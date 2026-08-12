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¿Quién es la misteriosa rubia que acompañó a Cristian Castro en su concierto y desató rumores de romance?

La mujer apareció junto al cantante durante su presentación en el Auditorio Nacional y después compartió una fotografía con un mensaje que encendió las especulaciones

El cantante acumula 4 fechas agendadas para el Auditorio Nacional (redes)
El cantante acumula 4 fechas agendadas para el Auditorio Nacional (redes)
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Cristian Castro volvió a convertirse en protagonista fuera del escenario durante sus conciertos en el Auditorio Nacional. El cantante fue captado acompañado por una mujer rubia que llamó especialmente la atención de la prensa y de sus seguidores, quienes comenzaron a preguntarse quién era la joven que viajaba con él.

La escena ocurrió después de una de sus presentaciones, cuando el intérprete salió del recinto para atender amablemente a los medios de comunicación. Cristian viajaba como copiloto en su camioneta y, en la parte trasera, se encontraba la misteriosa rubia, cuya presencia provocó preguntas de los reporteros sobre la identidad de la acompañante.

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La curiosidad aumentó porque la joven también estuvo presente durante el concierto. Desde primera fila fue vista grabando al cantante, coreando sus canciones y disfrutando del espectáculo. Más tarde, una publicación en Instagram terminó por alimentar las versiones sobre una posible cercanía sentimental entre ambos.

Ella es Karina Bardoza, la mujer que apareció junto al cantante

Ella es Karina Bardoza - (Instagram)
Ella es Karina Bardoza - (Instagram)

La joven fue identificada como Karina Bardoza, quien tiene nacionalidad argentina y española. De acuerdo con la información proporcionada, se desempeña como maquillista profesional y utiliza sus redes sociales para compartir contenido relacionado con sus viajes y diferentes aspectos de su vida.

Su presencia junto a Cristian Castro no pasó desapercibida, especialmente porque no se trató únicamente de una aparición casual frente al Auditorio Nacional. Durante el espectáculo permaneció en primera fila, desde donde siguió de cerca la actuación del cantante, cantó algunos de sus temas y registró momentos del concierto.

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La atención sobre Karina aumentó cuando posteriormente compartió una fotografía en la que aparece abrazada de Cristian detrás del escenario. La imagen, acompañada de un mensaje espiritual y afectuoso, fue suficiente para despertar las especulaciones sobre la relación que existe entre ambos.

“Hay encuentros que parecen casualidad y otros que tienen un propósito de vida”

(Instagram)
(Instagram)

En su publicación de Instagram, Karina Bardoza escribió un mensaje que rápidamente puede interpretarse como una muestra de cariño hacia el cantante: “Con la bendición de la Virgen, que ilumine nuestros caminos. Hay encuentros que parecen casualidad y otros que tienen un propósito de vida”.

La maquillista también agradeció la invitación y el momento compartido con el intérprete: “Gracias por la invitación y por compartir conmigo un momento tan especial. 🤍”, además de etiquetar a Cristian Castro en la publicación.

El mensaje provocó que surgieran preguntas sobre si Karina podría convertirse en una nueva pareja sentimental del llamado “Gallito Feliz”. Sin embargo, con la información disponible no existe una confirmación pública de que ambos mantengan una relación romántica. Por ahora, lo que sí está documentado es su presencia junto al artista, su asistencia al concierto y la fotografía que ella misma compartió.

Cristian Castro también celebra un importante logro académico

cristian castro graduación -México- 12 agosto
El famoso se graduará este 12 de agosto (Facebook)

Mientras su vida personal genera curiosidad, Cristian Castro atraviesa además un momento especial en el ámbito académico. Este 12 de agosto, el cantante tendrá su ceremonia de graduación de preparatoria, que será transmitida en vivo a las 17:30 horas a través de la cuenta oficial de Instagram de PrepaW (@PREPAW_EDU).

Castro recibirá el reconocimiento como Graduado de Honor, después de concluir sus estudios mientras mantenía una carrera artística internacional. La ceremonia podrá ser seguida públicamente por seguidores, familiares y público en general, sin necesidad de realizar un registro previo.

Otro detalle destacado será la presencia de Verónica Castro, madre del cantante, como su madrina de graduación. Además, de acuerdo con la información proporcionada, la afiliación de la preparatoria le permitirá ingresar directamente a la UNAM, por lo que el cantante tendrá motivos de sobra para celebrar este nuevo logro junto a su familia.

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