Tras denuncia ciudadana, incineran 36 mil plantas de marihuana en el cerro Veladero de Baja California

Autoridades señalaron que se trató de 36 mil ejemplares, localizados en dos plantíos ubicados a 100 metros uno del otro Crédito: Especial

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Una denuncia ciudadana por olor intenso en la zona serrana derivó en la destrucción de 36 mil plantas de marihuana localizadas en el cerro Veladero, en los límites entre los municipios de Tijuana y Playas de Rosarito, estado de Baja California.

Agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) incineraron los cultivos en el y no se reportaron detenciones durante el operativo.

Solo una muestra de ejemplares fue preservada como evidencia, conforme a los protocolos establecidos por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC) y quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

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Oficiales caminaron casi un kilómetro a pie hasta dar con el primer cultivo

El operativo se originó a partir de una denuncia ciudadana que alertó sobre un olor intenso proveniente de la zona serrana. Oficiales iniciaron el recorrido por un camino vecinal y, al llegar a un punto sin acceso vehicular, continuaron a pie cerca de un kilómetro hasta localizar el primer plantío, oculto entre la vegetación.

Parte de los plantíos localizados en la zona limítrofe de Tijuana. Crédito: Especial

Según reportes oficiales, se trató de una superficie de 20 metros de ancho por 60 metros de largo. De acuerdo con reportes basados en el Informe Policial Homologado (IPH), en esa extensión se observaron hileras sembradas de marihuana en diferentes etapas de crecimiento, con alrededor de 18 mil ejemplares contabilizados. Las plantas alcanzaban hasta 1.80 metros de altura.

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El IPH registró que los cultivos se encontraban distribuidos en hileras, lo que evidenció un esquema de siembra organizado. Las distintas etapas de crecimiento de las plantas indicaron que el plantío llevaba tiempo en operación antes de ser detectado.

A 100 metros del primer plantío hallaron un campamento con indicios de ocupación reciente

Minutos después de localizar el primer cultivo, los agentes continuaron el recorrido. A una distancia aproximada de 100 metros, encontraron un campamento improvisado que incluía una mesa y ropa tirada en el lugar.

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Segundo punto localizado por las autoridades. Crédito: Especial

Los indicios hallados en el campamento evidenciaron la presencia reciente de personas en el sitio. La autoridad no precisó cuántos individuos habrían ocupado el refugio ni desde cuándo operaba el lugar.

Junto al campamento se ubicó una segunda plantación con una superficie de mil 200 metros cuadrados. Al igual que en el primer cultivo, las plantas de se encontraban en distintas etapas de crecimiento, con un conteo aproximado de 18 mil ejemplares.

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La FESC incineró los cultivos en el sitio y preservó muestras para la FGR

Una vez concluido el recorrido y el conteo de plantas, los agentes de la FESC procedieron a la destrucción de los cultivos. La totalidad del material vegetal fue incinerada en el lugar, conforme a los protocolos establecidos por la dependencia.

Algunos ejemplares fueron recolectados previamente como evidencia y puestos a disposición de la FGR. El resto del cultivo, que sumó aproximadamente 36 mil plantas entre ambas plantaciones, fue destruido sin ser trasladado.

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En el operativo no se registró ninguna detención. Las líneas de investigación para identificar a los responsables del cultivo o a quienes habrían ocupado el campamento localizado en el sitio quedaron a cargo de la FGR.

El olor a marihuana también detonó un hallazgo en San Quintín días antes

En otros hechos, el pasado viernes 25 de julio, agentes de la FESC y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional detectaron un vivero ilegal en el poblado Gustavo Díaz Ordaz, al norte del municipio de San Quintín. El hallazgo ocurrió mientras los uniformados circulaban por una vialidad de terracería cercana a la Carretera Transpeninsular.

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El olor de la droga se filtró desde el interior de un predio de 250 metros cuadrados hacia la vía pública, sin que una estructura cubierta con malla sombra en color blanco y negro lograra contenerlo. Los agentes realizaron una inspección visual desde la puerta de acceso sin ingresar al terreno.

Vista aérea del predio de 250 metros cuadrados cubierto con malla sombra blanca y negra asegurado. Crédito: Especial

Desde el exterior distinguieron bolsas de polietileno con plántulas de cannabis de aproximadamente 10 centímetros, además de plantas en etapas de desarrollo más avanzado al fondo del predio. El lugar también contaba con un contenedor de mil litros de agua, presuntamente destinado Los agentes encontraron un espacio acondicionado para la permanencia de personas, con mesa, utensilios de cocina, colchón y sillón. No se localizó a nadie en el sitio.

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A diferencia del operativo en el cerro Veladero, en este caso el Ministerio Público Federal recibió el expediente para solicitar una orden de cateo y dar continuidad al proceso legal correspondiente.