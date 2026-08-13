Así fue el rescate de cuatro estudiantes extraviados en Los Dinamos, al sur de la CDMX

Cuatro estudiantes de 21 años se extraviaron durante una caminata en Los Dinamos, en la alcaldía La Magdalena Contreras.. Crédito: Especial

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Cuatro estudiantes fueron rescatados este miércoles en la zona del Cuarto Dínamo, en la alcaldía La Magdalena Contreras, después de extraviarse durante una caminata y perder el camino de regreso.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y personal del parque coordinaron un operativo de rescate. La intervención se activó cuando los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente recibieron el reporte de que los jóvenes no podían localizar la salida.

Uno de los estudiantes logró establecer comunicación telefónica con los policías sectoriales que respondieron al llamado de auxilio. El joven informó que el grupo se encontraba cerca de un río y proporcionó las coordenadas exactas de su ubicación.

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Con estos datos, los oficiales que conocían bien el perímetro trazaron una ruta para llegar hasta el punto donde estaban los extraviados. El dispositivo de salvamento se desarrolló de manera conjunta entre las tres instituciones, permitiendo una búsqueda rápida y efectiva en la zona boscosa.

Tras varias horas de trabajo, los rescatistas localizaron a los cuatro jóvenes visiblemente asustados, pero sin lesiones. Los condujeron a la entrada principal del parque, donde los paramédicos del ERUM los evaluaron y confirmaron que se encontraban estables y en buen estado de salud.

Cuatro estudiantes de 21 años se extraviaron durante una caminata en Los Dinamos, en la alcaldía La Magdalena Contreras.. Crédito: Especial

El operativo finalizó cuando los estudiantes, ya tranquilos, agradecieron la labor de los rescatistas y recibieron recomendaciones de seguridad. Las autoridades reiteraron la importancia de informar a familiares sobre la ubicación y tomar precauciones al recorrer zonas boscosas, especialmente durante la temporada de lluvias.

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La búsqueda en el Cuarto Dínamo duró varias horas

Tras VARIAS horas de búsqueda en el área boscosa, los efectivos de la SSC dieron con los cuatro estudiantes. Los jóvenes se encontraban visiblemente asustados al momento de ser localizados.

Los rescatistas los condujeron a la entrada principal del parque para que los paramédicos del ERUM los evaluaran. El diagnóstico fue estable y clínicamente sanos: ninguno presentó lesiones.

Una vez en la entrada del parque, los cuatro jóvenes agradecieron el esfuerzo de los rescatistas. Cuando recuperaron la calma, escucharon las recomendaciones del personal de seguridad antes de retirarse del lugar.

A raíz de los hechos, la SSC emitió una serie de recomendaciones para quienes visiten zonas boscosas o de alta montaña, especialmente durante la temporada de lluvias. La primera indicación es informar a familiares sobre la ubicación del destino y el horario estimado de regreso.

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Cuatro estudiantes de 21 años se extraviaron durante una caminata en Los Dinamos, en la alcaldía La Magdalena Contreras.. Crédito: Especial

La dependencia también advierte que los visitantes deben evitar alejarse de los senderos establecidos. El alejamiento de las rutas señalizadas es uno de los principales factores de riesgo en este tipo de espacios naturales.

El equipo que la SSC considera indispensable para este tipo de excursiones incluye: agua suficiente, alimentos, batería externa para el teléfono celular, ropa abrigadora y calzado adecuado para terrenos resbalosos. Cada uno de estos elementos reduce de forma directa la probabilidad de una situación de emergencia.

La temporada de lluvias agrava las condiciones en zonas como Los Dinamos, donde los senderos se vuelven más peligrosos por la humedad. La SSC subrayó que la preparación previa a la salida es la medida de prevención más eficaz.

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Los Dinamos es un parque recreativo ubicado en La Magdalena Contreras, una de las alcaldías con mayor extensión de área verde y bosque urbano en la Ciudad de México. Su acceso es frecuente entre senderistas y familias, aunque sus zonas más alejadas representan un riesgo real para quienes no conocen el terreno.

El rescate del miércoles no es un caso aislado en este espacio natural. Las autoridades de la SSC disponen de protocolos específicos para atender extravíos en Los Dinamos, precisamente por la frecuencia con que ocurren este tipo de incidentes en la zona.