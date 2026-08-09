Sheinbaum destaca reestructura de créditos impagables y nuevo modelo para solicitar vivienda en el Infonavit: “No es desfalco, es justicia social”

Sheinbaum destaca reestructura de créditos impagables y nuevo modelo para solicitar vivienda en el Infonavit. (Foto: Presidencia)

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Desde Puebla, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó el programa de Créditos Impagables del Infonavit, detallando que actualmente las reestructuras han impulsado a las y los beneficiarios a continuar pagando para obtener la posesión de su vivienda, además, puntualizó que de las 1.8 millones de viviendas que el gobierno plantea entregar, en dos años han avanzado el 30 por ciento.

Sheinbaum resalta avances en programa de vivienda

“Este programa, Vivienda para el Bienestar, primero lo pensamos para quinientas mil viviendas en el sexenio. Después creció a un millón de viviendas, que ya era un sueño. Y conforme fue pasando los meses, el año pasado, en 2025, me dijeron: ‘Podemos ir por más’. Y ahora la meta es de un millón ochocientas mil viviendas. Y vamos muy bien. Ya estamos construyendo el 30% de la meta en dos años”, subrayó la mandataria.

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Resaltó que durante los sexenios anteriores, el Infonavit era “negocio de unos cuantos, un negocio de los desarrolladores inmobiliarios, un negocio de algunos de los que fueron parte del Infonavit... Porque el Infonavit es para darle vivienda a las y los trabajadores de México, no es para generar un negocio para nadie”.

Puntualizó que a partir del inicio de su administración “cambió el esquema del Infonavit y ahí fue donde nos dimos cuenta de que había más de cuatro millones de familias que tenían deudas verdaderamente impagables, que habían pedido 50 mil pesos, habían pagado 200 mil pesos y debían un millón de pesos”.

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Sheinbaum plantea meta de 1.8 de millones de viviendas hasta 2030. (Foto: Presidencia)

Titular de Infonavit destaca reestructura de casi 5 millones de créditos

El director general de Infonavit, Octavio Romero Oropeza, informó que en el país se han reestructurado 4.8 millones de créditos hipotecarios considerados impagables. De ese total, 131 mil corresponden a familias en Puebla. A nivel nacional, Infonavit desarrolla 450 conjuntos habitacionales. Hasta el momento, existen 518 mil viviendas contratadas y 212 mil en proceso de construcción.

En Puebla, Infonavit prevé vivienda nueva en 18 municipios. El registro actual es de 12 mil viviendas contratadas y 30 mil en etapa de planeación. La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, informó que este día se entregaron 32 viviendas, 657 constancias de finiquito Fovissste y 301 escrituras.

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En Puebla, la meta de vivienda se ampliará. Al corte más reciente, hay 18,619 viviendas contratadas y a través del Instituto Nacional de Suelo Sustentable (Insus) se han entregado 4 mil 600 escrituras de un total previsto de 20 mil.

Así se puede consultar el portal de créditos impagables

En diciembre de 2025, el Infonavit concluyó la conversión de aproximadamente 4.9 millones de créditos que antes resultaban impagables. Como parte de ese proceso, el Instituto habilitó el portal infonavit.org.mx/solucionintegral, donde los derechohabientes pueden consultar las nuevas condiciones de sus financiamientos.

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Para usar el portal basta con tener a la mano uno de tres datos: nombre completo, Número de Seguridad Social (NSS) o número de crédito Infonavit. Con cualquiera de ellos se llena el formulario en línea y se accede a la información específica del financiamiento. El director general del Instituto, Octavio Romero Oropeza, confirmó que el trámite es gratuito y personal, sin necesidad de intermediarios.

Una vez dentro, el trabajador puede identificar qué beneficios se aplicaron a su caso: reducción del saldo, liquidación total del crédito, baja en la tasa de interés o mensualidad fija. Quienes tengan una relación laboral activa también pueden verificar si su aportación patronal se destina directamente al capital, lo que acorta el plazo para saldar la deuda. Para dudas adicionales, el Infonavit recomienda acudir al Centro de Servicio Infonavit (CESI) más cercano o llamar al INFONATEL: 800 008 3900.

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