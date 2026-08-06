Suman 19 detenidos en operativo por conciertos de Harry Styles: 18 presuntos revendedores y un probable carterista. Crédito: SSC

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Policías de la SSC detuvieron a 19 personas durante el tercer concierto de Harry Styles en el Estadio GNP de la Ciudad de México: 18 personas fueron detenidas por presunta reventa de boletos y un hombre de 25 años por el robo de una cartera a un asistente. El operativo formó parte del dispositivo de seguridad desplegado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en la alcaldía Iztacalco.

El recinto, ubicado en la colonia Granjas México, fue escenario de la tercera presentación del cantante inglés Harry Styles dentro de su gira “Together, Together Tour”. La SSC activó un esquema de vigilancia en las inmediaciones del estadio para atender los riesgos asociados a eventos masivos, entre ellos la reventa irregular de entradas y los delitos contra los asistentes.

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18 detenidos por presunta reventa de boletos

Durante los patrullajes en los alrededores del Estadio GNP, efectivos de la SSC identificaron a personas que, al parecer, ofrecían boletos a precios superiores a los de la boletería oficial.

Suman 19 detenidos en operativo por conciertos de Harry Styles: 18 presuntos revendedores y un probable carterista. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como resultado, fueron detenidas 18 personas: 10 mujeres y ocho hombres. Entre los arrestados había dos menores de edad. Todos fueron puestos a disposición del Juez Cívico, quien determinará la sanción que corresponda conforme a la normativa aplicable.

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El comunicado de la SSC señaló que dos de los posibles implicados ya cuentan con antecedentes por la misma falta cívica, lo que podría influir en la resolución del juez al momento de fijar la sanción.

Un joven detenido por robo a asistente

Al margen de las detenciones por reventa, los efectivos policiales arrestaron a un joven de 25 años señalado de presuntamente robar una cartera a uno de los asistentes al concierto.

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Lo asegurado incluía dinero en efectivo y una identificación oficial. A diferencia de los casos de reventa, que son faltas cívicas, este hecho derivó en su presentación ante el agente del Ministerio Público correspondiente, junto con los objetos recuperados.

La autoridad ministerial será la encargada de definir la situación jurídica del joven.

Protocolo policial y control de vialidades

A la totalidad de los detenidos se les practicaron revisiones preventivas apegadas al protocolo de actuación policial. Además, se les leyeron sus derechos conforme a lo establecido por la ley.

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(Captura de pantalla TikTok)

El personal operativo de la SSC mantuvo el despliegue hasta el término del evento y hasta que se completó el desfogue total de los asistentes. En paralelo, oficiales de la Subsecretaría de Control de Tránsito intervinieron en las principales vialidades aledañas al estadio para agilizar la circulación vehicular al cierre del espectáculo.

Qué sanciones enfrentan los detenidos por reventa

La reventa de boletos en la Ciudad de México está tipificada como infracción cívica, no como delito, en el Artículo 28 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. Quien ofrezca o venda entradas a precios superiores a los autorizados puede recibir una multa de 11 a 40 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), arresto de 13 a 36 horas o trabajo comunitario de seis a 18 horas.

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El Juez Cívico determina cuál de las tres sanciones aplica en cada caso. Los antecedentes por la misma falta, condición que registran dos de los 18 detenidos en el operativo, pueden influir en una resolución más severa dentro de ese rango legal.

La legislación vigente solo contempla la reventa en vía pública. La oferta de boletos a sobreprecio a través de redes sociales o plataformas digitales no está regulada en la Ciudad de México.

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La gira que trajo a Styles de regreso a México

El concierto forma parte de la residencia de seis noches que Harry Styles realiza en el Estadio GNP Seguros dentro de su gira “Together, Together Tour”, la primera del artista británico en tres años. Las fechas programadas son el 31 de julio y el 1, 4, 7, 8 y 10 de agosto de 2026.

La escala en la Ciudad de México es una de solo siete paradas en el mundo: Ámsterdam, Londres, São Paulo, Nueva York, Melbourne y Sídney completan el recorrido. México y Brasil son las únicas paradas en América Latina, de acuerdo con la misma fuente.

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El recinto, con capacidad para más de 65 mil personas en configuración de concierto, registró una asistencia superior a esa cifra en la primera fecha del 31 de julio, según la cuenta oficial del artista. La gira respalda Kiss All The Time. Disco, Occasionally., el cuarto álbum de estudio de Styles.