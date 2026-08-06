Citlalli Hernández responde a Xóchitl Gálvez y rechaza que regulación de medios implique censura

Hernández defiende derechos de las audiencias ante críticas de Xóchitl Gálvez.

Guardar

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, respondió a las críticas de la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez sobre los nuevos lineamientos en materia de derechos de las audiencias y rechazó que la regulación propuesta por el Gobierno federal represente un intento de censura contra los medios de comunicación.

A través de sus redes sociales, Hernández aseguró que la oposición mantiene espacios permanentes para expresar sus críticas en televisión, radio, prensa y plataformas digitales, por lo que cuestionó el argumento de que exista una restricción a la libertad de expresión.

PUBLICIDAD

“¿En qué momento se te ha impedido hablar?”, escribió la funcionaria al responder directamente a un video difundido por Gálvez, en el que acusó al gobierno de pretender controlar la información bajo el argumento de proteger a las audiencias.

Gálvez advierte riesgo de censura por nuevas reglas para medios.

Xóchitl Gálvez acusa riesgo de censura y cuestiona al Gobierno

En el mensaje publicado en redes sociales, Xóchitl Gálvez sostuvo que los nuevos lineamientos permitirían a la autoridad decidir qué información es verdadera y cuál no, lo que, afirmó, representa un riesgo para la libertad de expresión.

PUBLICIDAD

La panista también recordó que en 2023 acudió a Palacio Nacional con una resolución judicial para ejercer su derecho de réplica frente a declaraciones del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, pero aseguró que dicha solicitud fue rechazada.

Video de Xóchitl Gálvez.

Además, criticó que Morena busque frenar las críticas hacia el partido y cuestionó la actuación del Instituto Nacional Electoral (INE) frente a las actividades políticas anticipadas de integrantes del oficialismo.

PUBLICIDAD

¿Qué contemplan los lineamientos sobre derechos de las audiencias?

El anteproyecto elaborado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) busca establecer nuevas obligaciones para concesionarios de radio y televisión, con el propósito de fortalecer los derechos de las audiencias.

Entre las principales disposiciones destacan:

Publicar un código de ética .

Designar una persona defensora de las audiencias .

Diferenciar claramente información, opinión y publicidad .

Garantizar mecanismos para ejercer el derecho de réplica .

Establecer procedimientos para recibir y atender quejas de las audiencias.

Consulta Pública Lineamientos sobre Derechos de las Audiencias. | CRT

La propuesta únicamente aplicaría a concesionarios de radio y televisión, mientras que la prensa escrita, los portales digitales y las redes sociales no están contemplados en esta etapa.

PUBLICIDAD

Citlalli Hernández sostiene que la regulación fortalece derechos

En su respuesta, la presidenta afirmó que exigir códigos de ética, personas defensoras de las audiencias y la diferenciación entre contenidos informativos, de opinión y publicidad no constituye censura, sino un mecanismo para fortalecer los derechos de la ciudadanía.

También respondió a los señalamientos de Gálvez sobre Morena, al asegurar que la organización territorial y el trabajo con la militancia forman parte de la vida interna del partido y no deben confundirse con actos anticipados de campaña.

PUBLICIDAD

Citlalli Hernández defiende regulación de medios como protección a las audiencias. | YouTube Morena

Asimismo, recordó que durante la campaña presidencial la entonces candidata de oposición cuestionó los programas sociales y aseguró que modificar posteriormente su discurso no cambia esa postura.

Sheinbaum insiste en que la consulta pública permitirá ajustes

Durante la conferencia matutina de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum también defendió los lineamientos y rechazó que representen un mecanismo de censura.

La mandataria señaló que la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) respaldó la reforma legal de la que derivan estas disposiciones y recordó que actualmente existe una consulta pública para recibir observaciones y, en su caso, realizar modificaciones.

PUBLICIDAD

Sheinbaum asegura que consulta pública permitirá ajustar lineamientos. EFE/Sáshenka Gutiérrez

Sheinbaum sostuvo que el objetivo es fortalecer el derecho de las audiencias mediante mecanismos de autorregulación, como la designación de defensores de las audiencias y la publicación de códigos de ética por parte de cada medio.

El debate sobre los lineamientos continúa abierto entre autoridades, concesionarios, especialistas y organizaciones civiles.

Mientras el Gobierno sostiene que la propuesta busca garantizar el derecho de réplica y mejorar la comunicación entre medios y ciudadanía, diversos sectores advierten que algunos conceptos podrían dar lugar a interpretaciones que afecten la libertad editorial.

PUBLICIDAD

La consulta pública permanecerá abierta hasta el 21 de agosto, periodo durante el cual podrán presentarse observaciones antes de la emisión de la versión definitiva de los lineamientos.