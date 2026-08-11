Gobierno de Sheinbaum regresa a 66 mil elementos del Ejército a sus cuarteles

Contrario a AMLO, Claudia Sheinbaum sí ha regresado a un gran número de militares a sus cuarteles. Crédito: Presidencia

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En lo que va del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y con base en cifras de la propia Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), cerca de 66 mil militares desplegados para labores de seguridad han regresado a sus cuarteles.

Pese a que Sheinbaum Pardo no prometió que los militares iban a regresar a sus cuarteles si llegaba al poder, en los hechos, lo está haciendo, caso contrario a lo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien utilizó a las fuerzas castrenses como eje principal de su estrategia de seguridad.

Con base en datos de la Sedena, que solicitó un particular vía la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) , a partir de 2025, la dependencia castrense disminuyó 66 por ciento el número de uniformados desplegados en el país –unos 66 mil 66 efectivos– para tareas de seguridad pública:

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En 2024 había 100 mil 226 soldados en las calles.

Mientras que en 2025, la cifra cayó a 34 mil 160.

Sheinbaum fortalece inteligencia e investigación

Los datos, anteriormente descritos, reflejan que la llegada de Sheinbaum Pardo a la Presidencia trajo consigo cambios importantes en la estrategia de seguridad, como el fortalecimiento de la inteligencia e investigación.

Durante el “segundo piso de la transformación”, la titular del Ejecutivo federal le está dando más peso al trabajo coordinado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a cargo de Omar García Harfuch.

El Ejército sigue siendo clave en tareas de seguridad, pero en zonas prioritarias. Crédito: Sedena

Además, la primera mandataria insistió en que iba respaldar la consolidación de la Guardia Nacional, que dejó de ser una dependencia civil para estár bajo las órdenes de la Defensa Nacional.

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“No va a regresar la guerra contra el narco de Calderón. No buscamos ejecuciones extrajudiciales (...) Nosotros ¿qué vamos a usar?, prevención, atención a las causas, inteligencia y presencia en esta estrategia de cuatro ejes”, dijo la mandataria el 8 de octubre de 2024, una semana después de su toma de poder.

Ejército va a zonas de alto riesgo

La reducción de elementos del Ejército desplegados en las 32 entidades federativas va de la mano con el hecho de que comenzó a concentrar sus esfuerzos en zonas de alto riesgo de seguridad y de atención prioritaria.

En ese sentido, la Sedena –que opera bajo instrucciones directas de la presidenta– centró sus despliegues en un estado en particular: Sinaloa, entidad que era gobernada por el morenista Rubén Rocha Moya.

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Hasta febrero de 2026, en dicha entidad, el Ejército tenía desplegados 11 mil 53 elementos para combatir lo que es conocido como la “narcopandemia”, que tuvo su origen en la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa tras la detención de su fundador Ismael ‘Mayo’ Zambada, en julio de 2024.

Otros estados que reciben atención prioritaria de los militares

Aparte de Sinaloa, otra entidad que tuvo atención prioritaria con refuerzos del Ejército fue: Michoacán, región clave del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y que ve mermada su producción agrícola por delitos como la extorsión y homicidios contra líderes productores de limón.

El Ejército tiene entre sus prioridades resguardar estados como Sinaloa y Michoacán. Foto: Captura de pantalla videoconferencia

Por lo anterior, hasta febrero de este año, el estado gobernado por el morenista Alfredo Ramírez Bedolla tenía dos mil 743 elementos de la Sedena.

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De acuerdo con Proceso, que tuvo acceso a la solicitud de transparencia, otras entidades con prioridad para la atención castrense son Chihuahua, Sonora, Baja California, Guerrero y Coahuila. En contraste, el Ejército ha dejado completamente libre de despliegue militar otros estados como la Ciudad de México e Hidalgo.

AMLO rompe récord con militares en las calles

Las cifras antes mencionadas contrastan con lo ocurrido durante el sexenio de AMLO, donde no solo llegó al pico más alto de militares en la calles haciendo labores de seguridad pública, con 100 mil 226 entre 2023 y 2024, sino que promedio a lo largo de seis años de gobierno más de 84 mil uniformados patrullando.

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¿Qué tareas hace el Ejército en las calles?

Cabe señalar que en su respuesta de requerimiento a la ciudadanía, la Sedena también explica para qué tiene sus elementos en las calles del país:

“Realizan actividades para defender la integridad, independencia y soberanía de la nación mediante la protección y vigilancia del territorio y espacio aéreo nacionales, así como labores para reducir los índices de violencia en el país, en las cuales se incluye la seguridad a instalaciones estratégicas”, respondió al Ejército a la solicitud con folio 340026400064926.

El Ejército fue vital en la estrategia de seguridad de AMLO. |Crédito: Cuartoscuro

Por otro lado, la institución castrense deja claro que también puede auxiliar en labores de rescate y protección al medio ambiente y recursos naturales e incluso en temas administrativos como el Servicio Militar o aplicación del Plan DN-III en casos de desastres naturales.

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Pese a que no lo prometió en campaña como AMLO, Sheinbaum devuelve a sus cuarteles a poco más de 66 mil elementos del Ejército.