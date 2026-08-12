Exatlón México décima temporada: ellos son los 8 nuevos aspirantes que buscarán destronar a las leyendas

Rojos y azules enfrentarán una nueva batalla con integrantes nunca antes vistos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Luego de meses de expectativa, se han revelado los nombres de los ocho nuevos participantes que se integrarán a las filas de la décima temporada de Exatlón México, un contingente de sangre nueva que llegará a las playas de República Dominicana con la firme intención de destronar a los veteranos y escribir su propia historia en los circuitos más exigentes del reality.

La nueva entrega promete mantener a los espectadores al límite de sus asientos al combinar la jerarquía de consagradas leyendas del programa con el ímpetu de atletas debutantes provenientes de diversas disciplinas deportivas.

El reto para los nuevos competidores no será sencillo, pero el antecedente inmediato demuestra que las sorpresas están a la orden del día.

Varios nuevos jugadores llegarán a cada equipo para apoyar a los competidores que repiten eta experiencia. (TW Exaltón México)

Una nueva ilusión para rojos y azules

Las aspiraciones de los recién llegados encuentran su mayor motivación en lo ocurrido durante la novena edición del reality. En aquella entrega, contra todos los pronósticos y superando a figuras históricas consolidadas, el peleador de artes marciales mixtas y luchador grecorromano Alexis Vargas se erigió como el gran campeón absoluto tras vencer en una electrizante final al exfutbolista Mario Osuna.

PUBLICIDAD

El triunfo de Vargas sentó un precedente definitivo: en las tierras dominicanas el recorrido previo y el renombre no garantizan el éxito si no van acompañados de precisión, resistencia física y temple mental día con día. Con ese ejemplo en el horizonte, los ocho nuevos aspirantes se alistan para encarar las pruebas bajo la atenta mirada y narración de Antonio Rosique, “La Máxima Autoridad” del reality colosal, quien una vez más encabezará las transmisiones del espectáculo deportivo.

El periodista regresa a esta edición como el conductor estelar. (Antonio Rosique)

Equipo Rojo: experiencia olímpica, fuerza y potencia

La escuadra escarlata sumará a cuatro nuevos integrantes que aportarán frescura, velocidad y potencia a un grupo caracterizado históricamente por su ferocidad en las pistas. Los nuevos rostros del Equipo Rojo son:

PUBLICIDAD

Anahí Torres: Atleta de alto rendimiento que buscará imprimir velocidad y dinamismo en las pruebas de resistencia.

Montse Mejía: Destacada exponente del raquetbol nacional, cuya agilidad, reflejos y precisión en los tiros finales serán piezas clave para sumar puntos decisivos.

Pablo Franco: Beisbolista profesional que aportará potencia física, disciplina de conjunto y una notable puntería en los remates.

Jerry Lizárraga: Especialista en crossfit, disciplina enfocada en la fuerza explosiva, capacidad aeróbica y resistencia al cansancio extremo.

Los escarlatas le dieron la bienvenida a varias estrellas que el público extrañaba. (TW Exatlón México)

Estos cuatro atletas no estarán solos. Para guiar sus pasos e integrarse a la dinámica de competencia, el bando rojo contará con el regreso de históricas leyendas y campeones de la marca, entre los que destacan Aristeo Cázares, Patricio “Pato” Araujo, Heliud Pulido, Zudikey Rodríguez, Paulette Gallardo y la atleta de parkour Ella Bucio. La combinación entre la trayectoria de los campeones consagrados y la energía de los debutantes promete convertir al cuadro rojo en una auténtica aplanadora.

Los escarlatas le dieron la bienvenida a varias estrellas que el público extrañaba. (TW Exatlón México)

Equipo Azul: destreza, escalada y versatilidad

Por su parte, el conjunto azul no se queda atrás y reforzará su plantilla con cuatro perfiles atléticos multidisciplinarios que prometen dar batalla desde el primer día en los circuitos de alta exigencia. Los nuevos refuerzos celestes son:

PUBLICIDAD

Fernando Vallejos: Experto en escalada deportiva, disciplina que le otorga una fuerza relativa superior en brazos y torso, además de un control corporal sobresaliente para superar obstáculos verticales y de equilibrio.

Erick Segura: Figura destacada del flag football (tocho bandera), cuyo punto fuerte reside en los cortes rápidos, la aceleración en tramos cortos y la agilidad estratégica.

María Salazar (Sazu): Porrista profesional que combina flexibilidad, fuerza de centro y coordinación motriz de alto nivel.

Natasha Septién: También proveniente del mundo del cheerleading y la gimnasia, especialista en destreza física, equilibrio y velocidad de reacción.

El renovado grupo de los Azules estará respaldado por una base de competidores de probada calidad. Encabezados por el vigente monarca Alexis Vargas, el equipo contará además con el retorno del icónico David Juárez “La Bestia”, así como de referentes como Andrea Medina, Adrián León, Katia Gallegos y la experimentada Doris del Moral.

Varios nuevos jugadores llegarán a cada equipo para apoyar a los competidores que repiten eta experiencia. (TW Exaltón México)

¿Cuándo, a qué hora y dónde ver el gran estreno de Exatlón México 10?

Para no perderte ningún detalle del arranque de esta nueva aventura colosal, toma nota de los datos oficiales de transmisión:

¿Cuándo se estrena?: El lunes 24 de agosto de 2026 .

¿A qué hora?: En punto de las 18:30 horas (6:30 PM, tiempo del centro de México).

¿Dónde ver?: A través de la señal de televisión abierta por Azteca Uno. Asimismo, la competencia podrá seguirse en vivo de manera digital mediante el sitio web oficial de TV Azteca y la aplicación móvil oficial de la televisora.