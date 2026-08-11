México
Agregar Infobae enGoogle

Gobierno de Sheinbaum regresa a 66 mil elementos del Ejército a sus cuarteles

La entidad con mayor número de elementos del Ejército es Sinaloa, seguida de Michoacán

Contrario a AMLO, Claudia Sheinbaum sí ha regresado a un gran número de militares a sus cuarteles. Crédito: Presidencia
Contrario a AMLO, Claudia Sheinbaum sí ha regresado a un gran número de militares a sus cuarteles. Crédito: Presidencia
Guardar

En lo que va del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y con base en cifras de la propia Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), cerca de 66 mil militares desplegados para labores de seguridad han regresado a sus cuarteles.

Pese a que Sheinbaum Pardo no prometió que los militares iban a regresar a sus cuarteles si llegaba al poder, en los hechos, lo está haciendo, caso contrario a lo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien utilizó a las fuerzas castrenses como eje principal de su estrategia de seguridad.

Con base en datos de la Sedena, que solicitó un particular vía la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) , a partir de 2025, la dependencia castrense disminuyó 66 por ciento el número de uniformados desplegados en el país –unos 66 mil 66 efectivos– para tareas de seguridad pública:

PUBLICIDAD

  • En 2024 había 100 mil 226 soldados en las calles.
  • Mientras que en 2025, la cifra cayó a 34 mil 160.

Sheinbaum fortalece inteligencia e investigación

Los datos, anteriormente descritos, reflejan que la llegada de Sheinbaum Pardo a la Presidencia trajo consigo cambios importantes en la estrategia de seguridad, como el fortalecimiento de la inteligencia e investigación.

Durante el “segundo piso de la transformación”, la titular del Ejecutivo federal le está dando más peso al trabajo coordinado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a cargo de Omar García Harfuch.

El Ejército sigue siendo clave en tareas de seguridad, pero en zonas prioritarias. Crédito: Sedena
El Ejército sigue siendo clave en tareas de seguridad, pero en zonas prioritarias. Crédito: Sedena

Además, la primera mandataria insistió en que iba respaldar la consolidación de la Guardia Nacional, que dejó de ser una dependencia civil para estár bajo las órdenes de la Defensa Nacional.

PUBLICIDAD

“No va a regresar la guerra contra el narco de Calderón. No buscamos ejecuciones extrajudiciales (...) Nosotros ¿qué vamos a usar?, prevención, atención a las causas, inteligencia y presencia en esta estrategia de cuatro ejes”, dijo la mandataria el 8 de octubre de 2024, una semana después de su toma de poder.

Ejército va a zonas de alto riesgo

La reducción de elementos del Ejército desplegados en las 32 entidades federativas va de la mano con el hecho de que comenzó a concentrar sus esfuerzos en zonas de alto riesgo de seguridad y de atención prioritaria.

En ese sentido, la Sedena –que opera bajo instrucciones directas de la presidenta– centró sus despliegues en un estado en particular: Sinaloa, entidad que era gobernada por el morenista Rubén Rocha Moya.

Hasta febrero de 2026, en dicha entidad, el Ejército tenía desplegados 11 mil 53 elementos para combatir lo que es conocido como la “narcopandemia”, que tuvo su origen en la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa tras la detención de su fundador Ismael ‘Mayo’ Zambada, en julio de 2024.

Otros estados que reciben atención prioritaria de los militares

Aparte de Sinaloa, otra entidad que tuvo atención prioritaria con refuerzos del Ejército fue: Michoacán, región clave del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y que ve mermada su producción agrícola por delitos como la extorsión y homicidios contra líderes productores de limón.

El Ejército tiene entre sus prioridades resguardar estados como Sinaloa y Michoacán. Foto: Captura de pantalla videoconferencia
El Ejército tiene entre sus prioridades resguardar estados como Sinaloa y Michoacán. Foto: Captura de pantalla videoconferencia

Por lo anterior, hasta febrero de este año, el estado gobernado por el morenista Alfredo Ramírez Bedolla tenía dos mil 743 elementos de la Sedena.

De acuerdo con Proceso, que tuvo acceso a la solicitud de transparencia, otras entidades con prioridad para la atención castrense son Chihuahua, Sonora, Baja California, Guerrero y Coahuila. En contraste, el Ejército ha dejado completamente libre de despliegue militar otros estados como la Ciudad de México e Hidalgo.

AMLO rompe récord con militares en las calles

Las cifras antes mencionadas contrastan con lo ocurrido durante el sexenio de AMLO, donde no solo llegó al pico más alto de militares en la calles haciendo labores de seguridad pública, con 100 mil 226 entre 2023 y 2024, sino que promedio a lo largo de seis años de gobierno más de 84 mil uniformados patrullando.

¿Qué tareas hace el Ejército en las calles?

Cabe señalar que en su respuesta de requerimiento a la ciudadanía, la Sedena también explica para qué tiene sus elementos en las calles del país:

“Realizan actividades para defender la integridad, independencia y soberanía de la nación mediante la protección y vigilancia del territorio y espacio aéreo nacionales, así como labores para reducir los índices de violencia en el país, en las cuales se incluye la seguridad a instalaciones estratégicas”, respondió al Ejército a la solicitud con folio 340026400064926.

Así fue como respondió a los grupos opositores
El Ejército fue vital en la estrategia de seguridad de AMLO. |Crédito: Cuartoscuro

Por otro lado, la institución castrense deja claro que también puede auxiliar en labores de rescate y protección al medio ambiente y recursos naturales e incluso en temas administrativos como el Servicio Militar o aplicación del Plan DN-III en casos de desastres naturales.

Pese a que no lo prometió en campaña como AMLO, Sheinbaum devuelve a sus cuarteles a poco más de 66 mil elementos del Ejército.

Temas Relacionados

SedenaClaudia SheinbaumAMLOSinaloaMichoacánEjércitoPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Qué es la ortotanasia, la drástica decisión del actor Horacio Beamonte ante el cáncer

El actor de La Rosa de Guadalupe de Televisa padece cáncer terminal y tomó la decisión de recurrir a la ortotanasia

Qué es la ortotanasia, la drástica decisión del actor Horacio Beamonte ante el cáncer

Alito Moreno confronta a Ariadna Montiel y denuncia acoso de la 4T tras llevar denuncias a EEUU

El dirigente del PRI rechazó buscar impunidad y aseguró que continuará denunciando lo que considera abusos de poder contra la oposición

Alito Moreno confronta a Ariadna Montiel y denuncia acoso de la 4T tras llevar denuncias a EEUU

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de agosto: Detienen a 12 presuntos integrantes del CJNG y de Los Caballeros Templarios en Michoacán

Sigue las noticias más importantes en el país sobre los acontecimientos violentos con Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de agosto: Detienen a 12 presuntos integrantes del CJNG y de Los Caballeros Templarios en Michoacán

Autoridades rescataron a 34 personas de “La Tribu de Judá”, un anexo en Chimalhuacán que maltrataba a sus pacientes

La denuncia señaló que algunas familias debían pagar esa cantidad para sacar a sus seres queridos de “La Tribu de Judá”, donde hallaron a 30 hombres y 4 mujeres con lesiones

Autoridades rescataron a 34 personas de “La Tribu de Judá”, un anexo en Chimalhuacán que maltrataba a sus pacientes

Club Tijuana: Toño Rodríguez anticipa la salida de Gilberto Mora: “Es su último torneo con nosotros”

El portero de los Xolos reconoce que el jugador mexicano apunta al futbol de Europa cuando cumpla la mayoría de edad en este mes de octubre

Club Tijuana: Toño Rodríguez anticipa la salida de Gilberto Mora: “Es su último torneo con nosotros”
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de agosto: Detienen a 12 presuntos integrantes del CJNG y de Los Caballeros Templarios en Michoacán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de agosto: Detienen a 12 presuntos integrantes del CJNG y de Los Caballeros Templarios en Michoacán

EEUU acusa de narcoterrorismo a miembros del CJNG que fueron detenidos en República Checa

Michoacán pide a EEUU extradición de “El Conejo”, presunto implicado en asesinato de Hipólito Mora

Robo millonario en Nuevo León: engañan a empleada y se llevan joyas y efectivo

Detención de “Poncho La Quiringua” desató amenazas contra empresarios aguacateros en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: termina la primera jornada de la Prueba Semanal

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: termina la primera jornada de la Prueba Semanal

Qué es la ortotanasia, la drástica decisión del actor Horacio Beamonte ante el cáncer

Alfredo Adame causaría baja de La Granja VIP por sus declaraciones sobre el reality

A la merch pirata de Harry Styles le fue mal: decomisan más de 9 mil productos tras sus conciertos en CDMX

¿Es un mal jefe? Guitarrista de Harry Styles ‘pide ayuda’ en su último concierto en CDMX

DEPORTES

Club Tijuana: Toño Rodríguez anticipa la salida de Gilberto Mora: “Es su último torneo con nosotros”

Club Tijuana: Toño Rodríguez anticipa la salida de Gilberto Mora: “Es su último torneo con nosotros”

El mexicano Armando León brilla con doblete en la Liga de Croacia

Quién es Da’vian Kimbrough, el talento juvenil que rechazó a Estados Unidos y apuesta por el Tri

Cuántos años tiene Edson Álvarez y cuáles son las competencias que disputará con West Ham

Solo ocho equipos mexicanos se mantienen con aspiraciones a las finales de la Leagues Cup