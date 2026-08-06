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SEP promueve que planteles militarizados deberán ajustarse a Nueva Escuela Mexicana

Mario Delgado adelantó el impulso de foros para abordar el uso de redes sociales en el ámbito escolar

Foto: Cortesía/Secretaría de Educación Pública.
SEP promueve que planteles militarizados deberán ajustarse a Nueva Escuela Mexicana. (Foto: Cortesía/Secretaría de Educación Pública)
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Este 5 de agosto de 2026, Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), abordó dos temas que se mantienen presentes en el debate público, la regulación que el gobierno mexicano quiere implementar sobre las plataformas digitales en el ámbito escolar y las denominadas escuelas “militarizadas”, por lo que hizo un llamado a impulsar una agenda en conjunto en los 31 estados y la Ciudad de México en aras del inicio del ciclo escolar 2026-2027.

Al encabezar, vía zoom, la Sexagésima Séptima Reunión Nacional Plenaria Ordinaria 2026 del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), Delgado Carrillo convocó a fortalecer la coordinación entre la Federación y los gobiernos estatales para impulsar una agenda educativa común que responda a los principales desafíos del país de cara al arranque del próximo ciclo escolar.

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Planteles “militarizados” no tienen cabida en la legislación educativa

El secretario de Educación Pública hizo énfasis en que no puede existir el concepto de escuelas militarizadas en México, agregó que la figura no está contemplada en la legislación educativa y tampoco es compatible con los principios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM).

Delgado Carrillo precisó que las instituciones que operan bajo ese esquema podrán acceder a un proceso de regularización para continuar brindando el servicio educativo, siempre que cumplan con las siguientes condiciones:

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  • Eliminar cualquier referencia o enfoque de carácter militar.
  • Adecuar sus planes de estudio a un modelo de formación basado en valores cívicos y ciudadanos.
  • Alinearse a la cultura de la paz, la seguridad, la empatía y el respeto a las infancias.

El objetivo, explicó, no es limitar las opciones educativas para las familias, sino garantizar que todos los planteles funcionen dentro del marco legal y en un entorno que privilegie el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. Las escuelas donde se acrediten actos de maltrato, abuso o cualquier práctica que vulnere derechos deberán ser sancionadas conforme a la ley.

En Guanajuato y Zacatecas seguirán operando escuelas militarizadas pese a orden de la SEP tras muerte de estudiante. (Foto: Gob. Guanajuato)
En Guanajuato y Zacatecas seguirán operando escuelas militarizadas pese a orden de la SEP tras muerte de estudiante. (Foto: Gob. Guanajuato)

CNDH y Defensa respaldan decisión de la SEP

El titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Regulación de la SEP, Eurípides Flores Pacheco, afirmó que la determinación de impedir la prestación de servicios educativos bajo esquemas militarizados es resultado de un análisis jurídico, pedagógico y de derechos humanos. Dicho análisis se realizó en coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Con base en ese análisis, la SEP instruyó a las autoridades educativas del país a revisar las autorizaciones y los registros de las instituciones que operan bajo denominaciones o esquemas militarizados; precisó que el objetivo de la dependencia es garantizar la transición hacia modelos plenamente compatibles con la NEM.

Flores Pacheco subrayó que el objetivo no es afectar opciones educativas con reconocimiento social, sino acompañarlas en un proceso de regularización que elimine prácticas y contenidos incompatibles con los derechos humanos, mediante la adecuación de planes de estudio y funcionamiento.

Defensa, por su parte, se deslindará de cualquier institución educativa que utilice el concepto de formación militar, por lo que únicamente reconoce y opera los planteles destinados a la preparación de su propio personal, según precisó Delgado Carrillo durante la reunión.

Autoridades estatales se suman al proceso de regularización

Durante el encuentro, autoridades educativas que cuentan con planteles militarizados manifestaron su disposición de trabajar una ruta jurídica con la SEP, con el propósito de construir un modelo que garantice certeza a madres, padres y familias sobre la continuidad en los estudios de sus hijas e hijos.

Delgado Carrillo convocó a las autoridades educativas estatales a acompañar este proceso de regularización en coordinación con las y los gobernadores, así como a mantener informadas a las familias en todo momento.

SEP impulsará foros para regular plataformas digitales

'No solo es seguridad, es salud pública': Sheinbaum responde a EEUU sobre regulación de redes para menores. (Presidencia)

Durante la sesión virtual, Delgado Carrillo reiteró el impulso a foros estatales para construir una política pública sobre el uso de redes sociales y plataformas digitales en las escuelas, instruido por la presidenta Claudia Sheinbaum, el Gobierno de México abrió un amplio diálogo sobre los efectos de las tecnologías digitales en niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y convocó a las autoridades educativas estatales a sumarse, compartir experiencias de regulación ya existentes en algunas entidades y promover espacios de análisis con especialistas, docentes, madres y padres de familia.

El subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí, informó que los foros regionales abordarán el tema “La vida frente a las pantallas: el impacto de los dispositivos digitales en las infancias, adolescencias y juventudes mexicanas”, con la participación de instituciones de educación superior, media superior y básica, además de estar abiertos a estudiantes, académicos y público en general.

La meta es realizar al menos un foro en cada entidad federativa:

  • El 19 de agosto en la Universidad Autónoma de Nuevo León para la región noreste
  • El 3 de septiembre en Quintana Roo para el sureste
  • Y el 30 de septiembre en Puebla para la región centro-sur

“Que tomemos decisiones conjuntas a finales de agosto y después presentemos una propuesta a los legisladores”, agregó Delgado Carrillo.

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