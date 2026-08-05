Kate del Castillo revela el estado de salud de Eric del Castillo tras un cateterismo de emergencia

Kate del Castillo se pronuncia sobre el estado de salud de su padre. (Captura de pantalla)

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La reconocida actriz Kate del Castillo actualizó el estado de salud de su padre Eric del Castillo luego de un problema en la salud del primer actor.

Kate confirmó que su padre se recupera de forma favorable luego de ser sometido a un cateterismo de emergencia el 15 de julio.

El cateterismo fue realizado para eliminar la obstrucción de una arteria ilíaca que ya contaba con el ochenta por ciento de obstrucción en las piernas.

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El actor logro recibir el alta médica días antes de cumplir 92 años y pudo celebrar la importante fecha con su familia.

“Está bien, pues mira, cumplió ahorita 92 años, muy bien vividos”, dijo Kate sobre el estado de su padre.

La actriz fue más allá al comparar su propia condición con la de él, señalando que aunque tiene sus “achaques” se encuentra incluso mejor que ella.

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“Pues tiene sus achaques como cualquier persona mayor, pero creo que yo tengo más achaques que él. La verdad es que mi papá está perfecto, está muy bien. De repente tiene sus cositas, pero la verdad es que están sanos los dos, gracias a Dios”, comentó Kate del Castillo.

La actriz señaló que su padre se encuentra incluso mejor que ella (Instagram/@katedelcastillo)

La cirugía de Eric del Castillo fue un éxito

Fue la otra hija del primer actor, Verónica del Castillo, quien, en los días posteriores a la hospitalización, ofreció los primeros detalles del procedimiento de su padre.

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La periodista explicó que el diagnóstico llegó durante una revisión médica y que el especialista advirtió el riesgo de perder un pie o incluso una pierna si la intervención no se realizaba con rapidez.

“Actuamos de voladísima porque ya tenía el ochenta por ciento tapado y ahorita ya tiene el flujo sanguíneo al cien por ciento”, declaró Verónica.

También precisó que la complicación era de carácter vascular y no cardíaco: “Él ya está perfecto. La verdad es que está muy bien del corazón y solamente era la falta de circulación en las piernas”.

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La misma adelantó que en las próximas semanas el actor regresará al hospital para un procedimiento adicional en la espalda baja.

“Simplemente es quemarle los nervios. Eso se llama realizarle un bloqueo”, explicó.

Verónica del Castillo fue la primera en actualizar sobre el estado de salud de su padre. (Foto: Instagram/@vdelcastillotv)

Eric del Castillo cumplió 92 años con una fiesta sorpresa

Su esposa, Kate Trillo, le organizó una parrillada sorpresa el 22 de julio a la que asistieron únicamente familiares y amigos cercanos, según detalló Verónica. El actor se mostró en buen estado durante la celebración.

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Por su parte Kate del Castillo no pudo asistir al festejo ya que la actriz se encontraba en grabaciones de la nueva temporada de La reina del sur y felicitó a su padre a la distancia.

El primer actor cumplió 92 años, sin embargo su hija Kate del Castillo no puedo estar presente en la celebración

El historial médico de Eric del Castillo

En los últimos años, el actor ha enfrentado distintos problemas de salud. Fue diagnosticado con cáncer de próstata, enfermedad que superó tras recibir tratamiento.

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En 2024 reveló que padece degeneración macular, un trastorno ocular que afecta la visión central.

“Sigue avanzando, pero bendito Dios, nunca me voy a quedar ciego, solamente es degeneración macular, el centro se borra, pero a mis lados veo”, declaró en aquel momento.

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Eric del Castillo ha enfrentado diversos problemas de salud. (Foto: Juan Vicente Manrique)

Tras estos antecedentes su familia también tomó la decisión de no informarle a Eric del Castillo sobre el fallecimiento de la actriz Elsa Aguirre, ocurrido el mismo 15 de julio en que fue hospitalizado.

Verónica del Castillo explicó que su madre consideró que la noticia podría afectar el estado emocional del actor durante su recuperación. “Me dijo mi mamá: ‘Ni se te vaya a ocurrir decirle porque sí se deprime’, sobre todo cuando son amigas tan entrañables del medio artístico”, relató.

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A sus 92 años el primer actor, Eric del Castillo continúa su recuperación en casa superando una nueva batalla de salud con la misma fortaleza de siempre.