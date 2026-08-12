Se forma la tormenta tropical Cristobal en el Atlántico: Conagua revela su trayectoria y alerta a las Costas de México por fuertes lluvias

Una imagen satelital muestra la tormenta tropical Cristobal sobre el océano, con el centro del fenómeno marcado por un círculo discontinuo amarillo y una leyenda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Tormenta Tropical Cristobal se formó durante la mañana de este miércoles 12 de agosto en aguas del océano Atlántico, lejos de las costas nacionales, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

De acuerdo con el aviso oficial, el centro del ciclón tropical se encontraba al oeste de las islas Azores y a más de 4 mil 500 kilómetros de la península de Yucatán. Su ubicación y trayectoria prevista descartan, por el momento, efectos sobre territorio mexicano.

El pronóstico del SMN indica que Cristobal continuará desplazándose hacia el este y perderá fuerza progresivamente. Para la mañana del jueves 13 de agosto podría degradarse a depresión tropical todavía más lejos de las costas de Quintana Roo.

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Esta mañana se formó la #TormentaTropical #Cristobal en el océano #Atlántico. Se encuentra a mil 420 km al oeste de las Azores, y a 4 mil 550 km al este-noreste de Cancún, #QuintanaRoo. No genera efectos en #México. Detalles, en la imagen pic.twitter.com/XCRvxbokPd — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 12, 2026

¿Dónde se encuentra la Tormenta Tropical Cristobal?

A las 09:00 horas, tiempo del centro de México, la Tormenta Tropical Cristobal se localizaba en la latitud norte 36.7 y longitud oeste 43.0, aproximadamente a mil 420 kilómetros al oeste de las islas Azores.

Respecto de México, su centro estaba a 4 mil 550 kilómetros al este-noreste de Cancún, Quintana Roo, una distancia considerable que impide que sus bandas nubosas o circulación ocasionen lluvias, viento o oleaje en las costas nacionales.

El fenómeno presentaba las siguientes características:

Vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora .

Rachas de hasta 95 kilómetros por hora .

Presión mínima central de 1008 hectopascales .

Desplazamiento hacia el este, a una velocidad de 41 kilómetros por hora .

Dirección de movimiento de 90 grados.

La velocidad de desplazamiento de Cristobal permitirá que el ciclón tropical se aleje todavía más del continente americano durante las próximas horas. Su trayectoria se dirige hacia el Atlántico nororiental, en dirección general a la zona de las Azores.

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¿La Tormenta Tropical Cristobal afectará las costas de México?

La respuesta es no. El Servicio Meteorológico Nacional estableció expresamente que la Tormenta Tropical Cristobal no representa peligro para el territorio mexicano, debido tanto a la distancia a la que se encuentra como a la dirección de su trayectoria.

El organismo tampoco prevé lluvias en México asociadas con este sistema durante las siguientes 24 horas. Por esa razón, no emitió recomendaciones especiales para la población ni estableció zonas de vigilancia en las costas del país.

Aunque Cristobal se formó en la cuenca del Atlántico, donde también se ubican el mar Caribe y el Golfo de México, no todos los ciclones que aparecen en esta región se aproximan al territorio nacional. En este caso, el sistema se desarrolló en una zona mucho más cercana a Europa que al continente americano y avanza hacia el este.

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De acuerdo con el cono de trayectoria difundido por el SMN, Cristobal se mantendrá lejos de México y no realizará un giro hacia el oeste que pueda acercarlo a la península de Yucatán o al Golfo de México.

Cristobal se debilitará a depresión tropical

Para las 18:00 horas de este miércoles 12 de agosto, el pronóstico ubica a Cristobal en la latitud norte 37.4 y longitud oeste 40.2. En ese momento todavía conservaría la categoría de tormenta tropical, pero sus vientos máximos sostenidos disminuirían a 65 kilómetros por hora, con rachas de 85 kilómetros por hora.

El sistema se encontraría entonces a aproximadamente 4 mil 810 kilómetros al este-noreste de Cabo Catoche, Quintana Roo, por lo que aumentaría su distancia respecto de las costas mexicanas.

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A las 06:00 horas del jueves 13 de agosto, Cristobal podría debilitarse a depresión tropical, con vientos sostenidos de 55 kilómetros por hora y rachas de hasta 75 kilómetros por hora. Su centro se localizaría en la latitud norte 38.5 y longitud oeste 37.2.

Para ese momento, el ciclón estaría a unos 5 mil 85 kilómetros al noreste de Cabo Catoche, lo que confirma que continuará alejándose de México mientras pierde organización e intensidad.

SMN mantendrá vigilancia sobre el ciclón tropical

El Servicio Meteorológico Nacional señaló que el siguiente aviso sobre Cristobal se publicará únicamente cuando ocurran cambios significativos en su intensidad, desplazamiento o trayectoria.

Hasta la mañana de este miércoles, el sistema no requiere la activación de alertas preventivas para Quintana Roo ni para otra entidad costera del país. Tampoco se esperan efectos en actividades marítimas, puertos o destinos turísticos mexicanos como Cancún, Isla Mujeres, Cozumel o la Riviera Maya.

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No obstante, durante la temporada de ciclones tropicales es importante consultar únicamente información emitida por fuentes oficiales, debido a que la intensidad y trayectoria de estos fenómenos pueden modificarse. En el caso de Cristobal, el escenario previsto por el SMN muestra un debilitamiento rápido y un desplazamiento contrario a México.

Por lo tanto, la Tormenta Tropical Cristobal no afectará las costas mexicanas durante los próximos días. Su lejanía, movimiento hacia el este y pérdida prevista de intensidad descartan lluvias, vientos fuertes u oleaje elevado relacionados con este ciclón en territorio nacional.