México
Agregar Infobae enGoogle

Survivor México: quién gana el collar de inmunidad individual hoy 4 de agosto

Las especulaciones entre fans no paran, pues este beneficio podría definir la semana

(SurvivorMx/FB)
(SurvivorMx/FB)
Guardar

En las playas de Survivor México La Reliquia en Llamas, la tensión alcanza su punto máximo mientras los participantes enfrentan una jornada decisiva.

La lucha por el Collar de Inmunidad Individual se convierte en el centro de atención este 4 de agosto, en una competencia donde cada movimiento puede significar la diferencia entre seguir en el juego o despedirse de la aventura.

PUBLICIDAD

Los rumores aseguran que alguien de la tribu halcones podría obtener este beneficio.

Con la Doble Eliminación al acecho, la expectativa entre equipos y seguidores es mayor que nunca.

Un hombre y una mujer se enfrentan en una arena nocturna con antorchas. Banderas de Jaguares y Halcones y el logo de Survivor México son visibles.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El episodio de hoy 4 de agosto despierta grandes expectativas entre los seguidores del programa, ya que la disputa por el Collar de Inmunidad Individual puede cambiar el rumbo del juego.

PUBLICIDAD

La reciente victoria de Anahí Izali en la última entrega del collar la coloca en la mira, pero el desenlace de este martes permanece en suspenso: la producción mantiene en secreto el nombre del ganador y llama a la audiencia a no perderse la transmisión para conocer el resultado definitivo.

Resultados recientes y ambiente competitivo

La jornada del lunes brindó alegría a los Halcones, quienes se adjudicaron tanto el Juego por la Recompensa como el de Suministros.

El equipo celebró el acceso a tres pizzas y una dotación de papas, cebollas, tomates, ajos, pasta y café, elementos clave para la supervivencia y el ánimo colectivo.

(Survivor Mexico)
(Survivor Mexico)

No obstante, la seguridad de los Halcones se vio sacudida cuando los Jaguares lograron quedarse con el Tótem de Inmunidad Grupal, pese a haber resentido la reciente salida de Erick del equipo. Este giro demostró que la competencia se mantiene abierta y que ningún equipo debe confiarse.

El valor del Collar de Inmunidad Individual

La lucha por el Collar de Inmunidad Individual cobra mayor relevancia ante la inminente Doble Eliminación, lo que incrementa la presión sobre cada participante.

La obtención del collar garantiza protección ante las votaciones, una ventaja que puede determinar la permanencia en el juego.

El lunes, Ahaní Izali de Jaguares sorprendió al arrebatar este beneficio a Aurélie Garzonio, quien lo había ganado originalmente.

El hallazgo de un papiro sorpresa fue decisivo y provocó una oleada de emoción entre sus compañeros. Con este antecedente, se espera que el encuentro de hoy esté cargado de estrategias y posibles sorpresas.

Para quienes se preguntan quién gana hoy el Collar de Inmunidad Individual en Survivor México La Reliquia en Llamas, la producción no ha revelado el resultado en fuentes públicas.

Los detalles se conocerán durante el programa de este martes 4 de agosto, en medio de una competencia marcada por la tensión y las estrategias personales.

Collage de escenas de reality: concejo tribal con velas, competencia en playa con lago y una silueta central con signo de interrogación.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Horario y estructura del programa

  • Survivor México La Reliquia en Llamas se transmite de lunes a viernes de 18:30 a 20:30.
  • Puede verse en Azteca UNO, el sitio oficial y la plataforma Disney+.
  • El programa es conducido por Carlos Guerrero “Warrior”, quien dirige los retos y acompaña a los participantes en cada desafío.

Participantes activos en la competencia

Actualmente, tras las últimas eliminaciones, la lista de sobrevivientes que siguen en juego es la siguiente:

  • Viviann Baeza
  • Shada Hernández
  • Sahit Sosa
  • Julio Camejo
  • Rey Grupero
  • Anahí Izali
  • Abel Robles
  • Tzasna Carrasco
  • Aurélie Garzonio
  • Javier Márquez
  • Sebastián Yate
  • Sheila Velázquez
  • Avril Andrade

Temas Relacionados

Survivor Méxicomexico-noticiasmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Duro golpe para Cruz Azul: problemas migratorios dejarían fuera a Christian Ebere de la Leagues Cup

La Máquina perdería al jugador nigeriano para los partidos que sostendrá en Estados Unidos contra los clubes de la MLS

Duro golpe para Cruz Azul: problemas migratorios dejarían fuera a Christian Ebere de la Leagues Cup

No perderán su salario: diputados de Morena no deberán pedir licencia por reelección, dice Ariadna Montiel

Pese a que el grueso de los aspirantes morenistas a las elecciones de 2027 deben dejar sus cargos, en San Lázaro la historia puede ser diferente

No perderán su salario: diputados de Morena no deberán pedir licencia por reelección, dice Ariadna Montiel

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 4 de agosto? Se reestablece servicio en estación Insurgentes del Metrobús

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 4 de agosto? Se reestablece servicio en estación Insurgentes del Metrobús

Cómo afecta el insomnio al hígado graso: señales de alerta y consejos para dormir mejor

El insomnio no solo afecta tu energía diaria, también puede favorecer la aparición de hígado graso y complicaciones hepáticas graves

Cómo afecta el insomnio al hígado graso: señales de alerta y consejos para dormir mejor

Álex Kaffie revela crisis en la relación de Galilea Montijo y su novio Isaac Moreno

El periodista de espectáculos asegura que se le está acabando el amor a la conductora de La Casa de los Famosos México 2026

Álex Kaffie revela crisis en la relación de Galilea Montijo y su novio Isaac Moreno
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 4 de agosto: aseguran refinerías clandestinas en San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 4 de agosto: aseguran refinerías clandestinas en San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos

Operativo federal en Arizona desmantela red de tráfico de armas con destino a México

Juez rechaza modificar la condena de Mario Villanueva, el exgobernador de Quintana Roo vinculado al cártel de Juárez

Tras denuncia ciudadana, incineran 36 mil plantas de marihuana en el cerro Veladero de Baja California

Del pico histórico a la contención: 2025 registra la tasa de homicidios más baja en ocho años

ENTRETENIMIENTO

Con baile y pastel, Karina Torres celebra su cumpleaños en La Casa de los Famosos México 2026

Con baile y pastel, Karina Torres celebra su cumpleaños en La Casa de los Famosos México 2026

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Karina Torres recibe pastel y sorpresas por su cumpleaños

Mariana Ochoa niega que OV7 tratara mal a Aldo Rendón tras su eliminación: “Eres una inventada”

Álex Kaffie revela crisis en la relación de Galilea Montijo y su novio Isaac Moreno

Cuánto cuesta el collar que Aldo Rendón le regaló a Karina Torres por su cumpleaños

DEPORTES

El exfutbolista Gullit Peña se hace viral por reaparecer con una botella y en presunto estado de ebriedad sobre una moto

El exfutbolista Gullit Peña se hace viral por reaparecer con una botella y en presunto estado de ebriedad sobre una moto

Leagues Cup 2026: Sigue en vivo el minuto a minuto del partido, Charlotte vs Pumas

Duro golpe para Cruz Azul: problemas migratorios dejarían fuera a Christian Ebere de la Leagues Cup

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: sigue EN VIVO la actividad de los mexicanos este 4 de agosto

Los Bravos de Juárez podrían ser vendidos por esta razón