Alfredo Adame causaría baja de La Granja VIP por sus declaraciones sobre el reality

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Una nueva edición del reality de TV Azteca, La Granja VIP, está por iniciar despertando gran expectativa entre la audiencia mexicana, que espera que este programa de mejor contenido que el que ha salido en La Casa de los Famosos 2026; debido a la participación de personajes polémicos como el actor Alfredo Adame.

El también actor ha confirmado su participación en la edición La Granja VIP 2026, sin embargo, aseguró que ahora será en una nueva faceta, luego de ganar la primera edición como integrante de la competencia.

Alfredo Adame señaló que estaría como conductor y panelista del programa de Azteca, sin embargo, la producción estaría considerando descartarlo justamente por estas declaraciones que ha realizado, ya que planeaban presentarlo como una sorpresa en su momento, ya que han ido revelando a los participantes poco a poco, tal como lo hizo el reality show de Televisa.

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Así confirmó Alfredo Adame su participación en La Granja VIP 2026

(La Granja VIP)

Alfredo Adame había confirmado el pasado fin de semana que tendrá presencia en La Granja VIP, el reality de TV Azteca, aunque no como uno de sus concursantes.

El actor y conductor aclaró el rumor ante Vaya Vaya TV: “Yo voy no como participante, sino como algunas otras cosas, conducción y muchas cosas”. Con esa declaración descartó su ingreso a la dinámica de competencia del programa.

Los detalles exactos de su función dentro del formato siguen sin precisarse, más allá de la conducción y lo que él mismo calificó como “muchas cosas”, sin embargo, ha salido información sobre una posible baja tras estas declaraciones.

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La Granja VIP bajaría a Alfredo Adame de la edición del 2026

Según filtraciones en X, Ivonne Montero podría ser la nueva famosa confirmada para La Granja VIP 2. (Especial Infobae México)

De acuerdo con información del periodista Gabriel Cuevas, Alfredo Adame sería baja de la La Granja VIP 2, debido a que la producción se molestó por haber revelado a los medios de comunicación que sería panelista del reality de TV Azteca, aunque de momento esta información no ha sido confirmada.

Según el propio periodista, Alfredo Adame grabaría hoy martes 11 de agosto el promocional del programa, sin embargo, ya no apareció contemplado en la operación del día: dijo que no estuvo en TV Azteca, no figuró en la escaleta y “no tiene camerino”.

Las declaraciones que detonarían la baja de Alfredo Adame de La Granja VIP 2026

Gabo explicó que días antes Alfredo Adame concedió entrevistas en las que habló de su participación y, según su relato, eso abrió “un diálogo profundo” dentro de la producción de La Granja VIP.

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“De buena fuente puedo decir que a Alfredo lo pararon del proyecto”, dijo Gabo en su canal de YouTube.

Fanáticos del reality show señalaron a El Patrón como el responsable TIKTOK: La Granja VIP México

El periodista también relató que, cuando escuchó el primer aviso, lo desestimó porque Adame “acaba de decir… el sábado” que tendría participación como panelista, y por eso no creyó que se tratara de una baja.

Los panelistas, conductores y participantes ya confirmados para La Granja VIP 2

Este mismo martes TV Azteca presentó oficialmente a los críticos que estarán en la segunda edición del reality, fue durante la edición de este día de Ventaneando que se presentó a Flor Rubio, Ferka, Rey Grupero y Linet Puente como panelistas, alimentando la especulación de que Alfredo Adame quedaría fuera del proyecto.

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Los únicos participantes ya confirmados hasta el momento son Carlos Trejo e Ivonne Montero, e incluso Adame había dado su opinión sobre la llegada del cazafantasmas al reality, restándole importancia porque no convivirían dentro como compañeros, ya que él estaría como conductor.

Por otra parte, Adal Ramones y Kristal Silva serán conductores del programa repitiendo la mancuerna de la primera edición. Además, también se confirmó la participación de Malleza, quién será la encargada de la conducción en redes sociales.

El conductor fue confirmado para esta nueva temporada (Instagram)

¿Cuándo inicia La Granja VIP 2?

La Granja VIP de TV Azteca arranca el domingo 6 de septiembre a las 20:00 horas, en un horario que choca de frente con la gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2026, el programa estelar de Televisa.

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La coincidencia no parece accidental. Azteca apuesta por enfrentar directamente a su rival en su momento de mayor audiencia semanal, la noche en que la competencia concentra su mayor encendido.

La batalla por el rating durará casi un mes

La Casa de los Famosos México tiene previsto su cierre para el 4 de octubre, lo que significa que ambos programas competirán por la audiencia durante aproximadamente cuatro semanas.

Ese periodo será la prueba real para ambas cadenas: Televisa defenderá a su reality en su recta final, mientras que Azteca buscará arrebatarle espectadores desde el primer domingo de transmisión.