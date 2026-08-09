Detienen en Sonora a un hombre que intentó matar a su hijastra adolescente y atacó a su pareja sentimental. Fiscalía de Sonora

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora ejecutó una orden de aprehensión contra Miguel Eulogio “N”, de 53 años, acusado de disparar con arma de fuego contra una adolescente de 14 años y agredir a su pareja sentimental en un domicilio de la colonia Villa Verde, en Hermosillo, el pasado 6 de agosto de 2026. Los cargos en su contra son tentativa de feminicidio, tentativa de homicidio y violencia familiar.

Los hechos ocurrieron en el interior de una vivienda ubicada en esa colonia de la capital sonorense. Según los actos de investigación de la FGJES, el imputado primero agredió físicamente a su pareja y luego accionó un arma de fuego contra su hijastra de 14 años, a quien lesionó. Además, habría intentado disparar contra un adolescente de 16 años que también se encontraba en el lugar.

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Tres víctimas en un mismo domicilio

Las agresiones tuvieron como víctimas a la pareja sentimental del imputado y a dos adolescentes. La menor de 14 años recibió un disparo que le causó una lesión, mientras que el joven de 16 años logró evadir el ataque, según informó la Fiscalía.

Detienen en Sonora a un hombre que intentó matar a su hijastra adolescente y atacó a su pareja sentimental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La violencia se desarrolló en un contexto de violencia familiar, uno de los delitos por los que Miguel Eulogio “N” enfrentará cargos formales ante la autoridad judicial.

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Detención y traslado al CERESO

Tras la ejecución de la orden de aprehensión, el imputado fue ingresado al Centro de Reinserción Social (CERESO), donde permanece a disposición de la autoridad judicial que resolverá su situación jurídica.

La FGJES no precisó el plazo en que Miguel Eulogio “N” será presentado ante el juez, aunque el ingreso al centro penitenciario marca el inicio formal del proceso en su contra por los tres delitos imputados.

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Historial delictivo con múltiples registros

El caso adquiere mayor gravedad a la luz de los antecedentes penales del detenido. Miguel Eulogio “N” acumula registros por corrupción de menores, delitos contra la salud, narcomenudeo y portación de arma de fuego, además de antecedentes por homicidio, robo de vehículo y otros delitos contra la salud.

Detienen en Sonora a un hombre que intentó matar a su hijastra adolescente y atacó a su pareja sentimental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El perfil delictivo del imputado abarca, al menos, dos categorías de delitos graves: los relacionados con armas y sustancias ilegales, y los que involucran violencia directa contra personas. La portación ilegal de arma de fuego entre sus antecedentes es un dato que cobra relevancia directa frente a los hechos del 6 de agosto.

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Tentativa de feminicidio, el cargo más grave

Entre los delitos imputados, la tentativa de feminicidio representa el cargo de mayor peso legal. La FGJES formuló este cargo en perjuicio de la pareja sentimental del imputado y de las dos adolescentes, sin precisar en el comunicado la asignación individual de cada acusación por víctima.

La acusación por tentativa de homicidio se suma a los cargos de tentativa de feminicidio y violencia familiar, configurando una imputación de alta gravedad que la autoridad judicial deberá valorar en las próximas audiencias.

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Los hechos, en la colonia Villa Verde

Las agresiones se registraron el pasado jueves 6 de agosto en la colonia Villa Verde, una zona habitacional de Hermosillo, capital del estado de Sonora. La FGJES ejecutó la orden de aprehensión al día siguiente, el viernes 7 de agosto, en el marco de los actos de investigación derivados del incidente.

Sonora, entre los estados con más feminicidios en México

Los feminicidios en Sonora aumentaron 66% durante el primer semestre de 2026, de acuerdo con el Observatorio Sonora por la Seguridad, que llamó a reforzar acciones de prevención.

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Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) ubican a la entidad en el quinto lugar nacional por volumen absoluto de feminicidios al cierre del primer trimestre del año, con 10 casos registrados. Hermosillo concentró tres de esos casos, el municipio con más registros dentro del estado en ese periodo.

El repunte sonorense contrasta con la tendencia nacional: en el primer trimestre, el feminicidio registró una reducción de 15% a nivel federal, de acuerdo con datos del SESNSP citados por Debate.

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