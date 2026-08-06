UNAM asumirá el costo del examen de control: aspirantes no tendrán que pagar por la nueva evaluación

UNAM no cobrará a aspirantes por nuevo examen presencial. Crédito: Rogelio Morales / Cuartoscuro

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La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que absorberá por completo el costo del Examen de Control Presencial que aplicará del 12 al 19 de agosto a los aspirantes de licenciatura convocados a esta evaluación extraordinaria, por lo que las y los estudiantes no deberán realizar ningún pago adicional para continuar con su proceso de admisión.

El secretario Administrativo de la institución, Tomás Humberto Rubio Pérez, explicó que este operativo será financiado mediante ingresos extraordinarios autogenerados por la Universidad, por lo que no se utilizarán recursos destinados a las funciones sustantivas de la máxima casa de estudios, como la docencia, la investigación o la difusión de la cultura.

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El funcionario reiteró que ninguno de los jóvenes seleccionados para presentar la prueba tendrá que cubrir una nueva cuota, pese a que se trata de una evaluación adicional derivada de las irregularidades detectadas en el proceso de admisión en línea.

El secretario Administrativo, Tomás Rubio, señala que la repetición de la evaluación será presencial y no implicará cuotas adicionales para quienes ya pagaron el trámite del proceso original tras la cancelación con Territorium Life

Recursos extraordinarios financiarán la aplicación del examen

La UNAM detalló que, históricamente, los procesos de selección para el ingreso a licenciatura se cubren con recursos autogenerados, debido a que quienes presentan el examen aún no forman parte de la comunidad universitaria.

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Rubio Pérez aseguró que la realización de esta nueva evaluación presencial no afectará el presupuesto universitario ni implicará recortes en otras áreas académicas.

Asimismo, indicó que todavía no existe un monto definitivo sobre el costo total del operativo, ya que la logística continúa en fase de planeación y será la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) la encargada de informar la cifra una vez concluida la organización.

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¿Por qué habrá un examen de control en la UNAM?

La aplicación de esta prueba responde a las anomalías detectadas durante el examen de admisión en línea para el ciclo escolar 2026-2027, realizado mediante la plataforma de la empresa Territorium Life.

UNAM aplicará examen de control tras irregularidades en prueba de admisión en línea. (Cuartoscuro)

Como parte de las acciones emprendidas, la Universidad decidió concluir anticipadamente el contrato con la compañía, solicitar la entrega de las bases de datos y ordenar tres auditorías: una tecnológica, una revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y una auditoría interna a cargo de la Contraloría universitaria, con el objetivo de esclarecer el proceso y determinar posibles responsabilidades.

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Así será el nuevo proceso de admisión

Más de 58 mil aspirantes fueron considerados candidatos para presentar el examen de control.

La evaluación presencial se realizará del 12 al 19 de agosto .

Habrá cuatro sedes : León, Guanajuato; Oaxaca, Oaxaca; Tijuana, Baja California; y Ciudad de México .

Solo deberán presentar la prueba quienes cumplan con el puntaje mínimo establecido para la carrera y plantel elegidos.

Los aspirantes podrán confirmar si fueron convocados a través del micrositio oficial de la DGAE.

Así podrán saber los aspirantes si deben presentar la prueba

La UNAM habilitó en el micrositio del Concurso de Selección de Licenciatura 2026 los puntajes mínimos por carrera, facultad, modalidad y plantel.

Así podrán saber los aspirantes si fueron convocados al examen de control. Foto: Reuters

A partir de esa información, cada aspirante puede comparar el resultado obtenido en su examen original para conocer si es candidato al examen de control.

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Desde el 7 de agosto, quienes cumplan con los criterios establecidos podrán ingresar con su clave personal al portal “Tu Sitio”, donde encontrarán la opción para agendar su cita, conocer la sede asignada, el horario correspondiente y la documentación requerida para presentar la evaluación.

UNAM busca reforzar la confianza en el proceso de admisión

La Universidad sostuvo que el examen de control constituye un mecanismo de verificación contemplado dentro del proceso de selección y tiene como finalidad garantizar la autenticidad de los resultados obtenidos por los aspirantes.

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Con esta medida, la institución busca fortalecer la transparencia del concurso de ingreso y brindar certeza tanto a los estudiantes como a la comunidad universitaria, mientras continúan las investigaciones sobre las irregularidades detectadas en la aplicación del examen en línea.