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Tomar agua tibia al despertar: qué efectos tiene en tu metabolismo

Esto es lo que realmente ocurre en tu cuerpo cuando bebes agua tibia al despertar, según expertos

Infografía con esquema del cuerpo humano, corazón, vasos, riñones, persona sudando, termómetro, gotas de agua y el logo de Infobae.
Tres funciones esenciales del agua para el cuerpo humano. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Tomar agua tibia al despertar es una costumbre ampliamente recomendada en foros de bienestar, bajo la creencia de que ayuda a activar el metabolismo y contribuye a la pérdida de peso.

Sin embargo, instituciones médicas como Mayo Clinic, la Universidad de Harvard y el MD Anderson Cancer Center coinciden en que no hay evidencia científica sólida que demuestre que ingerir agua tibia al comenzar el día incremente de forma relevante el metabolismo en humanos.

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Para los especialistas, lo determinante es la cantidad total de agua consumida a lo largo de la jornada, sin que la temperatura tenga un impacto metabólico relevante, salvo por cuestiones de seguridad o comodidad personal.

Hidratación y metabolismo

Para comprender el papel del agua al despertar, es esencial separar la hidratación de los efectos metabólicos directos.

Mayo Clinic explica que el agua es indispensable para transportar nutrientes, eliminar desechos, regular la temperatura corporal y sostener la función celular.

La European Food Safety Authority (EFSA) recomienda consumir entre 2 y 2,5 litros de líquido al día en adultos, sin hacer distinción de temperatura, ya que el objetivo central es mantener el equilibrio hídrico y, con ello, el metabolismo.

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Desde una perspectiva fisiológica, el agua está presente en todas las reacciones bioquímicas y participa en procesos energéticos, pero no existen pruebas de que la temperatura tibia tenga efectos diferentes a los del agua fría o a temperatura ambiente.

Así lo ratifican también las guías de MedlinePlus, que priorizan la cantidad y la constancia en la ingesta de agua.

Beber agua al despertar ayuda a recuperar los líquidos perdidos durante la noche y puede favorecer funciones digestivas.

Sin embargo, el metabolismo basal sigue regulado por factores como la masa muscular, la función hormonal y la actividad física, y no por la temperatura del agua ingerida tras levantarse.

Primer plano de una persona joven sudando, bebiendo agua de una botella de plástico transparente con tapa azul, con gotas de agua cayendo.
El agua es indispensable para transportar nutrientes, eliminar desechos, regular la temperatura corporal y sostener la función celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evidencia experimental

El estudio de Boschmann y colaboradores, publicado en 2003, evaluó el consumo de 500 mililitros de agua a temperatura ambiente y su efecto en el gasto energético de adultos sanos.

Los resultados mostraron un aumento transitorio del metabolismo de aproximadamente un 30 % durante un corto periodo, equivalente a solo 24 kilocalorías adicionales.

Este efecto se atribuyó principalmente al coste energético de calentar el agua hasta la temperatura corporal.

Investigaciones más recientes, como la de Charrière publicada en Nutrition & Diabetes, no encontraron diferencias significativas en la termogénesis ni en la oxidación de grasas entre quienes bebían agua y quienes solo simulaban hacerlo.

La Universidad de Harvard revisó estos hallazgos y concluyó que el impacto metabólico de beber agua, independientemente de la temperatura, es modesto y no sustenta las afirmaciones de “acelerar el metabolismo” que circulan en redes sociales.

El consenso científico es que el agua puede ayudar a reducir la ingesta calórica si reemplaza bebidas azucaradas y genera saciedad, pero su efecto sobre el metabolismo basal es limitado.

Riesgos de la temperatura elevada

El MD Anderson Cancer Center ha revisado los supuestos beneficios del agua caliente o tibia y sostiene que, más allá de la preferencia personal o el confort digestivo, no existen ventajas científicas demostradas sobre el metabolismo.

La especialista Wohlford subraya que el factor clave para la salud es una hidratación suficiente y advierte que la temperatura solo debe preocupar si es excesivamente alta, porque los líquidos muy calientes pueden dañar la mucosa oral y esofágica.

La International Agency for Research on Cancer (IARC) ha clasificado el consumo regular de bebidas muy calientes como probablemente cancerígeno para el esófago, debido al riesgo de lesiones térmicas crónicas. Por eso, se recomienda no superar los 65,6 grados Celsius en la temperatura de las bebidas.

El agua tibia, entendida como cálida pero confortable, es segura al despertar y no modifica el metabolismo más allá de los beneficios propios de una hidratación correcta.

Vaso de cristal con agua sobre una mesa de madera. Al fondo se observa una cocina borrosa con una ventana que ilumina la escena.
El factor clave para la salud es una hidratación suficiente y advierte que la temperatura solo debe preocupar si es excesivamente alta, porque los líquidos muy calientes pueden dañar la mucosa oral y esofágica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones internacionales

La American Heart Association y la NHS británica sugieren una ingesta diaria de entre 2 y 3,7 litros de líquidos fraccionados durante el día, incluyendo un vaso al despertar.

Ninguna de estas instituciones diferencia entre agua tibia, fría o a temperatura ambiente en sus recomendaciones para la población general.

El agua tibia puede ser preferida por quienes la encuentran más agradable, pero no aporta beneficios metabólicos específicos.

Su utilidad radica en la adherencia al hábito de hidratación, que es lo más relevante para la salud.

Mujer con cabello corto bebe agua de un vaso de cristal en la cama. Hay un despertador digital que marca las 7:03 AM y una ventana al fondo.
El agua tibia puede ser preferida por quienes la encuentran más agradable, pero no aporta beneficios metabólicos específicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Efectos reales de tomar agua tibia al despertar en el metabolismo

La revisión de la literatura médica y las recomendaciones institucionales muestran que el principal beneficio de beber agua tibia al despertar es contribuir a la hidratación diaria y, en algunos casos, ofrecer confort digestivo.

Las afirmaciones sobre una aceleración significativa del metabolismo carecen de respaldo experimental y, según Mayo Clinic, la Universidad de Harvard y el MD Anderson Cancer Center, el metabolismo humano está determinado por factores más complejos que la temperatura del agua.

Quien elija este hábito puede mantenerlo con seguridad, siempre que la temperatura no sea excesiva, pero debe saber que el efecto metabólico es el mismo que el de cualquier hidratación correcta.

La prioridad, según los expertos, debe ser la cantidad suficiente de agua y la adopción de un estilo de vida saludable integral.

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