La vez que el Chapo Guzmán intentó sobornar a policías en su última captura, pero le recordaron el ataque de 18 compañeros

La captura de Joaquín "El Chapo" Guzmán, fue una de las grandes capturas a manos de la Marina (FOTO: ESPECIAL /CUARTOSCURO)

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Joaquín “El Chapo” Guzmán fue capturado tres veces tras escapar de las diferentes cárceles donde fue recluído, sin embargo la última vez pese a que intentó ofrecer millones a los policías que lo detuvieron, incluso amenazarlos con un baño de sangre, no surgió efecto ya que no contaba con la integridad de los uniformados, algo que no pudo comprar y que lo llevó a pasar su vida tras las rejas para siempre. Esta historia fue recreada y este 21 de agosto llegará a Netflix con el nombre de La captura, dirigida por Chava Cartas y producida por Draco Films, el reparto lo encabezan Alfonso Herrera en el papel de Arturo Carmona y Noé Hernández como Héctor Rosales.

La recaptura de Joaquín Guzmán Los Mochis ocurrió la mañana del 8 de enero de 2016 después de que el capo y Orso Iván Gastélum salieron por una coladera en el centro de la ciudad tras huir del operativo Cisne Negro; la fuga por el drenaje terminó cuando agentes de la entonces Policía Federal interceptaron el auto en el que escapaban y evitaron que un grupo armado los rescatara.

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Netflix Latinoamérica, trailer oficial de La Captura/Youtube

La persecución se extendió por varios kilómetros y se desarrolló mientras los policías escuchaban por radiofrecuencia que 30 camionetas con hombres armados se aproximaban a la zona. Los agentes pidieron refuerzos por teléfono para evitar que sus comunicaciones fueran intervenidas y decidieron ocultarse con los detenidos en un motel porque calcularon que no alcanzarían a llegar a su cuartel.

A las 9:08 de esa mañana, Guzmán y Gastélum emergieron del drenaje cubiertos de agua y lodo. El segundo llevaba un arma y ambos se apoderaron de un Jetta blanco, que abandonaron pocas cuadras después para cambiarse a un Focus rojo con la intención de despistar a la policía si el primer vehículo era reportado como robado.

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El Chapo Guzmán y su jefe de seguridad fueron arrestados juntos en Sinaloa (Foto: AP)

Los conductores afectados avisaron al C-4. Uno de ellos describió a los agresores como “dos tipos en ropa interior”, una referencia al estado en que salieron del sistema de drenaje tras escapar del inmueble donde horas antes habían irrumpido fuerzas federales.

La fuga por el drenaje terminó en la carretera Los Mochis-Navojoa

Unos cuatro kilómetros más adelante, en la carretera Los Mochis-Navojoa, dos agentes federales detectaron el Focus que circulaba a toda velocidad. Gastélum iba al volante y no atendió la orden de detenerse, por lo que los policías tuvieron que cerrarle el paso.

Una versión indicó que Guzmán iba agachado en el asiento trasero. Cuando los obligaron a bajar, los agentes advirtieron que Gastélum traía el arma en la mano, pero no alcanzó a disparar.

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En ese momento, Guzmán preguntó a los policías si sabían quién era. Uno de ellos respondió que sí, y poco después Gastélum les advirtió que un grupo armado venía a rescatar a su patrón y que los matarían si no los dejaban irse; la respuesta del agente fue una orden seca para que guardara silencio.

Los detenidos fueron subidos a la parte trasera de la patrulla. Durante el trayecto, Guzmán pidió ayuda para llegar a Chemoris y prometió arreglarles la vida para siempre a los agentes.

Los propios policías admitieron después ante sus superiores que tenían miedo. Uno de ellos recordó entonces el homenaje rendido dos semanas antes al sobreviviente del ataque de mayo de 2015 contra un helicóptero Cougar, hecho en el que viajaban 18 policías federales y militares; nueve de ellos murieron, ese recuerdo, dijo, le hizo pensar que no los dejarían solos.

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La orden superior fue tomarle una fotografía a Guzmán para validar la captura y corroborar su identidad. Esa imagen fue enviada al comisionado nacional de Seguridad Renato Sales, quien a su vez la remitió al secretario de Gobernación.

Los agentes ocultaron a Guzmán en el motel Doux mientras llegaban refuerzos

Para entonces ya había llegado una segunda patrulla con dos agentes más. El grupo resolvió buscar una zona segura y eligió el motel Doux, donde escondieron las unidades en el garaje para que no fueran visibles desde la calle.

Tomaron la habitación 51, ubicada al fondo, y también la 19, que conectaba con la azotea. Dos policías subieron a ese punto con armas largas y esperaron un posible ataque; incluso vieron pasar un helicóptero de la Marina y le hicieron señas, pero el piloto no los vio.

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Los otros dos elementos permanecieron en la habitación 51 con Guzmán. A Gastélum lo dejaron esposado en una de las patrullas para concentrarse en la custodia del líder criminal, al que volvieron a fotografiar para informar dónde lo tenían.

FOTO ARCHIVO: El narcotraficante recapturado Joaquín "El Chapo" Guzmán es escoltado por soldados durante una presentación en Ciudad de México, México. 8 de enero de 2016. REUTERS/Edgard Garrido/Archivo

CIUDAD DE MÉXICO, 17JULIO2019.- Joaquín "Chapo" Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, fue sentenciado en Estados Unidos a cadena perpetua, tras haber sido declarado culpable de ocho cargos de crimen organizado y narcotráfico. Por el cargo nueve, portación de arma, fue sentenciado a 30 años de prisión, además de que por el cargo 10, de lavado de dinero, le dieron 240 meses de cárcel. La imagen el 08 de enero de 2016, cuando fue presentado por tercera vez en el hangar de la Marina. FOTO: ARCHIVO/ ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM

Sentado al borde de la cama, Guzmán observó a los agentes y trató de sobornarlos con empresas, casas, negocios y dinero. Más tarde llegaron seis agentes adicionales y el capo insistió en que lo rescatarían, que habría un regadero de sangre y que todavía podían ayudarlo a llegar a Chemoris.

Uno de los policías le ordenó callarse y pidió a sus compañeros que no hablaran con él. Pasaron otros 20 minutos antes de que arribaran marinos y soldados.

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Cuando finalmente entraron los elementos de la Marina y del Ejército, uno de los mandos que ya lo había detenido en 2014 le dijo: “Se te acabaron tus vacaciones de seis meses”. Guzmán respondió: “Sí, se me acabaron”.

CIUDAD DE MÉXICO, 17JULIO2019.- Joaquín "Chapo" Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, fue sentenciado en Estados Unidos a cadena perpetua, tras haber sido declarado culpable de ocho cargos de crimen organizado y narcotráfico. Por el cargo nueve, portación de arma, fue sentenciado a 30 años de prisión, además de que por el cargo 10, de lavado de dinero, le dieron 240 meses de cárcel. La imagen el 08 de enero de 2016, cuando fue presentado por tercera vez en el hangar de la Marina. FOTO: ARCHIVO/ ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM

Orso Iván Gastélum era el hombre de confianza que acompañó a Guzmán

La captura también incluyó a Orso Iván Gastélum Cruz, conocido como “El Cholo Iván”, identificado por el gobierno federal como lugarteniente del Cártel de Sinaloa y jefe de esa organización en la zona norte del estado, con presencia particular en Guamúchil, municipio de Salvador Alvarado.

Hasta ese viernes por la mañana, Gastélum era buscado por autoridades federales después de haberse fugado de un penal de Culiacán cuando se organizaba una fiesta en el interior. Ya había sido detenido por primera vez en 2005 por elementos del Ejército en la colonia Lombardo Toledano, en Culiacán, y volvió a escapar del penal el 9 de agosto de 2009.

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Su peso dentro de la organización creció tras la segunda fuga de Guzmán, ocurrida en julio de 2015 en el penal del Altiplano, en el Estado de México. Versiones oficiales lo ubicaron como participante en el traslado del capo, un antecedente que reforzó su condición de hombre de confianza.

Susana y "El Cholo" Iván.

También fue señalado como la pieza encargada de contener la ofensiva de Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapito Isidro”, líder del grupo de Los Beltrán Leyva y adversario de Guzmán en la zona norte de Sinaloa. En 2012 sostuvo además un enfrentamiento público con el general Antonio Gurrola Calzada, a quien acusó mediante mantas de haber matado a su supuesta novia María Susana Flores, “Mujer Sinaloa 2012”, quien fue privada de la vida en noviembre de 2014.

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Horas antes de su arresto definitivo, Gastélum había logrado escapar del operativo desplegado en Los Mochis, donde murieron seis personas y cinco más fueron detenidas. La confirmación de su identidad llegó después de que las autoridades revisaron a los capturados.

El operativo Cisne Negro comenzó antes del amanecer y duró cerca de seis horas

La acción que culminó con la tercera y última captura de Guzmán empezó alrededor de las 4:00 de la mañana, cuando Fuerzas Especiales de la Semar irrumpieron en un inmueble de Los Mochis tras trabajos de inteligencia que ubicaron ahí a un integrante de alto nivel del Cártel de Sinaloa.

CIUDAD DE MÉXICO, 12FEBRERO2019.- Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera ha sido declarado culpable de los 10 cargos criminales que le imputaban en una corte en Brooklyn, Nueva York, sentencia que le supondría purgar una cadena perpetua en una cárcel estadounidense, confirmación que se espera sea el próximo 25 de junio. El narcotraficante de 61 años escucho tranquilamente la sentencia de parte del juez Brian Cogan, en presencia de su esposa Emma Coronel. En la imagen Joaquín Guzmán durante su presentación el 08 de enero 2016, tras ser recapturado por tercera vez. FOTO: ARCHIVO/ SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

La operación, llamada Cisne Negro, derivó en enfrentamientos con integrantes del grupo criminal. En los intercambios se reportó que había tres hombres, uno abatido y dos mujeres; después, Guzmán y Gastélum lograron huir por los túneles de drenaje.

La lluvia registrada en la entidad elevó el nivel del agua en esas estructuras subterráneas. Esa condición los obligó a salir a la superficie y aceleró una secuencia que terminó con su detección en la carretera.

El operativo duró aproximadamente seis horas y estuvo a cargo de Marco Antonio Ortega Siu, jefe de la Unidad de Operaciones Especiales de la Marina. La captura final de Guzmán Loera y de “El Cholo Iván” ocurrió alrededor de las 10:30 de la mañana.

Guzmán y Gastélum escaparon por el drenaje de Los Mochis, robaron dos autos y fueron interceptados en la carretera Los Mochis-Navojoa.

Los agentes ocultaron al capo en el motel Doux mientras esperaban refuerzos ante la amenaza de 30 camionetas con hombres armados.

“El Cholo Iván” era lugarteniente del Cártel de Sinaloa y hombre de confianza de Guzmán tras la fuga del Altiplano en 2015.