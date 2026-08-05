Manuel Negrete crítica duramente a Pumas: “No puedes tener a jugadores como Córdova, Chicote o Antuna”

Negrete, figura histórica del Club Universidad Nacional, criticó la presencia de dirigentes modernos del equipo como Efraín Juárez, que priorizan la llegada de jugadores de otros clubes antes de formar en casa a sus jóvenes. (Especial)

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El histórico exjugador universitario Manuel Negrete volvió a encender el debate sobre la identidad de Club Universidad Nacional.

Durante la develación del billete conmemorativo de la Lotería Nacional dedicado a las Leyendas del Futbol, el autor del “gol más bonito en la historia de los Mundiales” aprovechó el espacio para hablar de la Selección Mexicana y cuestionar la conformación actual de Pumas.

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En la develación del billete conmemorativo de la Lotería Nacional por las Leyendas del Futbol, Negrete lanzó críticas contra Pumas y la Selección Mexicana. (X/ @lotenal)

Para Negrete, la presencia de futbolistas provenientes de otros clubes refleja una desconexión con la filosofía que distinguió a la UNAM durante décadas en el futbol mexicano, señalando que el club ha perdido su esencia formadora: “La cantera tiene que existir”.

La identidad de Pumas en riesgo

Manuel abrió su crítica con una frase contundente: “No puedes tener jugadores como Córdova, Chicote o Antuna, que echan el himno y se sienten un poco raro”.

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Para él, la pertenencia es clave, y cuando la mayoría de la plantilla proviene de préstamos o fichajes externos, se diluye el sentido universitario.

El exjugador cuestiona que futbolistas como Córdova, Chicote y Antuna canten el himno de Pumas sin sentido de pertenencia universitaria. (X / PUMAS)

Lamentó que jóvenes campeones sub-19 no tengan espacio en el primer equipo. La cantera, que en el pasado dio figuras como Hugo Sánchez, Jorge Campos o el propio Negrete, hoy aparece relegada frente a contrataciones externas.

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Críticas a la directiva y banquillo universitarios

En el pasado, Negrete también cuestionó la gestión institucional y el estilo de conducción de Efraín Juárez: “Es una copia de Javier Aguirre, debería hablar menos y dejar que los jugadores hablen más”.

Para él, el protagonismo mediático del técnico desvió la atención del verdadero rendimiento del plantel y evitó que los futbolistas asumieran su responsabilidad.

Negrete lamenta que campeones sub-19 no tengan lugar en el primer equipo y señala que la cantera está relegada ante contrataciones externas. (Foto: Twitter@Transvaal777)

La crítica no se limitó a lo deportivo, sino que apuntó a un problema más profundo: Pumas ha dejado de ser el club que representaba la esencia universitaria. Negrete considera que la directiva debe replantear su estrategia y devolverle al equipo el carácter formador que lo convirtió en referente.

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La Selección Mexicana y el futuro con Márquez

En el mismo evento de la Lotería Nacional, Manuel habló sobre la Selección Mexicana tras el Mundial 2026, donde el equipo cayó ante Inglaterra en el Estadio Azteca.

Reconoció que fue un partido difícil y que “no supieron descifrar la defensiva inglesa”, aunque valoró la participación como aceptable. También advirtió que Rafa Márquez, pese a su excelsa trayectoria como jugador, “no tiene varita mágica” y aún debe consolidarse como técnico.

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Al respecto del futuro de la Selección Mexicana con Rafa Márquez, Negrete pidió continuidad para jóvenes como Mora y rechazó la prisa por mandarlos a Europa. REUTERS/Luis Cortes

Negrete insistió en que los jóvenes como Mora necesitan tiempo y continuidad, y criticó la prisa por exportar jugadores a Europa: “No porque anotaste un gol ya tienes que ir a Europa”.

Para él, la clave está en que los equipos mexicanos den espacio a sus futbolistas para desarrollarse. En este sentido, el mensaje hacia el Tri es similar al que dirige a Pumas: apostar por la formación, consolidar talento joven y evitar soluciones rápidas que no garantizan éxito.

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