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Lotería Nacional rinde tributo a leyendas del fútbol mexicano con edición especial de billetes

El Sorteo Superior No. 2893 lanza una serie conmemorativa con exseleccionados en los billetes y celebra el legado tricolor

Se reunieron leyendas del futbol mexicano. Créditos: Lotería Nacional.
Se reunieron leyendas del futbol mexicano. Créditos: Lotería Nacional.
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El homenaje a las leyendas del futbol mexicano se materializa en una serie de billetes conmemorativos, presentados por la Lotería Nacional, que reconoce la trascendencia de quienes cimentaron la memoria deportiva del país.

Estas figuras, seleccionadas por su talento y profesionalismo en la cancha, quedan ahora inmortalizadas en un objeto cotidiano y simbólico para millones de personas.

Reconocimiento al legado deportivo de futbol mexicano

La directora Olivia Salomón subrayó que este reconocimiento adquiere un significado especial por celebrarse tras la Copa Mundial, evento que exhibió al mundo la capacidad de organización de México y el ambiente de hospitalidad que caracteriza al país.

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Destacó el impacto de la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum, cuyo liderazgo permitió consolidar infraestructura y espacios deportivos, dejando una huella más allá del fútbol mismo.

Se reunieron leyendas del futbol mexicano. Créditos: Lotería Nacional.
Se reunieron leyendas del futbol mexicano. Créditos: Lotería Nacional.

El Sorteo Superior No. 2893 se convierte así en un homenaje que va más allá de la mera entrega de premios económicos. Con imágenes de 24 exseleccionados nacionales impresas en los billetes, la iniciativa resalta la importancia de mantener vivas las historias de quienes inspiraron a varias generaciones portando la camiseta tricolor.

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Este sorteo, que se celebrará el 7 de agosto de 2026, pone en circulación 2 millones 400 mil billetes, distribuyendo un mensaje de orgullo y pertenencia en cada rincón del país.

Durante el acto, Rommel Pacheco, director de CONADE, resaltó que el valor de dicho reconocimiento radica en la capacidad de inspirar a niñas, niños y jóvenes a soñar y practicar deporte. La verdadera trascendencia, afirmó, se encuentra en el ejemplo que dejan estas figuras, más allá de los títulos y las copas obtenidas.

Por su parte, Gabriela Cuevas, excoordinadora federal para la Copa Mundial, remarcó que el éxito organizativo mostró que México está listo para futuros desafíos deportivos y que el legado se traduce en mayor participación social y deportiva.

Voces de las figuras homenajeadas que estuvieron presentes

Los exfutbolistas presentes en la ceremonia, como Francisco Javier “El Abuelo” Cruz y Oscar “El Conejo” Pérez, expresaron su gratitud y emoción por el homenaje.

Se reunieron leyendas del futbol mexicano. Créditos: Lotería Nacional.
Se reunieron leyendas del futbol mexicano. Créditos: Lotería Nacional.

Ambos coincidieron en que cada trayectoria inicia con sueños e ilusiones, y que el reconocimiento recibido es resultado de sacrificios, disciplina y un profundo amor al deporte.

En sus palabras, alentaron a las nuevas generaciones a luchar por sus propios sueños y a valorar el esfuerzo detrás de cada logro.

Fernando Quirarte “El Sheriff”, seleccionado nacional en 1986, recordó que ningún futbolista alcanza el éxito de manera aislada; detrás de cada carrera existen familias, entrenadores y millones de aficionados que acompañan e impulsan.

Subrayó la relevancia de que estas historias trasciendan el deporte y queden plasmadas en instituciones que resguardan la memoria colectiva.

Se reunieron leyendas del futbol mexicano. Créditos: Lotería Nacional.
Se reunieron leyendas del futbol mexicano. Créditos: Lotería Nacional.

Este homenaje a las leyendas del fútbol mexicano, canalizado a través de los billetes de la Lotería Nacional, simboliza la unión entre la pasión deportiva y la identidad nacional.

Además de celebrar a quienes marcaron época, la iniciativa busca inspirar a las nuevas generaciones a perseguir sus metas con perseverancia y convicción.

Un cierre que mira al futuro

La emisión de esta serie de billetes conmemorativos representa algo más que un acto simbólico: es una invitación a mantener viva la memoria de las hazañas deportivas y a reconocer el valor del esfuerzo colectivo.

Al integrar a estas figuras en un objeto cotidiano, la Lotería Nacional reafirma el papel del deporte en la formación de valores y en la construcción de una sociedad más cohesionada.

El legado de quienes alguna vez defendieron la camiseta nacional permanece presente, impulsando a nuevas generaciones a escribir sus propias páginas en la historia del fútbol mexicano.

La intención de esta edición del sorteo es hacer homenaje a fortalecer la memoria deportiva y unir generaciones en México.

Créditos: Lotería Nacional
Créditos: Lotería Nacional

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