aseguró que reportaría al trabajador con el personal de seguridad del lugar: “Tú no tienes derecho a tomarme fotos. Ahorita te reporto al guardia y no vuelves a entrar aquí pa’ que lo sepas”.

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El repartidor respondió: “Sí, está bien. Ahorita lo, ahorita lo reporto”.

La tensión continuó aumentando y el trabajador insistió en que ya tenía contemplado solicitar la presencia de una patrulla. “Repórtenle. Re-reporte. Yo tengo de todos modos marcada a la patrulla porque lo tengo grabado que me está amenazando, que va a sacar pistola”, expresó.

El hombre negó estar amenazándolo y respondió: “No, no voy a amenazarlo, pendejo”. El repartidor contestó “Pendejo usted”, provocando que el adulto mayor lanzara otro insulto: “Vete a la verga de aquí, pendejo”.

La respuesta del trabajador fue igualmente directa: “Váyase a la verga usted”.

Finalmente, el adulto mayor lanzó una nueva advertencia: “Vas a ver que no vas a salir de aquí”, a lo que el repartidor respondió: “No, pues está bien”.

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El video comenzó a ganar difusión en redes sociales y rápidamente aparecieron comentarios sobre la actitud del hombre durante la confrontación. Debido a sus referencias constantes a una supuesta pistola, los usuarios decidieron apodarlo ‘Lord Pistolas’.

La peculiar manera en que hizo referencia al arma se convirtió en uno de los principales motivos de las bromas en la publicación.

Entre los comentarios que dejaron los internautas se pueden leer frases como “Subió por la pistola y estando arriba se olvido a que iba....jajjajajaj”, mientras otro usuario escribió “5 horas mas tarde fue porla pistola sele holbido sekedo dormido”.

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Las burlas continuaron con el comentario: “La pistola de arriba jajajajaja Ya que la de abajo no funciona jajajaja”.

Otro internauta incluso comparó al protagonista con un personaje de una historia infantil y escribió: “Ora si se enojo Gepetto tan dulce que se veía con pinocho y la guente y aqui si se amargo el titiritero”.

Un conflicto que terminó convertido en fenómeno viral

El adulto mayor aseguró tener un arma y advirtió al trabajador que no saldría del lugar; las imágenes provocaron todo tipo de reacciones.

Lo que comenzó como un desacuerdo relacionado con el pago de un pedido terminó transformándose en una confrontación verbal que llamó la atención de miles de usuarios.

El caso también abrió una conversación en redes sobre la importancia de evitar que los desacuerdos entre clientes y trabajadores escalen hasta convertirse en amenazas.

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Hasta ahora, el video permanece como el principal elemento de la historia y no se conocen mayores detalles sobre si finalmente intervino alguna autoridad.

Mientras tanto, el peculiar enfrentamiento ya quedó identificado en redes sociales bajo un sobrenombre que surgió precisamente de la frase que más llamó la atención durante la discusión: ‘Lord Pistolas’.