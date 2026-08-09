México
Agregar Infobae enGoogle

Detienen en Sonora a un hombre que intentó matar a su hijastra adolescente y atacó a su pareja sentimental

El detenido de 53 años enfrenta cargos por feminicidio en grado de tentativa, homicidio en grado de tentativa y violencia familiar tras los hechos del 6 de agosto

Detienen en Sonora a un hombre que intentó matar a su hijastra adolescente y atacó a su pareja sentimental. Fiscalía de Sonora
Detienen en Sonora a un hombre que intentó matar a su hijastra adolescente y atacó a su pareja sentimental. Fiscalía de Sonora
Guardar

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora ejecutó una orden de aprehensión contra Miguel Eulogio “N”, de 53 años, acusado de disparar con arma de fuego contra una adolescente de 14 años y agredir a su pareja sentimental en un domicilio de la colonia Villa Verde, en Hermosillo, el pasado 6 de agosto de 2026. Los cargos en su contra son tentativa de feminicidio, tentativa de homicidio y violencia familiar.

Los hechos ocurrieron en el interior de una vivienda ubicada en esa colonia de la capital sonorense. Según los actos de investigación de la FGJES, el imputado primero agredió físicamente a su pareja y luego accionó un arma de fuego contra su hijastra de 14 años, a quien lesionó. Además, habría intentado disparar contra un adolescente de 16 años que también se encontraba en el lugar.

PUBLICIDAD

Tres víctimas en un mismo domicilio

Las agresiones tuvieron como víctimas a la pareja sentimental del imputado y a dos adolescentes. La menor de 14 años recibió un disparo que le causó una lesión, mientras que el joven de 16 años logró evadir el ataque, según informó la Fiscalía.

Siluetas de dos manos en el lado izquierdo y una silueta de mano con pistola en el lado derecho. Fondo de paneles en tonos naranja y azul oscuro.
Detienen en Sonora a un hombre que intentó matar a su hijastra adolescente y atacó a su pareja sentimental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La violencia se desarrolló en un contexto de violencia familiar, uno de los delitos por los que Miguel Eulogio “N” enfrentará cargos formales ante la autoridad judicial.

PUBLICIDAD

Detención y traslado al CERESO

Tras la ejecución de la orden de aprehensión, el imputado fue ingresado al Centro de Reinserción Social (CERESO), donde permanece a disposición de la autoridad judicial que resolverá su situación jurídica.

La FGJES no precisó el plazo en que Miguel Eulogio “N” será presentado ante el juez, aunque el ingreso al centro penitenciario marca el inicio formal del proceso en su contra por los tres delitos imputados.

Historial delictivo con múltiples registros

El caso adquiere mayor gravedad a la luz de los antecedentes penales del detenido. Miguel Eulogio “N” acumula registros por corrupción de menores, delitos contra la salud, narcomenudeo y portación de arma de fuego, además de antecedentes por homicidio, robo de vehículo y otros delitos contra la salud.

Una persona con tez oscura muestra sus manos esposadas, con las palmas abiertas hacia el frente y los dedos ligeramente flexionados.
Detienen en Sonora a un hombre que intentó matar a su hijastra adolescente y atacó a su pareja sentimental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El perfil delictivo del imputado abarca, al menos, dos categorías de delitos graves: los relacionados con armas y sustancias ilegales, y los que involucran violencia directa contra personas. La portación ilegal de arma de fuego entre sus antecedentes es un dato que cobra relevancia directa frente a los hechos del 6 de agosto.

Tentativa de feminicidio, el cargo más grave

Entre los delitos imputados, la tentativa de feminicidio representa el cargo de mayor peso legal. La FGJES formuló este cargo en perjuicio de la pareja sentimental del imputado y de las dos adolescentes, sin precisar en el comunicado la asignación individual de cada acusación por víctima.

La acusación por tentativa de homicidio se suma a los cargos de tentativa de feminicidio y violencia familiar, configurando una imputación de alta gravedad que la autoridad judicial deberá valorar en las próximas audiencias.

Los hechos, en la colonia Villa Verde

Las agresiones se registraron el pasado jueves 6 de agosto en la colonia Villa Verde, una zona habitacional de Hermosillo, capital del estado de Sonora. La FGJES ejecutó la orden de aprehensión al día siguiente, el viernes 7 de agosto, en el marco de los actos de investigación derivados del incidente.

Sonora, entre los estados con más feminicidios en México

Los feminicidios en Sonora aumentaron 66% durante el primer semestre de 2026, de acuerdo con el Observatorio Sonora por la Seguridad, que llamó a reforzar acciones de prevención.

Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) ubican a la entidad en el quinto lugar nacional por volumen absoluto de feminicidios al cierre del primer trimestre del año, con 10 casos registrados. Hermosillo concentró tres de esos casos, el municipio con más registros dentro del estado en ese periodo.

El repunte sonorense contrasta con la tendencia nacional: en el primer trimestre, el feminicidio registró una reducción de 15% a nivel federal, de acuerdo con datos del SESNSP citados por Debate.

Temas Relacionados

SonoraHermosilloIntento de feminicidioViolencia intrafamiliararmas de fuegoseguridadmexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor hoy en México: noticias, actividad sísmica 9 de agosto 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: noticias, actividad sísmica 9 de agosto 2026

Mateo Chávez inicia temporada en la Eridivisie con victoria, titularidad y gran actuación

El lateral mexicano arrancó la competencia en el once titular del AZ Alkmaar ante el ADO Den Haag, jugó 73 minutos y participó en las jugadas de gol

Mateo Chávez inicia temporada en la Eridivisie con victoria, titularidad y gran actuación

SSPC utiliza Inteligencia Artificial para combatir delitos: congela más de 2 mdd por red de fraude

Identifican red financiera relacionada con una campaña de fraude que utilizaba videos manipulados de funcionarios para promover falsas inversiones

SSPC utiliza Inteligencia Artificial para combatir delitos: congela más de 2 mdd por red de fraude

Los números que dieron la fortuna a los nuevos ganadores del Tris

El sorteo de Tris se celebra cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

Los números que dieron la fortuna a los nuevos ganadores del Tris

Temblor hoy en México: Se reporta sismo en Chiapas, de magnitud 4.4

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: Se reporta sismo en Chiapas, de magnitud 4.4
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de agosto: detienen a presunta operadora de red de huachicol fiscal; van 9 arrestos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de agosto: detienen a presunta operadora de red de huachicol fiscal; van 9 arrestos

Asesinan a Arturo Herrera, jefe de tenencia de Santiago Undameo, en canchas de fútbol de Morelia

Detienen a 28 personas junto con 15 armas y casi 3 mil balas tras operativo federal en El Roble, Mazatlán

Mexicano se declara culpable de lavar casi 2 millones de dólares del narco con criptomonedas

Detienen en la frontera a mexicano con más de 230 mil dólares en fentanilo oculto en una moto eléctrica

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: ¿quién será el segundo eliminado?

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: ¿quién será el segundo eliminado?

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Fede Vigevani consigue el primer regalo de la temporada

Yahir reveló en La Casa de los Famosos México que trabajó repartiendo pizzas por 700 pesos la quincena

Abraham Baños nos habla de “(Sólo) Un Bosque”, una obra de teatro sobre el ciclo de la vida, la muerte y la amistad, a través del reino animal

Flor Vigna y Ese Pérez desatan rumores de romance tras besos en La Casa de los Famosos México 2026

DEPORTES

Muere “Diana La Cazadora” a los 48 años, exluchadora y reportera de Televisa

Muere “Diana La Cazadora” a los 48 años, exluchadora y reportera de Televisa

Mateo Chávez inicia temporada en la Eridivisie con victoria, titularidad y gran actuación

Chivas en riesgo de quedar fuera de la Leagues Cup 2026 tras caer ante el FC Dallas

Sigue EN VIVO la Clausura de los Juegos Centroamericanos: México tricampeón en Santo Domingo 2026

David Faitelson revienta a Erik Lira ante su posible fichaje en el futbol árabe: “Es por dinero... el declive de su carrera”