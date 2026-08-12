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Este es el ejercicio chino que practica Claudia Sheinbaum para ejercitar la memoria, buscaría crear Federación

La presidenta narró que inicialmente buscó praticar Taichí y que antes de ser mandataria ocasionalmente salía a correr

Sheinbaum reveló que practica Chi Kung. | Presidencia
Sheinbaum reveló que practica Chi Kung. | Presidencia
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que actualmente practica una arte marcial china, como parte de su cuidado personal, destacando que desde su infancia ha practido diversos deportes.

En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria fue cuestionada sobre con qué deporte se identifica a lo que respondió que cuando era menor practicó ballet y cuando estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) estuvo en el equipo de remo y de atletismo.

“No es deporte, ¿verdad? Pero de niña hice mucho tiempo ballet. Y luego, cuando entré a la facultad, que ya había que escoger entre ser bailarina o ser física, pues decidí ser física. Y de ahí me fui así al lado opuesto e hice remo. Estuve en el equipo de remo de la UNAM.

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“Fui a las 5:00 de la mañana había que estar ahí en Cuemanco. Salíamos al cuarto para las siete para llegar a la clase de siete a la Facultad de Ciencias. Y después, estuve en atletismo también en la UNAM”, platicó.

Sin embargo, ahora practica Chi Kung, una disciplina que se enfoca en ayudar a manrtener una buena salud mental y física, por recomendación de Rommel Pacheco, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y del Deporte (CONADE).

Sheinbaum Pardo narró que antes de tomar posesión acostumbraba salir a correr, pero por cuestiones de agenda ya no tiene mucho tiempo para ello.

Destacó que inicialmente buscó practicar Taichí, por lo que le preguntó al titular de la CONADE su opinión sobre este deporte, a lo que el funcionario le respondió contándole sobre el Chi Kung.

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