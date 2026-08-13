México
Agregar Infobae enGoogle

Adulto mayor amenaza a repartidor con sacar su arma por no recibir pago en dólares: lo bautizan como ‘Lord Pistola’

El señor aseguró tener un arma y advirtió al trabajador que no saldría del lugar; las imágenes provocaron todo tipo de reacciones

Guardar

Un conflicto aparentemente originado por un pago en dólares terminó en una fuerte discusión entre un adulto mayor y un repartidor, luego de que el trabajador se negara a aceptar la moneda estadounidense bajo las condiciones planteadas por el cliente. El enfrentamiento quedó registrado en video y posteriormente comenzó a circular en redes sociales, donde generó una oleada de comentarios y burlas.

Las imágenes muestran al hombre visiblemente molesto frente al repartidor, a quien reclama por haberlo grabado. La situación rápidamente escaló cuando el adulto mayor hizo referencia a una pistola que, según sus propias palabras, se encontraba en la parte superior del inmueble.

PUBLICIDAD

El trabajador, ante las amenazas, respondió que llamaría a la policía y continuó documentando el incidente con su teléfono celular.

Todo comenzó por el pago en dólares

El trabajador rechazó las condiciones para recibir el pago en dólares y terminó enfrentándose verbalmente con el cliente.
El trabajador rechazó las condiciones para recibir el pago en dólares y terminó enfrentándose verbalmente con el cliente.

De acuerdo con lo que explica el repartidor durante la grabación, el problema habría comenzado porque el cliente intentó cubrir el costo de su pedido con un dólar. El trabajador señaló que podía tomarlo con una equivalencia de 15 pesos, pero también le planteó la posibilidad de acudir a cambiar el billete.

La propuesta aparentemente molestó al hombre, quien comenzó a reclamarle al repartidor y cuestionó que estuviera grabándolo.

La discusión quedó registrada prácticamente de principio a fin. En un momento, el adulto mayor le reclamó: “Señor: Grabarme sin mi permiso, pendejo, ¿eh?”, mientras el trabajador respondió: “¿Eh?”.

PUBLICIDAD

El hombre continuó con el reclamo y elevó el tono: “¿Tú sabes quién soy yo, pendejo? ¿Quieres que saque mi pistola de arriba? No tienes derecho a amenazarme, pendejo”. Ante ello, el repartidor contestó: “Okey, está bien para marcar a la policía. Está bien”.

El adulto mayor respondió “Márcale, márcale”, mientras el trabajador explicó frente a la cámara cuál había sido el origen del problema: “El señor aquí que se enojó porque le agarré el dólar a quince. Le digo: “Si gusta que vaya a cambiar”. Aquí me está amenazando el loco”.

La discusión subió de tono

El conflicto comenzó por un billete estadounidense y terminó con una acalorada discusión que fue registrada por el trabajador.
El conflicto comenzó por un billete estadounidense y terminó con una acalorada discusión que fue registrada por el trabajador.

Lejos de terminar ahí, el hombre volvió a reclamarle por haber tomado imágenes y aseguró que reportaría al trabajador con el personal de seguridad del lugar: “Tú no tienes derecho a tomarme fotos. Ahorita te reporto al guardia y no vuelves a entrar aquí pa’ que lo sepas”.

El repartidor respondió: “Sí, está bien. Ahorita lo, ahorita lo reporto”.

La tensión continuó aumentando y el trabajador insistió en que ya tenía contemplado solicitar la presencia de una patrulla. “Repórtenle. Re-reporte. Yo tengo de todos modos marcada a la patrulla porque lo tengo grabado que me está amenazando, que va a sacar pistola”, expresó.

El hombre negó estar amenazándolo y respondió: “No, no voy a amenazarlo, pendejo”. El repartidor contestó “Pendejo usted”, provocando que el adulto mayor lanzara otro insulto: “Vete a la verga de aquí, pendejo”.

La respuesta del trabajador fue igualmente directa: “Váyase a la verga usted”.

Finalmente, el adulto mayor lanzó una nueva advertencia: “Vas a ver que no vas a salir de aquí”, a lo que el repartidor respondió: “No, pues está bien”.

El video comenzó a ganar difusión en redes sociales y rápidamente aparecieron comentarios sobre la actitud del hombre durante la confrontación. Debido a sus referencias constantes a una supuesta pistola, los usuarios decidieron apodarlo ‘Lord Pistolas’.

La peculiar manera en que hizo referencia al arma se convirtió en uno de los principales motivos de las bromas en la publicación.

Entre los comentarios que dejaron los internautas se pueden leer frases como “Subió por la pistola y estando arriba se olvido a que iba....jajjajajaj”, mientras otro usuario escribió “5 horas mas tarde fue porla pistola sele holbido sekedo dormido”.

Las burlas continuaron con el comentario: “La pistola de arriba jajajajaja Ya que la de abajo no funciona jajajaja”.

Otro internauta incluso comparó al protagonista con un personaje de una historia infantil y escribió: “Ora si se enojo Gepetto tan dulce que se veía con pinocho y la guente y aqui si se amargo el titiritero”.

Un conflicto que terminó convertido en fenómeno viral

El adulto mayor aseguró tener un arma y advirtió al trabajador que no saldría del lugar; las imágenes provocaron todo tipo de reacciones.
El adulto mayor aseguró tener un arma y advirtió al trabajador que no saldría del lugar; las imágenes provocaron todo tipo de reacciones.

Lo que comenzó como un desacuerdo relacionado con el pago de un pedido terminó transformándose en una confrontación verbal que llamó la atención de miles de usuarios.

El caso también abrió una conversación en redes sobre la importancia de evitar que los desacuerdos entre clientes y trabajadores escalen hasta convertirse en amenazas.

Hasta ahora, el video permanece como el principal elemento de la historia y no se conocen mayores detalles sobre si finalmente intervino alguna autoridad.

Mientras tanto, el peculiar enfrentamiento ya quedó identificado en redes sociales bajo un sobrenombre que surgió precisamente de la frase que más llamó la atención durante la discusión: ‘Lord Pistolas’.

Temas Relacionados

Adulto mayorrepartidorviralredes socialesamenaza de muertemexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Hallazgo queretano: nuevo estudio con fósiles del Bajío revela que México fue clave para la diversificación de mamíferos en América

El equipo encontró evidencia de que, desde hace 10 millones de años, mamíferos originarios de lo que hoy es EEUU y Canadá comenzaron a acumularse en territorio nacional, mucho antes de cruzar hacia Sudamérica

Hallazgo queretano: nuevo estudio con fósiles del Bajío revela que México fue clave para la diversificación de mamíferos en América

Cristian y el tierno agradecimiento a Verónica Castro durante su graduación de prepa

El cantante le dedicó unas bellas palabras a su madre, quien fue madrina del evento

Cristian y el tierno agradecimiento a Verónica Castro durante su graduación de prepa

Últimos días Feria del Elote y la Tortilla 2026: antojitos típicos, variedades exóticas y cartelera musical gratis

Además de la oferta gastronómica, el encuentro en San Juan Ixtayopan incluye presentaciones en vivo, juegos mecánicos, demostraciones de cocina tradicional, talleres y recorridos temáticos para niñas, niños y adultos en la Plaza de la Igualdad

Últimos días Feria del Elote y la Tortilla 2026: antojitos típicos, variedades exóticas y cartelera musical gratis

Kevyn Contreras es el cuarto participante de la ‘La Granja VIP México 2′: quién es

Este 13 de agosto se dio a conocer al nuevo granjero del reality de TV Azteca

Kevyn Contreras es el cuarto participante de la ‘La Granja VIP México 2′: quién es

Temblor hoy en México: se registra sismo de magnitud 4.1 en Guerrero

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: se registra sismo de magnitud 4.1 en Guerrero
MÁS NOTICIAS

NARCO

Con más arrestos, pero menos presupuesto: le quitan más 5 mmdp a la Guardia Nacional

Con más arrestos, pero menos presupuesto: le quitan más 5 mmdp a la Guardia Nacional

Vecinos ruidosos, agresiones y violencia familiar: las principales emergencias que atiende el 911

Narcomanta atribuida a Iván Archivaldo exige a mando de la Defensa detener a Los Mayos en Culiacán: “Tu pago mensual no ha fallado”

Hombre escapa dos veces de presuntos integrantes de La Unión Tepito en la GAM

México y EEUU arman operativo militar en la frontera para intimidar al Cártel de Juárez

ENTRETENIMIENTO

Infobae

Kevyn Contreras acosa en vivo a Kristal Silva tras su revelación en La Granja VIP 2 |VIDEO

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: inician los retos del día organizados por Yahir

Gala Montes prefiere morirse que darle dinero a su mamá: promete vengar a su papá

Cristian y el tierno agradecimiento a Verónica Castro durante su graduación de prepa

Últimos días Feria del Elote y la Tortilla 2026: antojitos típicos, variedades exóticas y cartelera musical gratis

DEPORTES

Pumas vs Querétaro: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro de la jornada 4 en la Liga Mx

Pumas vs Querétaro: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro de la jornada 4 en la Liga Mx

Pumas vs Querétaro: precios de los boletos para ver el partido de la jornada 4 en el Estadio Olímpico Universitario

Wolves vs Blackburn Rovers: cuándo y dónde ver EN VIVO el debut de Raúl Jiménez en la segunda división de Inglaterra

Memo Schutz es el primer habitante de La Casa de los Famosos 4 en tener tres nominaciones consecutivas

Atlante vs Toluca EN VIVO: ¿cuándo, a qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 4 del Apertura 2026?