Baja en homicidio doloso en México no significa pacificación: informe revela alza del delito en 11 estados y focos de violencia letal

Homicidios dolosos (Foto: Carlos Jasso/Reuters)

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El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum informó esta semana sobre una continua reducción en los casos de homicidio doloso en México desde 2024. Sin embargo, el nuevo informe ‘De la violencia a la pacificación: Monitoreo de la violencia letal en México’ de México Evalúa advirtió que este avance no equivale a la pacificación ni resuelve los desafíos de seguridad a nivel nacional y local.

El informe coloca bajo la lupa la narrativa oficial y documenta que, aunque el indicador de homicidio bajó a nivel nacional, la violencia letal persiste en niveles preocupantes, se reorganiza territorialmente y se transforma en otras expresiones igual o más graves.

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El descenso en homicidio doloso

En junio de 2026, el gobierno federal informó que el promedio diario de homicidios dolosos había caído en 48% entre septiembre de 2024 y ese mes, atribuyendo el descenso a la Estrategia Nacional de Seguridad basada en el debilitamiento operativo del crimen organizado.

La narrativa oficial presume que este dato es reflejo de éxito y pacificación. No obstante, el informe cuestiona tanto la suficiencia del indicador como la explicación gubernamental sobre la causa de la disminución.

Los datos muestran que, aunque hubo una reducción reciente en la violencia letal del 27% desde 2024, la tasa sigue 26.1% por encima de la registrada en 2015, antes del repunte de violencia de la última década.

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De hecho, tras un crecimiento sostenido entre 2015 y 2024, la baja ocurrida en 2025-2026 marca apenas un probable inicio de reversión, no una transformación estructural. El nivel aún alto impide hablar de una pacificación consolidada.

Crisis locales tras el promedio nacional: 11 estados a la alza

El informe documenta que la reducción de homicidio doloso no ocurre de manera homogénea. De 2025 a 2026, la violencia letal creció en 11 estados, con Colima y Morelos encabezando los incrementos sobre las bases más elevadas a nivel nacional.

En el corto plazo, destacan Colima (23.6% de aumento en violencia letal) y Morelos (20%) entre los estados que se volvieron más violentos.

En el largo plazo, más de dos tercios de las entidades presentan tasas superiores a las de 2015, lideradas por Colima (371% de aumento) y a la zaga Morelos, Baja California Sur, Nayarit y Oaxaca, todos con incrementos superiores al 100%.

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Aunque algunos estados como Oaxaca y Sinaloa presentan reducciones marcadas en el último año, la fotografía nacional muestra que la mejora nacional convive con crisis estatales pronunciadas.

Oaxaca bajó 51.2%, Sinaloa 39.3% y Querétaro 37.8%, pero el deterioro estructural persiste en la mayoría del país.

Además, la violencia letal está distribuida en focos estatales por todas las regiones. Al primer semestre de 2026, Morelos, Colima, Baja California, Quintana Roo y Sinaloa registran las tasas más altas.

La región norte encabeza con la mayor tasa (27.5 por 100 mil hab.), pero las diferencias entre estados dentro de cada región multiplican el rango: van desde 5.9 en Yucatán hasta 68.3 en Morelos.

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Transformación de la violencia: más desapariciones y otros delitos contra la vida

El descenso del homicidio doloso ha ido acompañado de un aumento sostenido, desde 2015, en otros componentes de la violencia letal. El informe destaca que:

Otros delitos contra la vida crecieron 197% nacionalmente.

Personas desaparecidas y no localizadas aumentaron en 127.3%.

Feminicidios subieron 53.5%.

La combinación muestra que la letalidad ha “migrado” hacia formas menos visibles en el debate público. En 2015, los homicidios doloso y culposo sumaban el 80.7% del total de violencia letal; en 2026, representan solo 60.6%, desplazados por otros delitos contra la vida y desapariciones.

En el último año (2025-2026), los cinco componentes retrocedieron, pero igual persisten en elevados niveles históricos.

El incremento de estos componentes se registra en prácticamente todas las entidades del país, descartando que se deba a unos pocos estados atípicos.

Homicidio doloso: cifra insuficiente y crisis ocultas

El análisis del informe muestra que con 6.7 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes en el primer semestre de 2026, México se mantiene en un nivel “muy alto” según estándares internacionales —sólo bajo en la escala latinoamericana, la región más violenta del mundo.

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A esto se suma que 11 entidades superan la tasa nacional y 10 de ellas han experimentado deterioros.

Colima presenta una tasa seis veces mayor que la nacional, con una brecha de 35.6 asesinatos extra por cada 100 mil habitantes. Sinaloa, Baja California, Morelos y Chihuahua también presentan niveles críticos.

Incluso en entidades donde el homicidio doloso bajó desde 2015 (16 estados), en la mitad la letalidad total (incluyendo feminicidios, otros delitos de vida, y desaparecidos) empeoró.

Por cada víctima de homicidio doloso evitada, aparecieron alrededor de una y media más en otras formas de violencia letal.

Estrategia de Seguridad redujo homicidios

La organziacion evaluó si la Estrategia Nacional de Seguridad —en particular, el enfoque de debilitamiento operativo del crimen organizado— puede explicar el descenso en los homicidios dolosos, analizando seis variables: detenciones, armas, vehículos, drogas, laboratorios y combustible asegurado, concluye que:

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El gobierno concentra las acciones donde hay más violencia —es decir, más operativos en estados con altos homicidios—, pero la reducción de homicidios también ocurrió en estados con poca intervención federal como San Luis Potosí o Zacatecas.

Ninguna de las seis acciones muestra una asociación robusta, consistente y sostenida con la reducción posterior de homicidios. Si acaso, el aseguramiento de armas de fuego es una hipótesis plausible, pero no estadísticamente significativa.

Sumando todas las acciones en un índice agregado no se observa un efecto sostenido: la señal aparente de reducción desaparece en los meses siguientes al operativo.

El patrón temporal es compatible con una intervención reactiva y no demuestra causalidad: los operativos se concentran en momentos y lugares de picos de violencia, pero la subsecuente baja puede deberse a la inercia natural tras un repunte y no al operativo mismo.

Por tanto, la reducción de homicidios no puede atribuirse, según la evidencia pública disponible, a la política federal de seguridad, y las causas reales de la disminución siguen sin esclarecerse.

Violencia letal exige una visión integral

Las conclusiones centrales del informe son claras:

México probablemente atraviesa una reducción de violencia letal, pero no una pacificación estructural. El nivel actual es 26% superior al de 2015 y las crisis locales persisten.

La reducción del homicidio doloso convive con el aumento de otras formas de violencia, ocultando un deterioro persistente.

La violencia se concentra en focos estatales más que por regiones, exigiendo estrategias focalizadas por entidad y municipio.

No puede sostenerse con la evidencia pública que la caída de homicidios dolosos sea resultado directo de la estrategia operativa gubernamental.

Las causas del descenso no están esclarecidas; urge una agenda de evaluación integral y mayor transparencia en los registros operativos.

México Evalúa recomendó redefinir el enfoque de la política de seguridad desde una visión integral, evaluar la violencia letal como un fenómeno multidimensional y someter a escrutinio público todas las afirmaciones oficiales de éxito.

Además, propone crear una base nacional homologada y transparente con datos desagregados para el seguimiento real del impacto de los operativos y así avanzar en el conocimiento de las causas y la construcción de una política de seguridad efectiva y centrada en las personas.

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