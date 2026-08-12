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Cómo eliminar los pececillos de plata del baño: trucos caseros contra la humedad

La acumulación de agua estancada y residuos sólidos facilita la proliferación de plagas como estos insectos

Varios pececillos de plata en un baño con azulejos y bañera. Se observa un higrómetro, un frasco con cristales, hojas de laurel, clavos, polvo blanco, esponja y rasqueta.
Un baño con alta humedad muestra pececillos de plata y trucos caseros para su eliminación, junto a un higrómetro que mide el ambiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los pececillos de plata son insectos diminutos que suelen encontrarse en baños y zonas húmedas del hogar.

De acuerdo con MedlinePlus, estos artrópodos aparecen cuando hay problemas de humedad persistente y ventilación insuficiente. Aunque su presencia puede resultar incómoda por razones estéticas, no representan un riesgo directo para la salud humana ni transmiten enfermedades.

En México, el Centro Nacional de Prevención de Desastres advierte que la acumulación de agua estancada y residuos sólidos facilita la proliferación de plagas como estos insectos, razón por la cual su aparición señala condiciones de higiene deficientes y posibles filtraciones de agua.

Pececillos de plata en el baño: todo lo que debes saber sobre estos artrópodos

  • Son insectos pequeños, de cuerpo alargado, plateado y con escamas.
  • Prefieren zonas húmedas y oscuras: baños, sótanos, cocinas.
  • Se alimentan de papel, cartón, telas y restos de comida seca.
  • No transmiten enfermedades a personas ni animales domésticos.
  • Su presencia indica exceso de humedad o filtraciones en la vivienda.
  • No destruyen estructuras, pero pueden dañar libros, ropa o documentos.
Pececillo de plata
Pececillos de plata en el baño: todo lo que debes saber sobre estos artrópodos

Según el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el agua estancada y la acumulación de residuos facilitan la aparición de estos artrópodos en casas mexicanas.

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Zonas de aparición y salud pública

  • Los pececillos de plata aparecen en paredes, techos y pisos con condensación.
  • Suelen detectarse detrás de muebles y en rincones poco ventilados.
  • Indican problemas de higiene o ventilación insuficiente.
  • No son venenosos ni agresivos.
  • La Secretaría de Salud recomienda eliminar condiciones que favorezcan la humedad para evitar plagas.

¿Representan riesgo para la salud?

  • No muerden ni pican.
  • No producen alergias ni transmiten virus o bacterias.
  • El problema es indirecto: la humedad excesiva puede causar moho, que sí afecta la salud.

Cómo eliminar pececillos de plata: paso a paso

  1. Ventila diariamente baños y cocinas. Abre ventanas o usa extractores.
  2. Repara fugas en tuberías, lavabos o regaderas.
  3. Usa deshumidificador si el ambiente es muy húmedo.
  4. Sella grietas y juntas en azulejos, pisos y paredes con silicona.
  5. Limpia frecuentemente rincones y detrás de muebles.
  6. Elimina papel y cartón en zonas húmedas.
  7. Guarda alimentos secos en recipientes herméticos.
  8. Aplica tierra de diatomeas o ácido bórico en grietas y esquinas. Estas sustancias secan y eliminan los insectos.
  9. Evita el uso indiscriminado de insecticidas. No resuelven la causa si persiste la humedad.

Recomendaciones oficiales para prevenir plagas domésticas

Un baño con un frasco de aceite esencial, bolas de algodón, una bolsa con virutas, una toalla, un frasco con pececillos de plata y pan, y polvo blanco en el suelo.
Pececillos de plata en el baño: todo lo que debes saber sobre estos artrópodos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Centro Nacional de Prevención de Desastres y la Secretaría de Salud insisten:

  • Mantener baños y cocinas secos.
  • Limpiar drenajes y evitar agua estancada.
  • Retirar residuos sólidos y basura de forma frecuente.
  • Ventilar todos los espacios cerrados.
  • Revisar y reparar filtraciones de inmediato.

Las instituciones públicas subrayan que el control físico y la higiene son más eficaces que el uso de químicos. Eliminar la humedad es la clave para erradicar pececillos de plata.

Recomendaciones de instituciones públicas en México

La Secretaría de Salud federal y el Centro Nacional de Prevención de Desastres insisten en que el saneamiento ambiental es la principal herramienta para controlar insectos en el hogar.

El agua estancada y la higiene deficiente incrementan el riesgo de presencia de pececillos de plata, cucarachas y otros artrópodos. Mantener los baños y cocinas secos, ventilar diariamente y realizar limpieza profunda en áreas propensas a la humedad, previene la aparición y reproducción de estas plagas domésticas.

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La acumulación de residuos sólidos, especialmente papel y cartón en bodegas o zonas de almacenamiento, es otro factor de riesgo a considerar. Las autoridades recomiendan desechar periódicamente estos materiales y mantener los registros y documentos en lugares ventilados y secos.

Las instituciones también recuerdan que el uso indiscriminado de insecticidas no es efectivo a largo plazo si no se resuelve primero el problema de humedad. El control físico y la mejora en la infraestructura del hogar, como la reparación de filtraciones y el sellado de grietas, resultan más eficaces y seguros.

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