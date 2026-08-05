Estos son los más de 20 mil cargos que se renovarán en las elecciones del 2027 en México

Esto es lo que dura la tinta indeleble tras votar en la elección del Poder Judicial. Crédito:Cuartoscuro

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El 6 de junio de 2027 se llevarán a cabo elecciones en todo México. Ese día, más de 20 mil cargos estarán en juego en lo que será uno de los procesos electorales más grandes del país, según informó la consejera electoral Carla Humphrey.

En un video publicado en su cuenta de X, la consejera electoral recordó que el proceso electoral inicia formalmente el 10 de septiembre de 2026.

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¿Qué cargos se elegirán?

Renovación del Congreso de la Unión: 500 diputaciones federales

Gubernaturas de 17 estados: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas

Diputaciones locales en 31 estados.

Presidencias municipales en 30 entidades.

Alcaldías de Ciudad de México: 16 nuevos alcaldes o alcaldesas.

Juntas municipales en Campeche.

Regidurías en Nayarit

Presidencias de comunidad en Tlaxcala.

Las y los mexicanos que residen en el extranjero podrán votar por once gubernaturas y por diputaciones de cuatro entidades.

Podrán elegir entre votar por correo postal, por Internet o de manera electrónica presencial en consulados.

Además, el voto anticipado estará disponible para personas en prisión preventiva sin sentencia condenatoria.

¿Cuánto inicia el proceso electoral?

El proceso electoral inicia el 10 de septiembre con una sesión solemne a las 08:00 horas en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE).

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INE solicitará presupuesto de más de 36 mil mdp para 2027

El INE presentó un anteproyecto de presupuesto para 2027 por un monto de 36 mil 119 millones 143 mil 896 pesos.

En un comunicado, detalló que de ese total, 14 mil 036 millones 192 mil 356 pesos corresponden al presupuesto base para actividades ordinarias; y 17 mil 395 millones 695 mil 444 pesos a la Cartera Institucional de Proyectos.

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Mientras que 4 mil 687 millones 256 mil 096 pesos como presupuesto precautorio para posibles consultas populares o procesos de revocación de mandato.

El presupuesto considera el crecimiento de la Lista Nominal, que para 2027 sería de 102 millones 56 mil electores. Se prevé instalar 176 mil 741 casillas, cifra mayor a las 170 mil 181 casillas de 2024.

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Según el comunicado del INE, el presupuesto 2027 fue elaborado bajo principios de austeridad, eficiencia y disciplina presupuestaria, priorizando requerimientos indispensables y logrando ahorros respecto al proceso electoral anterior.

Los recursos asignados cubren la actualización del padrón electoral, la expedición de credenciales para votar y el mantenimiento de la infraestructura tecnológica.

Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “exagerado” el aumento de presupuesto que pide el Instituto Nacional Electoral para las elecciones de 2027, al considerar que dichos comicios son similares a los de 2024.

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Durante su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria dijo que el INE solicitó 15 mil millones de pesos más que en 2024, cifra que considera desproporcionada y sin justificación.

En este sentido, sostuvo que solo debería ajustarse el monto por la inflación acumulada de 2025 a 2027 y pidió a los consejeros del INE que reconsideren la propuesta y ajusten el presupuesto a parámetros racionales y transparentes.

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