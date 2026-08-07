Luto en el futbol nacional: quién fue Raúl Paredes, exjugador de Chivas y primer mexicano que jugó en Alemania

Raúl Paredes, nacido en Cuernavaca, falleció a los 59 años por un daño cerebral, dejando un legado de enseñanzas para los jóvenes que sueñan con dar el salto europeo. (Especial)

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El futbol mexicano atraviesa días de luto tras el fallecimiento de Raúl Paredes, primer mexicano que se atrevió a buscar un espacio en el futbol alemán y referente para toda una generación.

Su partida a los 59 años, a causa de un daño cerebral, dejó diversos mensajes de reconocimiento y gratitud en todo el país. Paredes no sólo fue un delantero con historia en clubes nacionales; su vida abrió caminos que antes parecían inaccesibles para los jugadores mexicanos.

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Aficionados y clubes mexicanos dedicaron emotivos mensajes de despedida a Raúl Paredes, destacando su inmenso aporte al crecimiento del futbol mexicano. (X/ @naranjadcorazon)

Su figura se asocia con la determinación de explorar nuevos horizontes y con el legado de quienes se animan a salir de los límites establecidos.

Primeros pasos y consolidación en México

Raúl Paredes nació en Cuernavaca, Morelos. Su formación y trayectoria en el futbol mexicano dejó huella desde sus primeros pasos.

Debutó con Zacatepec en los años ochenta y rápidamente se consolidó como delantero.

Jugó para clubes como Chivas , Necaxa , Irapuato , Correcaminos y Toros Neza .

Fue reconocido por su constante disposición a cambiar de equipo para buscar nuevos retos deportivos.

Durante su trayectoria en México, Raúl Paredes jugó con Chivas, Necaxa, Irapuato, Correcaminos y Toros Neza. (Instagram/ @acjg_coleccionistas)

La experiencia acumulada en estos equipos permitió a Paredes adaptarse a entornos exigentes. Su paso por distintas plazas mexicanas fue fundamental para adquirir la madurez que luego expondría en el extranjero.

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El cierre de esta etapa lo encontró como un referente del futbol nacional, siempre preparado para afrontar desafíos internacionales.

El primer mexicano en Alemania

En 1988, Paredes tomó la decisión de emigrar hacia el futbol alemán, una apuesta particularmente inusual en su época.

Le compró su carta de transferencia a Irapuato para incorporarse al Schalke 04 con apenas 22 años .

Se enfrentó a la exigencia técnica y física de la Bundesliga , compitiendo por un lugar entre jugadores ya consolidados.

“Difícilmente iba a jugar, la verdad, estaba lejos de contar con las condiciones que demandaba el futbol alemán. Pero lo tomé como un gran aprendizaje”, relató en una entrevista.

En 1988, Paredes emigró a la Bundesliga tras comprar su carta de transferencia a Irapuato y se incorporó al Schalke 04 con 22 años. (Facebook/ LOS NEZA BOYZ

De esta manera, el paso de Raúl por Alemania transformó su visión sobre el futbol y le permitió adquirir herramientas que valoraría por el resto de su carrera.

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El legado de Raúl Paredes entre clubes y aficionados

Tras su primera experiencia europea, Paredes regresó a México, pero su vínculo con Alemania permaneció intacto.

Después de su paso por Correcaminos , recibió una oferta del Magdeburg , club con participación en la Copa UEFA .

Entre 1988 y 1989 , sumó una segunda experiencia europea, manteniendo relaciones con respetados futbolistas y dirigentes alemanes.

Al retirarse, fundó una escuela de futbol en Cuernavaca, transmitiendo su experiencia a nuevas generaciones.

Al retirarse, Raúl Parades fundó una escuela de futbol en Cuernavaca para transmitir su experiencia a las nuevas generaciones de futbolistas mexicanos. (Instagram/ @paredessoccer)

Así, el fallecimiento de Raúl Paredes cierra un capítulo que trascendió las canchas. Su legado se mantiene en la memoria de quienes ven en él al mexicano que desafió fronteras y demostró que era posible competir en otras ligas.

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