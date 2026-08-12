Mujer se enoja con repartidora por no tener cambio para su pizza, la golpea y se vuelve viral como ‘Lady Súbeme’

La joven explicó que se trataba de su primer pedido y relató cómo intentó conseguir cambio antes de que la situación se saliera de control.

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Un conflicto aparentemente originado por el pago de una pizza terminó convirtiéndose en un nuevo fenómeno viral en redes sociales, luego de que una repartidora exhibiera el enfrentamiento que tuvo con una clienta. La mujer fue bautizada por usuarios como ‘Lady Súbeme’, debido a una de las frases que presuntamente lanzó durante la discusión.

De acuerdo con el relato difundido en redes, el problema comenzó cuando la clienta intentó pagar el pedido con un billete de 200 pesos. La repartidora le habría explicado que en ese momento no contaba con cambio, situación que provocó el enojo de la mujer.

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La clienta habría argumentado que previamente había informado que pagaría con un billete de esa denominación, por lo que consideraba que la trabajadora debía estar preparada para entregar el cambio.

El enfrentamiento comenzó por el pago de una pizza y terminó con la trabajadora denunciando daños en su teléfono y rasguños en el rostro.

“Que debe de tener el cambio, porque si la clienta ya avisó que va a pagar con doscientos, entonces no es cosa mía. Mala educación”, contestó la señora.

Lejos de solucionarse, la discusión aumentó de intensidad. En otro fragmento del material difundido en redes sociales, se observa el momento en que la mujer aparentemente arroja la pizza hacia la repartidora.

“Quédate con la pizza. Mira, que tú trabajas, yo no”, le dice para volver a entrar al condominió, el cual vuelve a salir al ver que el repartidor la estaba grabando.

La situación posteriormente escaló todavía más cuando la trabajadora comenzó a grabar lo sucedido. Fue entonces cuando la mujer habría salido nuevamente del inmueble y lanzó la frase que terminó dándole el apodo que rápidamente comenzó a circular en plataformas digitales.

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“¡Súbeme, súbeme!”, le grita la mujer para después golpearla, lo cual hizo ganarse el apodo en redes sociales como ‘Lady Súbeme’.

Repartidora cuenta su versión

La repartidora aseguró que caminó varias calles para conseguir cambio y ofreció una transferencia, pero la clienta habría rechazado la alternativa y el conflicto terminó en una presunta agresión.

La joven identificada en TikTok como chirimiqui explicó posteriormente que intentó solucionar el inconveniente antes de que comenzara la confrontación. Según su testimonio, salió a buscar cambio y recorrió varias calles para intentar conseguirlo.

También aseguró que ofreció a la clienta la posibilidad de realizar el pago mediante transferencia, pero la mujer no habría aceptado esa alternativa.

“Hola soy la chica de el vídeo yo fui a cambiarle el billete y además era mi primer pedido aveces nosotros esperamos a qué paguen un efectivo para poder tener cambio además de que seguido sufrimos robos , sin embargo yo camine 4 cuadras de ida y de regreso le comenté que podía transferirme y me dijo que no que le diera la pizza y me la quiso quitar sin pagar ahí le dije que me esperara a qué me comunicara con Uber para ver qué procedía y se puso así le dije voy a subir el reporte a Uber y me dijo súbeme súbeme y me pegó en la cabeza con su cel mi teléfono se rompió y terminé con rasguños en la cara”, declaró.

Redes sociales reaccionan al caso

El video provocó una oleada de comentarios entre usuarios, quienes debatieron tanto la responsabilidad de contar con cambio como la reacción de la clienta ante el inconveniente.

“jajajaja hay dios , que pasará por su cabeza de esas personas”, escribió un usuario.

Otros internautas defendieron a la repartidora y criticaron la actitud de la mujer: “le hubieras dado en su madre por pasadita de lista ... che vieja ... capas q le sobraban 2 pesos ... che vieja miserable ... somos repartidores ... no sus pendejaaaaas”.

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También hubo comentarios relacionados con la seguridad de los trabajadores que realizan entregas: “ya debes de tener cuidado ya la gente está re loca pinche vieja se ve luego luego de esas pobre que se sienten ricas y se ve toda fodonga amiga que dios te bendiga”.

Mientras tanto, otro usuario señaló que la repartidora debería contar con cambio, aunque consideró que la reacción de la clienta fue desproporcionada: “Muy deacuerdo traer cambio , pero la reacción de la persona si lamentablemente tiene un tema medio raro”.

El caso continúa generando conversación en redes sociales, donde el apodo de ‘Lady Súbeme’ se ha utilizado para identificar a la mujer involucrada en la polémica.

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