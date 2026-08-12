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Kenny Avilés es la tercer participante confirmada de ‘La Granja VIP México 2′

El reality de TV Azteca se estrenará el próximo 6 de septiembre

kenny aviles -México- 12 agosto
(TV Azteca)
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Kenny Avilés fue anunciada este 12 de agosto como la tercer habitante confirmada de La Granja VIP México 2.

¿Cómo fue la revelación?

Durante la transmisión de este miércoles en Venga la Alegría, la famosa de 71 años salió de un huevo gigante con su característico cabello rojo, overol de mezclilla y blusa de red.

Desde el pasado 10 de agosto, los conductores ofrecieron dos pistas: una prenda icónica, la chamarra de cuero negra, y una batería musical que hacía referencia a la faceta artística del participante.

kenny Avilés en La Granja VIP
kenny Avilés en La Granja VIP

En el segmento, Kristal Silva le dio la bienvenida al proyecto.

La cantante mencionó que durante esta temporada el público podrá conocer ‘El Lado B’ de Kenny, esas facetas suyas que nadie conoce.

Revelan las pistas del siguiente granjero

Tras una breve plática con los conductores, Kenny mostró un huevo en el cuál contenía una de las pistas sobre el siguiente revelado.

Al interior habían varias pulseras rojas con el símbolo que protege del mal de ojo.

En un video posterior se mostraron que otras dos pistas eran unos emojis de risa, referentes a humor ácido y un asador de carne asada.

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Todo lo que se sabe de la Granja VIP 2 hasta el momento

La expectativa por el estreno de La Granja VIP 2026 sigue creciendo conforme la producción de TV Azteca revela nuevos detalles y confirma a los primeros participantes.

Cuadrícula con dieciocho recuadros, uno con Carlos Trejo y diecisiete con siluetas de figuras. Silueta grande de persona y fondo violeta con luces. Logo La Granja VIP
Según filtraciones en X, Ivonne Montero podría ser la nueva famosa confirmada para La Granja VIP 2. (Especial Infobae México)

El reality, que estrena temporada este 6 de septiembre, apuesta por el formato de convivencia extrema entre figuras públicas, obligadas a dejar atrás los lujos y comodidades de la vida urbana para sobrevivir en un entorno rural bajo la mirada constante de las cámaras.

El programa desafía a los famosos a realizar trabajos de campo como limpiar establos, sembrar, cuidar animales y cargar leña.

Estas tareas ponen a prueba su resistencia física y su capacidad de adaptación, pero también su ingenio y paciencia para convivir con otras celebridades en condiciones básicas.

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Las nominaciones semanales y las pruebas de inmunidad marcan el ritmo de la competencia, mientras que las alianzas y los conflictos personales se vuelven parte central de la narrativa.

Entre los nombres ya confirmados destacan Carlos Trejo, conocido cazafantasmas y autor de ‘Cañitas’, así como la actriz y cantante Ivonne Montero, quien ya tiene experiencia en realities de televisión.

La producción ha jugado con la expectativa y mantiene en secreto el resto del elenco, aunque en redes sociales circulan rumores sobre otras personalidades que podrían sumarse a la competencia.

En la conducción, la temporada estará liderada por Adal Ramones como conductor estelar, acompañado de Kristal Silva como co-conductora y Mallezaa como host digital. El panel de críticos estará integrado por Linet Puente, Flor Rubio, Ferka y Rey Grupero, quienes aportarán comentarios y análisis sobre el desempeño de los participantes.

La estrategia de TV Azteca busca mantener la atención del público con la combinación de celebridades polémicas, retos físicos y dinámicas de convivencia.

El formato se ha posicionado como uno de los estrenos más esperados del otoño televisivo y promete seguir generando conversación conforme se revelen nuevos detalles y sorpresas en las próximas semanas.

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