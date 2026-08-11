México
Agregar Infobae enGoogle

Alfredo Adame causaría baja de La Granja VIP por sus declaraciones sobre el reality

La producción del reality show de TV Azteca estaría molesta con las declaraciones que ha hecho Alfredo Adame previo al inicio de La Granja VIP

Alfredo Adame causaría baja de La Granja VIP por sus declaraciones sobre el reality
Alfredo Adame causaría baja de La Granja VIP por sus declaraciones sobre el reality
Guardar

Una nueva edición del reality de TV Azteca, La Granja VIP, está por iniciar despertando gran expectativa entre la audiencia mexicana, que espera que este programa de mejor contenido que el que ha salido en La Casa de los Famosos 2026; debido a la participación de personajes polémicos como el actor Alfredo Adame.

El también actor ha confirmado su participación en la edición La Granja VIP 2026, sin embargo, aseguró que ahora será en una nueva faceta, luego de ganar la primera edición como integrante de la competencia.

Alfredo Adame señaló que estaría como conductor y panelista del programa de Azteca, sin embargo, la producción estaría considerando descartarlo justamente por estas declaraciones que ha realizado, ya que planeaban presentarlo como una sorpresa en su momento, ya que han ido revelando a los participantes poco a poco, tal como lo hizo el reality show de Televisa.

PUBLICIDAD

Así confirmó Alfredo Adame su participación en La Granja VIP 2026

Alfredo Adame
(La Granja VIP)

Alfredo Adame había confirmado el pasado fin de semana que tendrá presencia en La Granja VIP, el reality de TV Azteca, aunque no como uno de sus concursantes.

El actor y conductor aclaró el rumor ante Vaya Vaya TV: “Yo voy no como participante, sino como algunas otras cosas, conducción y muchas cosas”. Con esa declaración descartó su ingreso a la dinámica de competencia del programa.

Los detalles exactos de su función dentro del formato siguen sin precisarse, más allá de la conducción y lo que él mismo calificó como “muchas cosas”, sin embargo, ha salido información sobre una posible baja tras estas declaraciones.

PUBLICIDAD

La Granja VIP bajaría a Alfredo Adame de la edición del 2026

Cuadrícula con dieciocho recuadros, uno con Carlos Trejo y diecisiete con siluetas de figuras. Silueta grande de persona y fondo violeta con luces. Logo La Granja VIP
Según filtraciones en X, Ivonne Montero podría ser la nueva famosa confirmada para La Granja VIP 2. (Especial Infobae México)

De acuerdo con información del periodista Gabriel Cuevas, Alfredo Adame sería baja de la La Granja VIP 2, debido a que la producción se molestó por haber revelado a los medios de comunicación que sería panelista del reality de TV Azteca, aunque de momento esta información no ha sido confirmada.

Según el propio periodista, Alfredo Adame grabaría hoy martes 11 de agosto el promocional del programa, sin embargo, ya no apareció contemplado en la operación del día: dijo que no estuvo en TV Azteca, no figuró en la escaleta y “no tiene camerino”.

Las declaraciones que detonarían la baja de Alfredo Adame de La Granja VIP 2026

Gabo explicó que días antes Alfredo Adame concedió entrevistas en las que habló de su participación y, según su relato, eso abrió “un diálogo profundo” dentro de la producción de La Granja VIP.

“De buena fuente puedo decir que a Alfredo lo pararon del proyecto”, dijo Gabo en su canal de YouTube.

Fanáticos del reality show señalaron a El Patrón como el responsable TIKTOK: La Granja VIP México

El periodista también relató que, cuando escuchó el primer aviso, lo desestimó porque Adame “acaba de decir… el sábado” que tendría participación como panelista, y por eso no creyó que se tratara de una baja.

Los panelistas, conductores y participantes ya confirmados para La Granja VIP 2

Este mismo martes TV Azteca presentó oficialmente a los críticos que estarán en la segunda edición del reality, fue durante la edición de este día de Ventaneando que se presentó a Flor Rubio, Ferka, Rey Grupero y Linet Puente como panelistas, alimentando la especulación de que Alfredo Adame quedaría fuera del proyecto.

Los únicos participantes ya confirmados hasta el momento son Carlos Trejo e Ivonne Montero, e incluso Adame había dado su opinión sobre la llegada del cazafantasmas al reality, restándole importancia porque no convivirían dentro como compañeros, ya que él estaría como conductor.

Por otra parte, Adal Ramones y Kristal Silva serán conductores del programa repitiendo la mancuerna de la primera edición. Además, también se confirmó la participación de Malleza, quién será la encargada de la conducción en redes sociales.

Adal Ramones, La Granja VIP -México- 11 agosto
El conductor fue confirmado para esta nueva temporada (Instagram)

¿Cuándo inicia La Granja VIP 2?

La Granja VIP de TV Azteca arranca el domingo 6 de septiembre a las 20:00 horas, en un horario que choca de frente con la gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2026, el programa estelar de Televisa.

La coincidencia no parece accidental. Azteca apuesta por enfrentar directamente a su rival en su momento de mayor audiencia semanal, la noche en que la competencia concentra su mayor encendido.

La batalla por el rating durará casi un mes

La Casa de los Famosos México tiene previsto su cierre para el 4 de octubre, lo que significa que ambos programas competirán por la audiencia durante aproximadamente cuatro semanas.

Ese periodo será la prueba real para ambas cadenas: Televisa defenderá a su reality en su recta final, mientras que Azteca buscará arrebatarle espectadores desde el primer domingo de transmisión.

Temas Relacionados

Alfredo AdameLa Granja Vip 2La Granja VIP 2026TV Aztecareality24/7Última horamexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor hoy 11 de agosto en México: se registró un sismo de magnitud 4.2 en la costa de Coyuca de Benítez, Guerrero

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 11 de agosto en México: se registró un sismo de magnitud 4.2 en la costa de Coyuca de Benítez, Guerrero

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Chiapas

El movimiento sísmico se produjo a las 02:23 horas, a una distancia de 44 km de Cintalapa y tuvo una profundidad de 135.2 km

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Chiapas

Sismo de 4.1 de magnitud se registra en Guerrero

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Sismo de 4.1 de magnitud se registra en Guerrero

Se registra sismo de 4.2 de magnitud

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Se registra sismo de 4.2 de magnitud

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: termina la primera jornada de la Prueba Semanal

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: termina la primera jornada de la Prueba Semanal
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de agosto: Detienen a 12 presuntos integrantes del CJNG y de Los Caballeros Templarios en Michoacán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de agosto: Detienen a 12 presuntos integrantes del CJNG y de Los Caballeros Templarios en Michoacán

EEUU acusa de narcoterrorismo a miembros del CJNG que fueron detenidos en República Checa

Michoacán pide a EEUU extradición de “El Conejo”, presunto implicado en asesinato de Hipólito Mora

Robo millonario en Nuevo León: engañan a empleada y se llevan joyas y efectivo

Detención de “Poncho La Quiringua” desató amenazas contra empresarios aguacateros en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Yahir revela que tiene la misma enfermedad de Cynthia Klitbo: estos son los síntomas y el nivel de peligrosidad

Yahir revela que tiene la misma enfermedad de Cynthia Klitbo: estos son los síntomas y el nivel de peligrosidad

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: termina la primera jornada de la Prueba Semanal

Qué es la ortotanasia, la drástica decisión del actor Horacio Beamonte ante el cáncer

A la merch pirata de Harry Styles le fue mal: decomisan más de 9 mil productos tras sus conciertos en CDMX

¿Es un mal jefe? Guitarrista de Harry Styles ‘pide ayuda’ en su último concierto en CDMX

DEPORTES

Club Tijuana: Toño Rodríguez anticipa la salida de Gilberto Mora: “Es su último torneo con nosotros”

Club Tijuana: Toño Rodríguez anticipa la salida de Gilberto Mora: “Es su último torneo con nosotros”

El mexicano Armando León brilla con doblete en la Liga de Croacia

Quién es Da’vian Kimbrough, el talento juvenil que rechazó a Estados Unidos y apuesta por el Tri

Cuántos años tiene Edson Álvarez y cuáles son las competencias que disputará con West Ham

Solo ocho equipos mexicanos se mantienen con aspiraciones a las finales de la Leagues Cup