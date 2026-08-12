México
Agregar Infobae enGoogle

¿De qué sirve un título universitario si la IA cambia cada semana? El diagnóstico de IMCO

El análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad advierte que el salto desde la inteligencia artificial generativa

El análisis firmado por Natalia Campos y publicado este 12 de agosto de 2026 señala que el sistema superior apenas procesa la IA generativa mientras avanza la IA agéntica, tras un foro reciente
El análisis firmado por Natalia Campos y publicado este 12 de agosto de 2026 señala que el sistema superior apenas procesa la IA generativa mientras avanza la IA agéntica, tras un foro reciente
Guardar

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) planteó que la universidad “llegó tarde” al ritmo de transformación que ha impuesto la inteligencia artificial, de acuerdo con un análisis publicado por Natalia Campos, coordinadora de Sociedad del organismo, el 12 de agosto de 2026. La afirmación surgió en un foro reciente sobre IA, en un contexto donde, señala el texto, apenas se asimila la IA generativa cuando ya emerge la IA agéntica.

El “premio educativo” se ha reducido

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) 2024, citados en el análisis, la diferencia de ingresos entre una persona con educación primaria y otra con estudios profesionales se ubica en 222%. Esto significa que:

PUBLICIDAD

  • Por cada $100 que percibe una persona con primaria, alguien con estudios profesionales gana aproximadamente $322.
  • En 2016, esa misma comparación arrojaba un ingreso cercano a $495.

El documento interpreta esta caída como una señal de que la retribución económica de cursar una carrera universitaria se ha reducido con el tiempo.

Jóvenes asisten a las instalaciones de Ciudad Universitaria este viernes, en Ciudad de México (México). EFE/ Mario Guzmán
Jóvenes asisten a las instalaciones de Ciudad Universitaria este viernes, en Ciudad de México (México). EFE/ Mario Guzmán

La brecha de talento, según IMCO

El análisis retoma una investigación reciente del propio IMCO sobre las tendencias que definirán el empleo y la educación, en la que se identifica un desajuste entre las habilidades con las que egresan los estudiantes y las que exigen las vacantes disponibles. Según ese estudio, el mercado laboral mexicano demanda perfiles que combinen:

  • Competencias tecnológicas (IA, redes, ciberseguridad).
  • Habilidades cognitivas, como el pensamiento analítico.
  • Capacidades socioemocionales, entre ellas resiliencia y liderazgo.

Alternativas que compiten con el modelo tradicional

El texto de IMCO contrasta este panorama con el crecimiento de modalidades alternativas de aprendizaje, como bootcamps que ofrecen formación en programación, desarrollo web o diseño de experiencia de usuario en cuestión de meses, algunos con garantía de reembolso si el egresado no consigue empleo en cierto plazo. También menciona el uso de videojuegos, realidad aumentada y prácticas médicas con robots como parte de este ecosistema educativo emergente.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el análisis, uno de cada cinco empleadores contempla adoptar procesos de contratación basados en habilidades más que en credenciales universitarias, un factor que —según el texto— debilita el atractivo de invertir años y recursos en un título profesional. A esto se suma, agrega el documento, la pérdida de credibilidad de algunas instituciones de educación superior vinculada a escándalos de corrupción, irregularidades y acusaciones de plagio que han quedado impunes.

Los aspirantes que fueron elegidos para estudiar en la UNAM buscan que no cancele el examen virtual. Foto: Reuters
Los aspirantes que fueron elegidos para estudiar en la UNAM buscan que no cancele el examen virtual. Foto: Reuters

El papel de la universidad hacia adelante

Pese a este panorama, el análisis de IMCO sostiene que la universidad continúa siendo un pilar de movilidad social y un espacio de formación ciudadana que trasciende lo técnico. No obstante, concluye que el modelo tradicional —cursar un programa de cinco años diseñado décadas atrás— enfrenta un cuestionamiento estructural frente a la velocidad de los cambios tecnológicos y demográficos actuales.

El texto cierra sin ofrecer una fórmula concreta, y plantea como pregunta abierta cómo deberá reinventarse el modelo universitario para seguir siendo relevante en la formación del talento que exige el mercado.

Temas Relacionados

UNAMIAIMCOUniversidadesexamen controlmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

México envía primeras toneladas de ayuda humanitaria a Colombia tras petición de gobierno de Abelardo de la Espriella

Anunció que en los próximos días saldrá el segundo vuelo para atender el desastre ante el reciente sismo de magnitud 7.4

México envía primeras toneladas de ayuda humanitaria a Colombia tras petición de gobierno de Abelardo de la Espriella

Cruz Azul en la Leagues Cup 2026: qué necesita la Máquina para avanzar a la siguiente ronda del torneo

La Máquina suma dos victorias consecutivas en el torneo, aunque no tiene su clasificación segura

Cruz Azul en la Leagues Cup 2026: qué necesita la Máquina para avanzar a la siguiente ronda del torneo

Eugenio Derbéz protagoniza serie basada en un caso real que aborda la desigualdad y la violencia de género

Con Pedro Alonso como un empresario influyente, la serie “El Juicio” enfrenta privilegio y desprotección en ocho episodios inspirados en un caso real que llegó a sus creadores por una investigación periodística

Eugenio Derbéz protagoniza serie basada en un caso real que aborda la desigualdad y la violencia de género

Citlalli Hernández intenta adelantarse a críticas por comer en restaurante de lujo en CDMX y le responden difundiendo su foto

La presidenta de la Coordinación de Elecciones de Morena calificó el acto como acoso, clasismo y obsesión

Citlalli Hernández intenta adelantarse a críticas por comer en restaurante de lujo en CDMX y le responden difundiendo su foto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 12 de agosto? Reportan atrasos en Línea 2

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 12 de agosto? Reportan atrasos en Línea 2
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de agosto: procesan a Ángel Aguirre por caso Ayotzinapa

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de agosto: procesan a Ángel Aguirre por caso Ayotzinapa

Detenido en República Checa es ahijado de “El Jardinero”: buscaba hacer trueque de armas por droga para el CJNG

Grupos armados incendian camiones y asesinan a un conductor en carreteras de Veracruz

Disputa por un terreno provocó el secuestro de 13 trabajadores en Bacalar, confirma la FGE

Procesan a cuñado de magistrado federal por homicidio en bar de Guanajuato

ENTRETENIMIENTO

Eugenio Derbéz protagoniza serie basada en un caso real que aborda la desigualdad y la violencia de género

Eugenio Derbéz protagoniza serie basada en un caso real que aborda la desigualdad y la violencia de género

Feria del Amaranto 2026 ya tiene nuevas fechas: dulces artesanales, teatro y cancha de fútbol gratis en CDMX

Cristian Castro no tiene pase directo a la UNAM, confirma su preparatoria

Eduin Caz lanza fuerte mensaje a favor de Ese Pérez en medio de su cancelación por Masad: “Que nadie le humille”

Jenna Ortega preocupa a sus fans mexicanos tras radical cambio físico y actriz revela la verdad: “Ni un sorbo de agua”

DEPORTES

Checo Pérez le da el pésame a Messi tras la muerte de su padre

Checo Pérez le da el pésame a Messi tras la muerte de su padre

Santos Laguna vs Chivas: cuándo y dónde ver EN VIVO el partido de la jornada 4 en Liga Mx

Cruz Azul en la Leagues Cup 2026: qué necesita la Máquina para avanzar a la siguiente ronda del torneo

NFL: canales confirmados para ver todos los partidos de la temporada 2026 en México

Checo Pérez cambia de jefe a mitad de temporada: ¿Quién es Marcin Budkowski, nuevo director de Cadillac?