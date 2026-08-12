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Rommel Pacheco anuncia estímulo inédito para atletas por cada medalla obtenida en Santo Domingo 2026

Tras la actuación histórica de la delegación mexicana, el gobierno decidió mostrar su agradecimiento a todos los deportistas y entrenadores de esta edición

El exmedallista anunció que habrá una nueva forma de incentivar a todos los atletas.
El exmedallista anunció que habrá una nueva forma de incentivar a todos los atletas. (Captura de video)
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En el marco de la conferencia de prensa matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco, presentó un balance detallado de la histórica participación de la delegación mexicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y habló sobre los premios que se le darán a los atletas.

Tras consolidarse como tricampeona de la justa regional, la representación nacional no solo rompió todas las marcas previas, sino que además recibirá un incentivo económico inédito por decisión del Ejecutivo Federal.

Durante su intervención en Palacio Nacional, Pacheco destacó que el contingente tricolor concluyó la justa centroamericana con una cosecha extraordinaria de 407 medallas totales: 167 de oro, 125 de plata y 115 de bronce. Con estos números, México selló la mejor actuación de su historia en la competencia regional, superando por 22 preseas doradas y 23 metales totales el récord histórico registrado anteriormente.

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La delegación mexicana se coronó e hizo historia al superar las 400 medallas en Santo Domingo, llegando al acto final como tricampeón. (X/ @conadeoficial)
La delegación mexicana se coronó e hizo historia al superar las 400 medallas en Santo Domingo, llegando al acto final como tricampeón. (X/ @conadeoficial)

El plan de la Conade para lograr este éxito

El director de la Conade enfatizó que el contundente resultado deportivo no se debió a una casualidad, sino a un esfuerzo coordinado entre el gobierno, los atletas y sus cuerpos técnicos mediante la construcción del Plan Anual de Alto Rendimiento.

“Detrás de cada una de estas medallas hubo meses, años de entrenamiento, sacrificios, lesiones, levantarse muy temprano, competencias, derrotas y triunfos. Pero también hubo planeación. Ordenamos el proceso en tres etapas muy claras: la preparación, la clasificación y la competencia”, explicó el titular del deporte nacional.

Pacheco detalló que durante las dos primeras fases se destinaron más de mil millones de pesos, lo que garantizó la presencia de 698 atletas mexicanos en la justa centroamericana. Dichos recursos permitieron financiar campamentos, concentraciones, competencias internacionales y el respaldo a más de 50 federaciones deportivas con equipos multidisciplinarios, además de la profesionalización técnico-médica de más de 300 entrenadores con aval de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

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Asimismo, para la fase competitiva final se canalizaron 60 millones de pesos al Comité Olímpico Mexicano (COM) para cubrir boletos de avión, uniformes y logística operativa. El funcionario aseguró que este acompañamiento continuará firme hacia los torneos clasificatorios de los Juegos Panamericanos Lima 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Los representantes aztecas logaron romper las marcas registradas tres años antes. (EFE/Rodrigo Sura)
Los representantes aztecas logaron romper las marcas registradas tres años antes. (EFE/Rodrigo Sura)

Las mujeres encabezan el triunfo y marcan el rumbo

Un punto medular destacado en el informe ante la presidenta Sheinbaum fue el rol protagónico de las deportistas mexicanas. Las mujeres lideraron de forma contundente la cosecha de la delegación al conquistar 198 medallas totales, de las cuales 83 fueron de oro, representando casi el 50% de las preseas doradas obtenidas por todo el país.

El titular del organismo subrayó que el éxito en Santo Domingo 2026 trascendió el medallero: se rompió récord en el abanico de disciplinas ganadas, se batieron marcas continentales y se dio el surgimiento de una nueva generación de atletas jóvenes que ascendió al podio internacional por primera vez en su carrera.

Varias jugadoras de fútbol femenino celebran en un campo. Llevan uniformes naranja y negro. Hay gradas vacías en el fondo.
La Selección Nacional sub 23 derrotó en penaltis a Colombia para ganar la medalla de oro en Santo Domingo 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Presidenta ordena premiar cada presea ganada

Tradicionalmente, las reglas del deporte nacional estipulaban que un atleta o entrenador con múltiples podios en una misma competencia solo podía cobrar el estímulo económico correspondiente a su medalla de mayor valor. Sin embargo, Pacheco reveló una importante modificación aprobada directamente por la jefa del Ejecutivo.

“Por lo regular solo se premia una medalla, la mejor que obtengan; pero la presidenta dijo: Yo creo que deberíamos premiar todas las medallas. Así que la sorpresa es que, tanto para los atletas como para los entrenadores, se les van a premiar todas y cada una de las medallas obtenidas”, anunció Pacheco.

Joven de tez morena y cabello castaño sonríe mientras sostiene una medalla de oro y un pin. Viste una chaqueta blanca con los colores de la bandera de México
Para esta edición el esfuerzo y talento será premiado de la mejor forma. (X / Rommel Pacheco)

¿A cuánto ascienden los premios por medalla?

De acuerdo con los tabuladores de la Conade y la política de incentivos económicos establecida para Santo Domingo 2026, los montos destinados para los deportistas y sus entrenadores varían según el tipo de disciplina:

<b>Atletas</b>

  • Pruebas individuales: 50 mil pesos por cada medalla de oro, 30 mil pesos por plata y 15 mil pesos por bronce.
  • Pruebas compartidas (dobles o parejas): 30 mil pesos por oro, 15 mil pesos por plata y 10 mil pesos por bronce.
  • Deportes de conjunto / equipo: 15 mil pesos por integrante por cada oro, 10 mil pesos por plata y 8 mil pesos por bronce.

<b>Entrenadores</b>

  • Pruebas individuales: 50 mil pesos por oro, 24 mil pesos por plata y 7 mil 500 pesos por bronce.
  • Pruebas compartidas: 30 mil pesos por oro, 12 mil pesos por plata y 5 mil pesos por bronce.
  • Deportes de conjunto: 15 mil pesos por oro, 8 mil pesos por plata y 4 mil pesos por bronce.

Con este inédito esquema acumulativo, los deportistas multimedallistas —especialmente en disciplinas como natación, tiro con arco o gimnasia— verán multiplicado su incentivo económico de manera directa, reconociendo el esfuerzo entregado en cada prueba disputada en territorio dominicano.

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