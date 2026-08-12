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Leagues Cup 2026: qué equipos de la Liga Mx tienen el pase seguro a la siguiente ronda

El torneo binacional entre la Liga BBVA y la MLS vive su etapa definitiva de cara a la ronda de eliminación directa

Los primeros encuentros ya dejaron a los líderes de cada llave.
El torneo de la Leagues Cup donde juegan los equipos de la Liga MX contra los equipos de la MLS vive su etapa definitiva de cara a la ronda de eliminación directa (TW Leagues Cup)
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El torneo de la Leagues Cup donde juegan los equipos de la Liga MX contra los equipos de la MLS vive su etapa definitiva de cara a la ronda de eliminación directa, y aunque hay equipos mexicanos que han ganado sus dos primeros partidos, aún no tienen la clasificación asegurada.

En las ediciones más recientes de la Leagues Cup, el torneo dejó atrás el formato de fase de grupos tradicional y adoptó un sistema de tablas de clasificación separadas por liga. Además, para 2026, por primera vez, el certamen incluyó partidos en sedes de México, ampliando así su presencia más allá de Estados Unidos y Canadá.

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Soccer Football - Leagues Cup - Tigres UANL v Vancouver Whitecaps FC - Estadio Universitario, Monterrey, Mexico - August 11, 2026 Tigres UANL players line up during a penalty shootout REUTERS/Cristian De Marchena
Soccer Football - Leagues Cup - Tigres UANL v Vancouver Whitecaps FC - Estadio Universitario, Monterrey, Mexico - August 11, 2026 Tigres UANL players line up during a penalty shootout REUTERS/Cristian De Marchena

Equipos de la Liga MX que tiene su clasificación asegurada en la Leagues Cup

Una victoria en la última jornada coloca a América directamente en las finales del campeonato. Un empate con punto adicional conseguido en la tanda de penaltis también podría garantizar la clasificación, aunque la plaza aún no está asegurada si es que llega a perder.

Cruz Azul que es otro equipo mexicano con paso perfecto y que suma 6 puntos aún no tiene asegurada su clasificación. Con un triunfo o empate en penales asegura su boleto a 4tos de Final. En cambio, una derrota los pondría en riesgo.

Al igual que América y Cruz Azul, de no perder, León calificará a la siguiente fase. Si caen los Esmeraldas en la última jornada, prácticamente le entrega su lugar a Tigres UANL, Toluca FC o Monterrey.

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Con este contexto, ningún equipo de la Liga Mx tiene su clasificación asegurada a la siguiente ronda de la Leagues Cup.

Dos jugadores de fútbol del Club América con uniformes amarillos se abrazan en el campo. Se ven espectadores, un arco de portería y vallas publicitarias.
Club América lidera la tabla de la Liga MX en la Leagues Cup 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Equipos de la Liga MX eliminados de la Leagues Cup

Puebla no lleva puntos sumados, tras recibir goleadas de Portland Timbers por 5-2 y de Austin FC por 3-0. Santos Laguna también va en cero, después de perder 3-1 ante Chicago Fire y 2-0 frente a NYC FC. Querétaro FC por su parte, sufrió una goleada 3-0 frente a Seattle Sounders y una derrota 2-0 contra FC Dallas, sin lograr sumar unidades.

Tras dos fechas, Atlético de San Luis padeció sendas goleadas, primero 4-2 contra Inter Miami y luego 4-1 ante Nashville. Necaxa cayó 3-1 ante Philadelphia Union y 2-0 frente a Chicago Fire, sin puntos en su haber. Xolos de Tijuana tampoco ha conseguido sumar, tras perder 1-0 con San Diego FC y 2-0 contra Austin FC. Atlas FC perdió frente a Columbus Crew (3-1) y Charlotte FC (2-0), sin embargo, sumó sus primeros puntos tras vencer al Cincinnati.

Pachuca había sumado un par de derrotas, ante Cincinnati FC y Columbus Crew, sin sumar, sin embargo, ayer ganó sus primeros puntos luego de imponerse 1 a 0 ante Charlotte FC. Pumas perdió 2-0 frente a Charlotte FC y FC Cincinnati, y sumó sus primeros puntos ayer venciendo al Columbus Crew. Chivas lleva un solo punto, producto de un empate en penales contra LAFC y una derrota 1-0 ante FC Dallas.

Aug 11, 2026; Sandy, UT, USA; FC Juarez defender Francisco Nevarez (33) and Real Salt Lake forward Aiden Hezarkhani (39) battle for possession in the second half during the Leagues Cup Phase One match at America First Field. Mandatory Credit: Aaron Baker-Imagn Images
Aug 11, 2026; Sandy, UT, USA; FC Juarez defender Francisco Nevarez (33) and Real Salt Lake forward Aiden Hezarkhani (39) battle for possession in the second half during the Leagues Cup Phase One match at America First Field. Mandatory Credit: Aaron Baker-Imagn Images

Partidos de la jornada 3 de la Leagues Cup que faltan

Entre este miércoles 12 y jueves 13 de agosto el resto de equipos mexicanos disputarán la última jornada del torneo binacional, donde definirán la continuidad de su participación.

Miércoles 12 de agosto

  • Club León vs Inter Miami | 17:30 | Apple TV
  • Atlético de San Luis vs Orlando City | 17:30 | Apple TV
  • Monterrey vs Nashville SC | 18:00 | Imagen TV y Apple TV
  • Toluca FC vs FC Dallas | 20:00 | Imagen TV y Apple TV
  • Puebla vs San Diego FC | 20:15 | Apple TV
  • Querétaro FC vs LAFC | 20:30 | Apple TV
  • Chivas vs Seattle Sounders | 20:30 | Apple TV
Aug 11, 2026; Columbus, OH, USA; UNAM defender Ruben Duarte (5) and UNAM defender Nathan Silva (6) berate Columbus Crew forward Kevin Gbamble (39) after contact in front of the goal during the second half of a Leagues Cup Phase One match at Scotts Miracle-Gro Field. The Columbus Crew won the match on penalty kicks. Mandatory Credit: Barbara Perenic-Imagn Images
Aug 11, 2026; Columbus, OH, USA; UNAM defender Ruben Duarte (5) and UNAM defender Nathan Silva (6) berate Columbus Crew forward Kevin Gbamble (39) after contact in front of the goal during the second half of a Leagues Cup Phase One match at Scotts Miracle-Gro Field. The Columbus Crew won the match on penalty kicks. Mandatory Credit: Barbara Perenic-Imagn Images

Jueves 13 de agosto

  • Santos Laguna vs Philadelphia Union | 17:00 | Apple TV
  • Necaxa vs New York City FC | 17:30 | Apple TV
  • América vs Austin FC | 18:30 | Apple TV
  • Cruz Azul vs Chicago Fire | 19:00 | Apple TV
  • Xolos de Tijuana vs Portland Timbers | 20:30 | Imagen TV (canal 3.1) y Apple TV

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