Citlalli Hernández lanza crítica a EEUU por declaraciones de intervencionismo en México: “No somos el patio trasero de nadie”

Una mujer con gafas y blusa bordada posa para un retrato junto a un emblema circular de la bandera de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández respondió al reciente posteo del Departamento de Estado de Estados Unidos, donde aseguraran que la Doctrina Monroe ha moldeado la política exterior del país durante más de dos siglos, dando como resultado que el dominio estadounidense en el hemisferio occidental nunca vuelva a ser cuestionado.

Ante esta publicación, la funcionaria morenista aseguró que: lo que antes se señalaba como “exageración” o “teoría de conspiración” hoy es claro, transparente y directo.

Asimismo, confirmó que durante décadas las autoridades de EEUU intentaron disfrazar el intervencionismo con palabras como “democracia”, “seguridad” o “cooperación”, pero actualmente han implementado la Doctrina Monroe, la cual habla abiertamente de “dominación” sobre nuestros territorios.

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“Creemos en la cooperación y en las relaciones internacionales, pero ni México ni América Latina son el patio trasero de nadie. No necesitamos tutores ni gobiernos extranjeros decidiendo por nuestros pueblos”, escribió en su cuenta oficial de X.

Agregó que Latinoamérica no tiene ningún dueño, por lo que no aceptarán que Washington decida su futuro y atente contra su soberanía. “¡Claro que vamos a seguir cuestionando todo tipo de intervencionismo!“.

Citlalli Hernández a través de su cuenta de X. (captura de pantalla)

Citlalli Hernández acusa a “Alito” Moreno de buscar apoyo extranjero por investigaciones en México

Citlalli Hernández criticó públicamente a Alejandro “Alito” Moreno, dirigente nacional del PRI, por recurrir al Departamento de Estado de Estados Unidos tras una resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) que lo obliga a eliminar publicaciones donde califica a Morena de “narcopartido”. Asimismo, cuestionó la congruencia del priista, recordando que anteriormente defendía al organismo como símbolo democrático y ahora, tras una decisión desfavorable, busca apoyo fuera del país.

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Para la morenista, la reciente denuncia internacional del político evidencia un cambio de postura motivado por conveniencia política y por las investigaciones que enfrenta en México.

La funcionaria aseguró que el dirigente del PRI ya no busca justicia, sino “salvavidas” en el extranjero, intentando encontrar respaldo donde no lo obtiene en territorio nacional.

El contexto de estas declaraciones se da tras la detención de Luis Antonio “N”, contador del hermano de “Alito”, acusado de simular pagos a una televisora durante el gobierno de Moreno en Campeche. Este hecho intensificó el escrutinio sobre el líder priista y sumó presión mediática a sus acciones recientes.

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Por su parte, justificó su denuncia ante Estados Unidos bajo la “Global Magnitsky Act”, argumentando la defensa de la libertad de expresión frente a lo que considera una censura política.

La confrontación entre Morena y el PRI refleja la tensión política vigente en México, con acusaciones cruzadas sobre el respeto a las instituciones y la legalidad de las estrategias partidistas.