Santiago Giménez ya habría acordado y estaría a una firma de llegar al Porto

Santi ya habría aceptado incorporarse al club, pero restan ajustes monetarios para cerrar una operación de entre 20 y 25 millones. REUTERS/Raquel Cunha

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El futuro de Santiago Giménez se ha tambaleado entre los radares de diferentes equipos a lo largo de las últimas semanas y ahora parece encaminarse hacia Portugal.

Tras un paso complicado en el AC Milan, el delantero mexicano habría dado el visto bueno para unirse al FC Porto, en una operación que se perfila como préstamo con opción de compra.

Giménez buca retomar su protagonismo y buen nivel tras un periodo de altibajos en la Serie A. REUTERS/Daniele Mascolo

Diferentes medios italianos y el periodista especializado César Luis Merlo adelantaron que las negociaciones estarían avanzadas y que el atacante ya habría aceptado el proyecto de los “Dragones”. La firma dependería, además, de la salida de Rodrigo Mora, pieza clave en la estrategia del club portugués.

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El “sí” de Giménez y la confianza de Farioli

De acuerdo con los reportes, el primer paso ya estaría dado: Giménez habría aceptado la propuesta del Porto tras una conversación directa con Francesco Farioli, entrenador que lo conoce desde su etapa en la Eredivisie con el Feyenoord.

Acuerdo personal: El delantero mexicano ya habría dado el “sí” al proyecto.

Confianza plena: Farioli le ofrecería un rol protagónico en la ofensiva.

Motivación deportiva: La posibilidad de disputar la Champions League fue determinante.

Francesco Farioli habría convencido a Santiago con una charla directa y le ofrecería un rol protagónico en el ataque del Porto. REUTERS/Rita Franca

De esta manera, la llamada de Farioli inclinaría la balanza: mientras en Italia se hablaba de la Lazio y la Fiorentina, Porto ofreció respaldo y protagonismo inmediato.

Condiciones económicas y la clave de Rodrigo Mora

El fichaje no dependería únicamente de la voluntad del jugador. Las condiciones financieras serían el verdadero eje de la negociación.

Fórmula del fichaje: Se negociaría un préstamo con opción de compra, tasado entre 20 y 25 millones de euros .

Postura del Milan: El club italiano busca recuperar parte de la inversión y prefiere una venta definitiva.

Dependencia de Mora: Porto necesita cerrar la venta de Rodrigo Mora para liberar recursos.

La firma de Santiago Giménez con el Porto dependería de detalles económicos y la salida de Rodrigo Mora, según el estado actual de la negociación. REUTERS/Rita Franca

Así, el fichaje de “Chaquito” estaría sujeto a un delicado equilibrio económico entre Porto y Milan, más allá del acuerdo personal ya alcanzado.

El contraste con Italia y la polémica con Gattuso

Antes de inclinarse por el Porto, Santiago fue vinculado con clubes italianos como Lazio y Fiorentina. Sin embargo, la falta de garantías y la polémica con Gennaro Gattuso marcaron el desenlace.

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El técnico de la Lazio lanzó un mensaje contundente: “Aquí debe venir gente que tenga ganas de venir. Yo no estoy acostumbrado a convencer a los jugadores”.

Chaquito podría integrarse a una reducida lista de mexicanos que han brillado con el club portugués. (Foto: Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports)

Estas palabras contrastaron con la cercanía de Farioli. De confirmarse, Giménez se uniría a la lista de mexicanos que han brillado en Portugal (Miguel Layún, Héctor Herrera, Diego Reyes y Tecatito Corona), buscando relanzar su carrera y recuperar protagonismo en un escenario de máxima exigencia.