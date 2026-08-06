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Grupo Ollamani revela cuánto dinero pagó a FIFA por los palcos del Azteca durante el Mundial 2026

La compañía compartió un primer balance de los gastos realizados para la realización de la Copa Mundial de la FIFA en el emblemático inmueble

Grupo Ollamani revela cuánto dinero pagó a FIFA por los palcos del Azteca durante el Mundial 2026 (REUTERS/Daniel Becerril)
Grupo Ollamani revela cuánto dinero pagó a FIFA por los palcos del Azteca durante el Mundial 2026 (REUTERS/Daniel Becerril)
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Grupo Ollamani, propietario del Estadio Azteca, sufrió una pérdida millonaria después de albergar los juegos de la Copa Mundial 2026. En su reporte trimestral presentado en Bolsa Mexicana de Valores (BMV) revelaron el balance de los gastos que tuvieron para la realización del Mundial 2026.

Aunque la compañía elevó sus ingresos por las actividades ligadas a la Copa del Mundo 2026 en México, su reporte financiero de abril a junio mostró un cambio drástico: pasó de una utilidad neta de 11.8 millones de pesos en el mismo lapso de 2025 a una pérdida de 806.8 millones de pesos.

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El informe atribuye ese resultado, sobre todo, a los costos derivados de la organización y operación de los eventos mundialistas. Según la empresa, el funcionamiento del estadio durante el torneo explica una pérdida de al menos 800 millones de pesos en ese periodo.

¿Cuánto pagó Grupo Ollamani por los palcos del Azteca para el Mundial 2026?

De acuerdo con los datos del reporte, cerca del 70% de los 800 millones de pesos perdidos se concentró en ese rubro para costear los lugares de los dueños de palcos (REUTERS/Paul Childs)
De acuerdo con los datos del reporte, cerca del 70% de los 800 millones de pesos perdidos se concentró en ese rubro para costear los lugares de los dueños de palcos (REUTERS/Paul Childs)

El inmueble ubicado en la colonia Santa Úrsula recibió cinco partidos durante la competencia veraniega. Fue sede de los encuentros México-Sudáfrica, Uzbekistán-Colombia, Chequia-México, México-Ecuador y México-Inglaterra.

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Cuando la empresa habla de “operaciones” durante el Mundial, se refiere principalmente al pago que el estadio debió hacer a la FIFA por boletos. Ese desembolso buscó cumplir el compromiso adquirido previamente con los propietarios de palcos y plateas.

De acuerdo con los datos del reporte, cerca del 70% de los 800 millones de pesos perdidos se concentró en ese rubro para costear los lugares de los dueños de palcos, quienes a lo largo de los preparativos mundialistas exigieron sus lugares para la justa mundialista. La cifra que desembolsó Grupo Ollamani para cubrir los lugares equivale a 557.2 millones de pesos.

Los principales componentes de ese efecto fueron los siguientes:

  • pago de boletos a la FIFA para atender compromisos con dueños de palcos y plateas
  • costos de operación por 1,796.4 millones de pesos
  • otros gastos por 182.7 millones de pesos
  • pérdida operativa de 557.2 millones de pesos vinculada a actividades del Mundial

Pese al deterioro en el resultado neto, la compañía sí registró un crecimiento fuerte en ingresos. Entre abril y junio de 2026 obtuvo 3 mil 84.7 millones de pesos, lo que representa un aumento de 103.4% frente a los 1,516.6 millones del mismo trimestre del año anterior.

De ese total, 1,421.9 millones de pesos estuvieron ligados de manera directa a la Copa del Mundo. La empresa señaló que esos recursos provinieron de distintas actividades relacionadas con el torneo internacional.

El funcionamiento del estadio durante el torneo explica una pérdida de al menos 800 millones de pesos en ese periodo (REUTERS/Raquel Cunha)
El funcionamiento del estadio durante el torneo explica una pérdida de al menos 800 millones de pesos en ese periodo (REUTERS/Raquel Cunha)

Balance de Grupo Ollamani tras el Mundial 2026

El problema, según el reporte, es que los costos asociados a la operación de los eventos del Mundial rebasaron los beneficios obtenidos en el trimestre. Esa presión terminó por arrastrar el balance financiero del periodo.

Dentro de la estructura del grupo, el segmento de futbol fue el más afectado. Al sumar la operación habitual y los eventos mundialistas, esa división acumuló una pérdida de 633.1 millones de pesos en el segundo trimestre.

Aun así, el negocio futbolístico sin tomar en cuenta el efecto del Mundial sí mostró una mejora frente al año previo. Los ingresos ordinarios subieron 17.5%, al pasar de 611.7 millones de pesos a 718.8 millones, mientras que la pérdida operativa bajó de 94.3 millones a 75.9 millones de pesos.

En las demás unidades de negocio, la empresa reportó números positivos. El segmento de Juegos y Sorteos obtuvo una utilidad de 139.5 millones de pesos, aunque quedó por debajo de los 225 millones registrados en el segundo trimestre de 2025.

El documento presentado por Grupo Ollamani solo abarca el segundo trimestre de 2026 (REUTERS/Hannah Mckay)
El documento presentado por Grupo Ollamani solo abarca el segundo trimestre de 2026 (REUTERS/Hannah Mckay)

Por su parte, el área de Editoriales y Distribuidoras generó una utilidad de 27.9 millones de pesos durante el mismo lapso. Ese resultado aportó de forma favorable al desempeño general del grupo.

El documento presentado por Grupo Ollamani solo abarca el segundo trimestre de 2026. Por esa razón, todavía no muestra el comportamiento financiero completo del año ni el efecto total de la Copa del Mundo sobre sus cuentas.

La propia empresa plantea que el balance anual permitirá medir con más precisión el efecto económico del torneo. Parte de los costos se concentró en este periodo, mientras algunos ingresos y beneficios vinculados con el Mundial podrían quedar reflejados en los trimestres posteriores.

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