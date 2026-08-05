Hijo de Sherlyn la balconea ante la prensa y revela nuevo novio de la actriz

(Foto: Instagram @sherlyny)

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Sherlyn quedó expuesta en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cuando André, su hijo de seis años, aseguró frente a cámaras que su mamá “a veces dice que no tiene novio, pero sí tiene”, en una escena difundida por Ventaneando.

En el mismo encuentro, la actriz primero sostuvo que estaba “supercerrada” al tema sentimental, y después aceptó que estaba “contenta”, aunque marcó una línea sobre cómo manejaría cualquier formalización pública.

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“Pero ahorita en este momento creo que estoy como supercerrada al tema amoroso. No tengo ganas porque me gusta tener una vida feliz”, dijo Sherlyn a los reporteros antes de que su hijo revelara la verdad.

El comentario de André que contradijo la versión de Sherlyn

André, hijo de Sherlyn ventiló su mamá sobre su nuevo novio (Captura de pantalla)

Luego de que la actriz asegurara que no estaba abierta a tener una relación de pareja, el pequeño tomó el protagonismo y ante los micrófonos aseguró que su mamá mentía al decir que no tenía novio.

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“Mi mamá siempre dice que a veces ella no tiene novio, pero sí tiene”, dijo André a los medios de comunicación, mientras su mamá reaccionó con una negación entre risas: “¡No!”.

El intercambio continuó cuando en el set le insistieron con el tema del “secreto”. “Estoy contenta, estoy contenta. Inteligente como debe ser. No es un princeso, como todos esperamos. Que hasta que no me vean, muchachos, con un anillo de compromiso y en planes de matrimonio, no puedo darle seriedad a nada”, dijo Sherlyn.

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Sherlyn descartó volver a ser madre

La actriz explicó por qué desistió de la idea de convertirse en mamá de nueva cuenta. “Pues no, no se dio y uno no tiene por qué cuestionar los planes de Dios. Y yo prefiero que mi hijo tenga una mamá a todo dar, a que tenga una mamá intentando, intentando algo que no se está dando naturalmente”, dijo Sherlyn.

Cuando le preguntó directamente a su hijo si quería un hermano, él respondió: “No”, dijo André a Ventaneando, y ella remató: “¿Qué les digo? Él ya tiene un perro, él no quiere hermanos”.

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Sobre la posibilidad de adoptar o comprar un bebé reborn de silicona, Sherlyn fue tajante con esa alternativa. “Los alucino. La verdad, me parece... Ya estamos grandecitas para andar jugando con juguetes, ¿no? Se me ocurre otro tipo de juguetes para las mayorcitas, pero esto de andar cargando un mono ahí, que no sé, a mí cada quien, pero a mí me da como, como cringe”, dijo Sherlyn a Ventaneando.

Cuando le señalaron “Y adopción no”, la actriz matizó: “Sí, adopción sería fantástico”.

(Foto: Instagram/@sherlyny)

¿Quién es Sherlyn González y cuántos hijos tiene?

Sherlyn González es una actriz mexicana reconocida por su trabajo en telenovelas como “Amores verdaderos”, “Clase 406” y “Qué pobres tan ricos”. En el ámbito personal, Sherlyn es madre soltera por elección; tuvo a su hijo André el 30 de mayo de 2020 en la Ciudad de México, tras someterse a un procedimiento de inseminación artificial en Nueva York. Su rol como madre ha sido central en su vida y la llevó a alejarse durante un tiempo de la vida pública.

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Sherlyn se casó en 2013 con el político Gerardo Islas, de quien se divorció en 2016. Ha tenido relaciones conocidas con figuras como José Luis Reséndez y el conductor Francisco Zea. Actualmente, se sabe que mantiene una relación sentimental con una persona fuera del medio artístico, aunque prefiere mantener los detalles en privado y la relación es a distancia, ya que ella reside en Miami por su trabajo como conductora del programa “Desiguales” y su pareja vive en México