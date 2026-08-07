México Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Luto en el futbol nacional: quién fue Raúl Paredes, exjugador de Chivas y primer mexicano que jugó en Alemania

El histórico delantero debutó con Zacatepec y pasó por Necaxa, Toros Neza y Correcaminos para dar el salto hacia el Schalke 04 a los 22 años

Raúl Paredes, nacido en Cuernavaca, falleció a los 59 años por un daño cerebral, dejando un legado de enseñanzas para los jóvenes que sueñan con dar el salto europeo. (Especial)
Raúl Paredes, nacido en Cuernavaca, falleció a los 59 años por un daño cerebral, dejando un legado de enseñanzas para los jóvenes que sueñan con dar el salto europeo. (Especial)
Guardar

El futbol mexicano atraviesa días de luto tras el fallecimiento de Raúl Paredes, primer mexicano que se atrevió a buscar un espacio en el futbol alemán y referente para toda una generación.

Su partida a los 59 años, a causa de un daño cerebral, dejó diversos mensajes de reconocimiento y gratitud en todo el país. Paredes no sólo fue un delantero con historia en clubes nacionales; su vida abrió caminos que antes parecían inaccesibles para los jugadores mexicanos.

PUBLICIDAD

Aficionados y clubes mexicanos dedicaron emotivos mensajes de despedida a Raúl Paredes, destacando su inmenso aporte al crecimiento del futbol mexicano. (X/ @naranjadcorazon)
Aficionados y clubes mexicanos dedicaron emotivos mensajes de despedida a Raúl Paredes, destacando su inmenso aporte al crecimiento del futbol mexicano. (X/ @naranjadcorazon)

Su figura se asocia con la determinación de explorar nuevos horizontes y con el legado de quienes se animan a salir de los límites establecidos.

Primeros pasos y consolidación en México

Raúl Paredes nació en Cuernavaca, Morelos. Su formación y trayectoria en el futbol mexicano dejó huella desde sus primeros pasos.

  • Debutó con Zacatepec en los años ochenta y rápidamente se consolidó como delantero.
  • Jugó para clubes como ChivasNecaxaIrapuatoCorrecaminos y Toros Neza.
  • Fue reconocido por su constante disposición a cambiar de equipo para buscar nuevos retos deportivos.
Durante su trayectoria en México, Raúl Paredes jugó con Chivas, Necaxa, Irapuato, Correcaminos y Toros Neza. (Instagram/ @acjg_coleccionistas)
Durante su trayectoria en México, Raúl Paredes jugó con Chivas, Necaxa, Irapuato, Correcaminos y Toros Neza. (Instagram/ @acjg_coleccionistas)

La experiencia acumulada en estos equipos permitió a Paredes adaptarse a entornos exigentes. Su paso por distintas plazas mexicanas fue fundamental para adquirir la madurez que luego expondría en el extranjero.

PUBLICIDAD

El cierre de esta etapa lo encontró como un referente del futbol nacional, siempre preparado para afrontar desafíos internacionales.

El primer mexicano en Alemania

En 1988, Paredes tomó la decisión de emigrar hacia el futbol alemán, una apuesta particularmente inusual en su época.

  • Le compró su carta de transferencia a Irapuato para incorporarse al Schalke 04 con apenas 22 años.
  • Se enfrentó a la exigencia técnica y física de la Bundesliga, compitiendo por un lugar entre jugadores ya consolidados.
  • Difícilmente iba a jugar, la verdad, estaba lejos de contar con las condiciones que demandaba el futbol alemán. Pero lo tomé como un gran aprendizaje”, relató en una entrevista.
En 1988, Paredes emigró a la Bundesliga tras comprar su carta de transferencia a Irapuato y se incorporó al Schalke 04 con 22 años. (Facebook/ LOS NEZA BOYZ
En 1988, Paredes emigró a la Bundesliga tras comprar su carta de transferencia a Irapuato y se incorporó al Schalke 04 con 22 años. (Facebook/ LOS NEZA BOYZ

De esta manera, el paso de Raúl por Alemania transformó su visión sobre el futbol y le permitió adquirir herramientas que valoraría por el resto de su carrera.

El legado de Raúl Paredes entre clubes y aficionados

Tras su primera experiencia europea, Paredes regresó a México, pero su vínculo con Alemania permaneció intacto.

  • Después de su paso por Correcaminos, recibió una oferta del Magdeburg, club con participación en la Copa UEFA.
  • Entre 1988 y 1989, sumó una segunda experiencia europea, manteniendo relaciones con respetados futbolistas y dirigentes alemanes.
  • Al retirarse, fundó una escuela de futbol en Cuernavaca, transmitiendo su experiencia a nuevas generaciones.
Al retirarse, Raúl Parades fundó una escuela de futbol en Cuernavaca para transmitir su experiencia a las nuevas generaciones de futbolistas mexicanos. (Instagram/ @paredessoccer)
Al retirarse, Raúl Parades fundó una escuela de futbol en Cuernavaca para transmitir su experiencia a las nuevas generaciones de futbolistas mexicanos. (Instagram/ @paredessoccer)

Así, el fallecimiento de Raúl Paredes cierra un capítulo que trascendió las canchas. Su legado se mantiene en la memoria de quienes ven en él al mexicano que desafió fronteras y demostró que era posible competir en otras ligas.

Temas Relacionados

Raúl ParedesChivasSchalke 04BundesligaToros NezaNecaxaCorrecaminosmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy viernes 7 de agosto

La mandataria mexicana informa sobre temas de relevancia nacional e internacional y responde las preguntas de la prensa en su conferencia

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy viernes 7 de agosto

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Masad y Memo Schutz serán los retadores por la salvación

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Masad y Memo Schutz serán los retadores por la salvación

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Veracruz de este 7 de agosto

La ciudad de Veracruz se caracteriza por su gran valor histórico y cultural

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Veracruz de este 7 de agosto

Afectaciones de este momento en las líneas del Metrobús hoy día

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Afectaciones de este momento en las líneas del Metrobús hoy día

Si haces esto al limpiar tu cocina, solo estás acumulando humedad sin darte cuenta

Un trapo de cocina puede duplicar su carga bacteriana cada 20 minutos y ningún enjuague rápido lo revierte

Si haces esto al limpiar tu cocina, solo estás acumulando humedad sin darte cuenta
MÁS NOTICIAS

NARCO

EEUU ha pagado más de 200 millones de dólares en recompensas contra líderes del narco en 40 años: ahora caza al CJNG

EEUU ha pagado más de 200 millones de dólares en recompensas contra líderes del narco en 40 años: ahora caza al CJNG

Cae “El Plátano”, presunto extorsionador y objetivo prioritario en Edomex: FGJEM lo vincula con célula criminal del CJNG

Ángel Aguirre buscó un acercamiento con Claudia Sheinbaum un año antes de su detención por el caso Ayotzinapa

Integrante del CJNG admite en documental que “El 03” es su nuevo líder y advierte: “Quien desafíe su poder será castigado”

Vivian de la Torre y Érika: Fiscalía de Jalisco no descarta a la amiga y empleada de Valeria Márquez en el feminicidio

ENTRETENIMIENTO

María José conquista el Auditorio Nacional: anuncia nuevo álbum y más conciertos

María José conquista el Auditorio Nacional: anuncia nuevo álbum y más conciertos

Alexis Ayala revela su paso por el quirófano tras sufrir “acné en el ojo”

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Masad y Memo Schutz serán los retadores por la salvación

Pistas de la nueva habitante de La Granja VIP 2 apuntan a Ivonne Montero, ganadora de La Casa de los Famosos

Grupo Frontera confirma concierto gratuito en Guadalajara: sede, horario y todo lo que se sabe

DEPORTES

México tetracampeón en el futbol femenil de los Juegos Centroamericanos: conquista la medalla de oro

México tetracampeón en el futbol femenil de los Juegos Centroamericanos: conquista la medalla de oro

América golea al San Diego FC en su debut de la Leagues Cup 2026 y rescata el orgullo de la Liga MX

Esteban Solari promete a la afición de Pumas revertir el mal momento: “Hay que aprender a competir”

América golea 3 - 1 a San Diego FC en su debut en Leagues Cup: así fueron los goles

¡Tetracampeonas! México gana la medalla de oro en Centroamericanos tras épica victoria en penales sobre Colombia