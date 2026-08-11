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Solo ocho equipos mexicanos se mantienen con aspiraciones a las finales de la Leagues Cup

Club América, FC Juárez, Cruz Azul, Club León, Tigres UANL, Toluca FC, Monterrey y Atlante FC pelearán por los cuatro boletos disponibles

Dos jugadores de fútbol del Club América con uniformes amarillos se abrazan en el campo. Se ven espectadores, un arco de portería y vallas publicitarias.
Club América lidera la tabla de la Liga MX en la Leagues Cup 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Leagues Cup 2026 vive su recta final en la primera ronda. La Liga Mx colapsa a una fecha de comenzar las finales del torneo binacional: diez ya quedaron fuera, ocho todavía pueden calificar a la etapa de enfrentamientos directos contra los equipos de la Major Leagues Soccer (MLS), rumbo al título continental.

Los clubes: América, Juárez, Cruz Azul, León, Tigres UANL, Toluca, Monterrey y Atlante se mantienen en contienda para obtener uno de los cuatro boletos disponibles, dentro del sector de la Liga Mx, para celebrar la ronda de 4tos de Final y esto necesita cada uno para jugar en las finales de la Leagues Cup 2026:

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Tienen la calificación en sus manos

El conjunto capitalino retomó el viaje y logró aterrizar en Chicago.
El conjunto capitalino retomó el viaje y logró aterrizar en Chicago. (TW Cruz Azul)

Club América (6 puntos)— Las Águilas necesitan al menos un empate con punto extra en tanda de penaltis para asegurar la clasificación. Además, la victoria los mete de lleno a las finales del campeonato.

FC Juárez (6 puntos) — Al igual que el Club América, los Bravos si empatan y logran la victoria en penales o logran el paso perfecto en esta fase, estarán entre los ocho mejores del certamen.

Cruz Azul (6 puntos) — Con un triunfo o empate en penales asegura su boleto a 4tos de Final. En cambio, una derrota los pondría en riesgo; será uno de los últimos clubes que vea actividad en la jornada 3.

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Club León (6 puntos) — De no perder, la fiera calificará a la siguiente fase. Si pierden los Esmeraldas, prácticamente le entrega su lugar a Tigres UANL, Toluca FC, Monterrey o Atlante FC, principalmente por la diferencia de anotaciones, salvo que las combinaciones jueguen a su favor.

Con vida pero dependientes

Los Diablos necesitan de las combinaciones para calificar a 4tos. Credit: Kiyoshi Mio-Imagn Images
Los Diablos necesitan de las combinaciones para calificar a 4tos. Credit: Kiyoshi Mio-Imagn Images

Tigres (4 puntos) — Necesita ganar y esperar que al menos uno de los cuatro líderes: Club América, FC Juárez, Cruz Azul o Club León pierdan para colarse entre los cuatro clasificados del Futbol Mexicano.

Toluca (3 puntos) — Obligado a ganar y a que fallen dos o más de los equipos que tienen 6 puntos: Club América, FC Juárez, Cruz Azul o Club León.

Monterrey (3 puntos) — Mismo escenario que Toluca FC: requiere la victoria propia más tropiezos de los equipos superiores en la clasificatoria: Club América, FC Juárez, Cruz Azul o Club León.

Atlante (3 puntos) — La situación de los Potros es más complicado: primero necesitan ganar por una alta diferencia de goles y luego deben ser múltiples resultados que convengan para alcanzar el milagro en su debut en la Leagues Cup 2026.

Equipos mexicanos sin posibilidad de jugar las finales

El máximo galardón para el campeón del torneo binacional
El máximo galardón para el campeón del torneo binacional (X / LIGA BBVA MX)

A una fecha de terminar la primera instancia del torneo binacional, diez escuadras de la Liga Mexicana volverán a México una vez concluida su participación en la fecha tres, a celebrarse a partir de hoy hasta el jueves 13 de agosto del 2026.

  1. Chivas de Guadalajara — 1 punto (empate en penales vs. LAFC, derrota 1-0 vs FC Dallas).
  2. Pumas UNAM — 0 puntos (derrotas 2-0 vs Charlotte FC y FC Cincinnati).
  3. Club Pachuca — 0 puntos (caídas ante Cincinnati FC y Columbus Crew).
  4. Atlas FC — 0 puntos (reveses vs Columbus Crew de 3-1 y Charlotte FC por 2-0).
  5. Xolos de Tijuana — 0 puntos (derrota 1-0 vs San Diego FC y 2-0 vs Austin FC).
  6. Necaxa — 0 puntos (Descalabro vs Philadelphia Union 3-1 y vs Chicago Fire 2-0).
  7. Club Atlético de San Luis — 0 puntos (sufrió goleadas vs Inter Miami 4-2 y Nasville 4-1).
  8. Querétaro FC — 0 puntos (goleada 3-0 vs Seattle Sounders y derrota 2-0 vs FC Dallas).
  9. Santos Laguna — 0 puntos (perdió vs Chicago Fire 3-1 además de un 2-0 vs NYC FC).
  10. Puebla — 0 puntos (golizas vs Portland Timbers y Austin FC de 5-2 y 3-0).

Programación de la jornada 3 de la Leagues Cup 2026

Esféricos a utilizar para esta edición del campeonato
Esféricos a utilizar para esta edición del campeonato (X / LIGA BBVA MX)

Martes 11 de agosto

  • Columbus Crew vs Pumas UNAM | 17:30 | Apple TV |
  • Charlotte FC vs Club Pachuca | 17:30 | Apple TV |
  • FC Cincinnati | vs Atlas FC| 18:00 | Apple TV |
  • Minnesota United vs Atlante FC | 18:30 | Apple TV |
  • Real Salt Lake vs FC Juárez | 19:30 | Apple TV |
  • Tigres UANL vs Vancouver Whitecaps | 20:00 | Imagen TV y Apple TV |

Miércoles 12 de agosto

  • Club León vs Inter Miami | 17:30 | Apple TV |
  • Atlético de San Luis vs Orlando City | 17:30 | Apple TV |
  • Monterrey vs Nashville SC | 18:00 | Imagen TV y Apple TV |
  • Toluca FC vs FC Dallas | 20:00 | Imagen TV y Apple TV |
  • Puebla vs San Diego FC | 20:15 | Apple TV |
  • Querétaro FC vs LAFC | 20:30 | Apple TV |
  • Chivas vs Seattle Sounders | 20:30 | Apple TV |

Jueves 13 de agosto

  • Santos Laguna vs Philadelphia Union | 17:00 | Apple TV |
  • Necaxa vs New York City FC | 17:30 | Apple TV |
  • América vs Austin FC | 18:30 | Apple TV |
  • Cruz Azul vs Chicago Fire | 19:00 | Apple TV |
  • Xolos de Tijuana vs Portland Timbers | 20:30 | Imagen TV (canal 3.1) y Apple TV |

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