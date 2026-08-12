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¿Quién es Kenny Avilés, la tercer participante confirmada de La Granja VIP México 2?

Te decimos todos los detalles para sepas todo de los granjeros que formarán parte de la temporada

kenny Avilés en La Granja VIP
kenny Avilés en La Granja VIP
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La expectativa por la nueva temporada de La Granja VIP México 2 crece tras la confirmación de la tercera participante, quien promete revelar facetas poco conocidas de su vida artística durante el reality de TV Azteca.

El anuncio, realizado este 12 de agosto en Venga la Alegría, destacó un giro inesperado en la selección de famosos, a pocas semanas del estreno programado para este 6 de septiembre.

La producción mantiene en secreto el resto del elenco, mientras figuras como Carlos Trejo e Ivonne Montero ya se suman a la competencia extrema.

kenny aviles -México- 12 agosto
(TV Azteca)

¿Quién es Kenny Avilés?

Kenny Avilés se reconoce como una de las voces más influyentes del rock nacional.

Fundadora y líder de Kenny y los Eléctricos, la cantante de 71 años ha mantenido una carrera activa desde la década de los ochenta, impulsando a músicos como Jorge Amaro (Fobia), Sabo Romo (Caifanes) y Aleks Syntek. Su grupo sirvió de plataforma para artistas que luego forjarían carreras propias.

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¿Cuál fue su relación con la familia Pinal?

Avilés también fue clave en los inicios de Alejandra Guzmán. La hija de Silvia Pinal se integró como corista de la banda en su adolescencia, antes de debutar como solista. Kenny diseñó vestuarios y compartió escenarios con Guzmán, quien reconoció que la experiencia la ayudó a consolidar su estilo y presencia escénica.

Kenny Aviles y Alejandra Guzmán -México- 27 noviembre
(YT/IG)

La relación profesional estuvo marcada por tensiones externas, como la sospecha de Silvia Pinal sobre la influencia de Avilés en su hija.

“Siempre creyó, juró su mamá que yo le vendía las drogas a su hija, qué ironías de la vida”, dijo Kenny en entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

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A lo largo de su carrera, la vocalista ha enfrentado rumores y prejuicios, pero se mantiene como referente de la música y defensora de su independencia creativa.

Tras su divorcio en 2021 con Edgar Carrum, Avilés aseguró que la banda seguiría adelante y que mantiene una actitud positiva ante la vida. “Soy yo la que ha manejado el barco desde siempre y no lo voy a dejar”, afirmó en transmisión pública.

Kenny Avilés
Kenny Avilés y sus músicos rockeará con hits como 'Me quieres cotorrear' (Foto: Archivo)

La revelación de Kenny Avilés en La Granja VIP México 2

La confirmación de Kenny Avilés como participante de La Granja VIP México 2 se realizó en la transmisión de Venga la Alegría, donde la cantante emergió de un huevo gigante vestida con su característico cabello rojo, overol de mezclilla y blusa de red.

El segmento incluyó pistas que aludían a su identidad, como una chamarra de cuero negra y una batería musical, símbolos de su historia en el rock.

Durante el anuncio, la conductora Kristal Silva le dio la bienvenida y destacó que el público podrá conocer “El Lado B” de Kenny, es decir, aspectos personales poco explorados en su trayectoria pública.

la granja vip, adal ramones -México- 11 agosto
El conductor regresará para la segunda temporada (TV AZteca/Captura de pantalla)

La cantante mostró un huevo con pulseras rojas, símbolo de protección, y participó en la entrega de pistas sobre el siguiente participante del reality.

La producción de TV Azteca busca mantener el interés del público con la combinación de celebridades polémicas y desafíos físicos.

Adal Ramones encabezará la conducción, acompañado por Kristal Silva y Mallezaa. El panel de críticos incluye a Linet Puente, Flor Rubio, Ferka y Rey Grupero. El formato pretende consolidarse como uno de los estrenos más comentados del otoño televisivo.

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