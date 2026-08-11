Cinturón de Fuego: estas son las zonas de México en mayor riesgo dentro de la franja más sísmica del mundo

Un mapa de México ilustra una franja de intensa actividad volcánica y sísmica que recorre la costa del Pacífico y se extiende por varias regiones del país, con puntos específicos de emisión y monitoreo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Cinturón de Fuego del Pacífico es una franja geográfica que rodea el océano Pacífico y se caracteriza por su alta actividad sísmica y volcánica.

Abarca cerca del 75% de los volcanes activos del mundo y es responsable de aproximadamente el 90% de los terremotos globales.

Esta zona se forma por la interacción y el choque de varias placas tectónicas, como la del Pacífico, la de Cocos, la de Nazca, la Norteamericana y otras. Los procesos de subducción, donde una placa se introduce debajo de otra, son comunes en esta región y generan tanto sismos como erupciones volcánicas.

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El Cinturón de Fuego atraviesa países como México, Estados Unidos (costa oeste), Canadá, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Japón, Filipinas, Indonesia, Papua Nueva Guinea, Nueva Zelanda y varias islas del Pacífico.

En México, esta franja incluye tanto la costa del Pacífico como el Eje Volcánico Transmexicano, lo que explica la frecuencia de temblores y la presencia de volcanes activos.

Es por esta razón que México es considerado un país de alta actividad sísmica y aquí te contamos cuáles son las zonas de México con mayor riesgo que se encuentran dentro de la franja del Cinturón de Fuego del Pacífico.

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Un mapa de México ilustra la zona del Cinturón de Fuego, indicando los estados que atraviesa y la ubicación de volcanes y actividad sísmica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos son las zonas del país que se encuentran en mayor riesgo por formar parte del Cinturón de Fuego

Como mencionamos, en México, las zonas con mayor riesgo dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico se concentran principalmente a lo largo de la costa pacífica y el Eje Volcánico Transmexicano.

A continuación, te decimos cuáles son los estados más expuestos, los tipos de sismo que pueden ocurrir en cada zona y los riesgos particulares, de acuerdo con información de la Revista Mexicana de Ciencias Geológicas e información científica de la Universidad Nacional Autónoma de México:

1. Oaxaca, Guerrero y Chiapas

Por qué están en riesgo: Estas entidades se ubican donde la Placa de Cocos subduce (se introduce) debajo de la Placa Norteamericana. Esta interacción genera acumulación y liberación frecuente de energía.

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Tipo de sismo:

Sismos de subducción, generalmente de gran magnitud (superiores a 7.0).

Posibles sismos superficiales y de profundidad intermedia.

Riesgos:

Daños graves en infraestructura y viviendas.

Tsunamis en la costa.

Deslizamientos de tierra en zonas montañosas.

Un mapa geológico de México detalla el riesgo sísmico en Oaxaca, Guerrero y Chiapas, explicando la interacción de la placa Norteamericana con las placas de Cocos y Rivera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. Michoacán, Colima y Jalisco

Por qué están en riesgo: La interacción de las placas de Cocos, Rivera y Norteamericana afecta esta región, provocando actividad sísmica y volcánica significativa.

Tipo de sismo:

Sismos de subducción y fallas locales.

Sismos superficiales y profundos.

Actividad volcánica (especialmente en Colima).

Riesgos:

Colapso de edificios y puentes.

Erupciones volcánicas (Volcán de Colima).

Inundaciones por tsunamis en áreas costeras.

Un mapa de México ilustra la interacción de las placas tectónicas Norteamericana, de Cocos y de Rivera, que genera actividad sísmica y volcánica en los estados de Jalisco, Colima y Michoacán. (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. Ciudad de México, Puebla, Estado de México, Veracruz

Por qué están en riesgo: Aunque no se encuentran en la costa, reciben ondas sísmicas de estados costeros. Además, el subsuelo de la capital amplifica los movimientos.

Tipo de sismo:

Sismos lejanos (de subducción en la costa) que se amplifican por el tipo de suelo.

Sismos locales de menor magnitud.

Riesgos:

Derrumbes y colapso de estructuras, principalmente en zonas con suelo blando (antiguo lago).

Mayores daños en construcciones antiguas o mal reforzadas.

Alta densidad poblacional en el caso de Ciudad de México y el Estado de México.

Una infografía detalla cómo Ciudad de México, Puebla, Estado de México y Veracruz enfrentan riesgo sísmico por ondas de estados costeros y amplificación del subsuelo capitalino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Baja California

Por qué está en riesgo: Zona de interacción entre la Placa del Pacífico y la Placa Norteamericana, con fallas como la de San Andrés.

Tipo de sismo:

Sismos de falla transformante (movimiento lateral de placas).

Sismos superficiales y de magnitud variable.

Riesgos:

Daño estructural, principalmente en Mexicali y Tijuana.

Rupturas en infraestructura vial y urbana.

Un mapa geográfico detalla la zona de interacción de las placas tectónicas del Pacífico y Norteamericana, con la Falla de San Andrés en Baja California. (Imagen Ilustrativa Infobae)

5. Zona del Eje Volcánico Transmexicano (Popocatépetl, Paricutín, Pico de Orizaba)

Por qué está en riesgo: Gran concentración de volcanes activos y potencialmente activos. Zona con gran densidad de población.

Tipo de sismo:

Microsismos asociados a actividad volcánica.

Sismos tectónicos por fallas locales.

Riesgos:

Erupciones volcánicas, caída de ceniza, flujos piroclásticos.

Evacuaciones masivas y afectaciones a la salud.

Un gráfico explica las razones del alto riesgo sísmico en Oaxaca, Guerrero y Chiapas, estados que registran sismos de magnitud superior a 7.0 por la subducción de placas y riesgos de tsunamis. Fuente: Infobae. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Resumen de los riesgos principales en cada estado

Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Colima, Jalisco: Sismos de subducción, riesgo de tsunamis, daños severos en infraestructura.

Ciudad de México, Puebla, Estado de México, Veracruz: Amplificación de sismos, riesgo por construcciones antiguas.

Baja California: Sismos por falla de San Andrés, daños urbanos.

Centro del país (zona volcánica): Riesgo volcánico y microsismos.