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Alito Moreno confronta a Ariadna Montiel y denuncia acoso de la 4T tras llevar denuncias a EEUU

El dirigente del PRI rechazó buscar impunidad y aseguró que continuará denunciando lo que considera abusos de poder contra la oposición

El choque entre ‘Alito’ Moreno y Ariadna Montiel escaló luego de que el dirigente priista llevara a Estados Unidos sus denuncias contra consejeros del INE.
El choque entre ‘Alito’ Moreno y Ariadna Montiel escaló luego de que el dirigente priista llevara a Estados Unidos sus denuncias contra consejeros del INE.
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Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI y senador, respondió a las críticas de Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, quien lo acusó de buscar impunidad ante las investigaciones relacionadas con él y su entorno. El priista rechazó los señalamientos y sostuvo que existe una estrategia para utilizar las instituciones contra quienes cuestionan al gobierno.

La confrontación ocurre después de que Moreno presentó ante el Departamento de Estado de Estados Unidos una denuncia contra tres consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), a quienes señaló por una medida que le impide utilizar expresiones como “narcopartido” para referirse a Morena.

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El PRI también mantiene impugnada la resolución ante el Tribunal Electoral y Moreno ha anunciado que llevará sus señalamientos ante organismos internacionales.

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Ariadna Montiel acusa a Alito de buscar impunidad

Montiel respondió que cada vez que una investigación alcanza a Moreno o a personas de su entorno, el priista intenta presentarse como víctima de una persecución política.

La dirigente de Morena sostuvo que acudir ante autoridades extranjeras para cuestionar decisiones de instituciones mexicanas no demuestra una persecución y afirmó que “la legitimidad la otorga el pueblo”.

También señaló que el fuero constitucional protege la función de los legisladores, pero no elimina investigaciones ni convierte a una persona en intocable.

En su mensaje, Montiel cuestionó además la estrategia de Moreno para solicitar la intervención de Estados Unidos y le reprochó buscar fuera del país respaldo para sus acusaciones.

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@PartidoMorenaMx
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Alito Moreno acusa persecución política y responde a Morena

Ante estos señalamientos, Moreno acusó a Morena de utilizar el aparato institucional para intimidar a la oposición y aseguró que no dejará de denunciar lo que considera abusos de poder.

En una publicación en redes sociales, el priista calificó a Montiel como parte de una estrategia de intimidación y sostuvo: “Se equivocan conmigo”.

Moreno también rechazó que llevar sus denuncias al extranjero constituya injerencia y defendió su decisión de acudir ante organismos internacionales.

Aseguró que en México las denuncias que presenta la oposición no avanzan y que, por ello, continuará recurriendo a instancias internacionales.

Comunicado Oficial de Alito Moreno.
Comunicado Oficial de Alito Moreno.

Entre los puntos centrales de su respuesta destacan:

  • Acusó a Morena de utilizar instituciones para perseguir a opositores.
  • Defendió su denuncia ante autoridades de Estados Unidos.
  • Rechazó que sus acciones representen injerencia extranjera.
  • Anunció que continuará llevando sus señalamientos ante organismos internacionales.
  • Aseguró que el PRI no será una oposición “de rodillas”.

La denuncia de Alito contra consejeros del INE

El origen inmediato de la disputa está en la medida cautelar emitida por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE a partir de una denuncia de Morena.

El órgano electoral determinó retirar publicaciones de Moreno y del PRI que utilizaban expresiones como “narcopartido”, “narcogobierno” y “Cártel de Morena”, al considerar que podían implicar imputaciones de delitos sin sustento acreditado.

Moreno llevó el conflicto a Estados Unidos y solicitó revisar las actuaciones de los consejeros Arturo Castillo Loza, Rita Bell López Vences y Frida Denisse Gómez Puga bajo el marco de la Ley Global Magnitsky.

El dirigente del PRI llevó ante el Departamento de Estado de Estados Unidos sus señalamientos contra tres consejeros del INE por las restricciones impuestas a sus expresiones contra Morena. EFE/Madla Hartz
El dirigente del PRI llevó ante el Departamento de Estado de Estados Unidos sus señalamientos contra tres consejeros del INE por las restricciones impuestas a sus expresiones contra Morena. EFE/Madla Hartz

Sin embargo, la presentación de la denuncia no significa que Estados Unidos haya impuesto sanciones ni que haya iniciado formalmente un procedimiento contra los consejeros.

Moreno cuestiona investigaciones y señala a Morena

En su respuesta, el priista también retomó una denuncia presentada en 2023 por la entonces diputada morenista Inés Parra Juárez ante la Fiscalía General de la República, sustentada en observaciones de la Auditoría Superior de la Federación sobre presuntas irregularidades por más de 6,000 millones de pesos en la Secretaría de Bienestar.

Moreno utilizó ese antecedente para cuestionar a Montiel y exigir explicaciones sobre las investigaciones relacionadas con su partido.

No obstante, las acusaciones planteadas por el priista corresponden a señalamientos políticos y denuncias que deben distinguirse de responsabilidades judiciales ya acreditadas.

El líder priista asegura que el oficialismo endurece su narrativa para anticiparse a medidas desde Washington contra personas con presuntos vínculos criminales
El dirigente priista retomó investigaciones y denuncias contra integrantes de Morena para cuestionar la actuación del oficialismo y exigir que también se investiguen sus posibles irregularidades. Crédito: X/@alitomorenoc

La disputa ocurre además mientras avanzan investigaciones relacionadas con Moreno y su entorno en Campeche, entre ellas una indagatoria por presunto peculado contra Luis Antonio Espinosa Campos, señalado como contador y representante de empresas vinculadas con el hermano del dirigente priista.

El enfrentamiento entre ambos dirigentes deja abiertas distintas rutas: en México, la impugnación del PRI deberá resolverse en materia electoral, mientras que la petición presentada en Estados Unidos dependerá de las autoridades de ese país.

Por ahora, Moreno sostiene que continuará denunciando lo que considera persecución política, mientras Montiel afirma que las investigaciones deben avanzar sin importar cargos o apellidos.

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