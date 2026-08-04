Survivor México: quién gana el collar de inmunidad individual hoy 4 de agosto

(SurvivorMx/FB)

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En las playas de Survivor México La Reliquia en Llamas, la tensión alcanza su punto máximo mientras los participantes enfrentan una jornada decisiva.

La lucha por el Collar de Inmunidad Individual se convierte en el centro de atención este 4 de agosto, en una competencia donde cada movimiento puede significar la diferencia entre seguir en el juego o despedirse de la aventura.

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Los rumores aseguran que alguien de la tribu halcones podría obtener este beneficio.

Con la Doble Eliminación al acecho, la expectativa entre equipos y seguidores es mayor que nunca.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El episodio de hoy 4 de agosto despierta grandes expectativas entre los seguidores del programa, ya que la disputa por el Collar de Inmunidad Individual puede cambiar el rumbo del juego.

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La reciente victoria de Anahí Izali en la última entrega del collar la coloca en la mira, pero el desenlace de este martes permanece en suspenso: la producción mantiene en secreto el nombre del ganador y llama a la audiencia a no perderse la transmisión para conocer el resultado definitivo.

Resultados recientes y ambiente competitivo

La jornada del lunes brindó alegría a los Halcones, quienes se adjudicaron tanto el Juego por la Recompensa como el de Suministros.

El equipo celebró el acceso a tres pizzas y una dotación de papas, cebollas, tomates, ajos, pasta y café, elementos clave para la supervivencia y el ánimo colectivo.

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(Survivor Mexico)

No obstante, la seguridad de los Halcones se vio sacudida cuando los Jaguares lograron quedarse con el Tótem de Inmunidad Grupal, pese a haber resentido la reciente salida de Erick del equipo. Este giro demostró que la competencia se mantiene abierta y que ningún equipo debe confiarse.

El valor del Collar de Inmunidad Individual

La lucha por el Collar de Inmunidad Individual cobra mayor relevancia ante la inminente Doble Eliminación, lo que incrementa la presión sobre cada participante.

La obtención del collar garantiza protección ante las votaciones, una ventaja que puede determinar la permanencia en el juego.

El lunes, Ahaní Izali de Jaguares sorprendió al arrebatar este beneficio a Aurélie Garzonio, quien lo había ganado originalmente.

El hallazgo de un papiro sorpresa fue decisivo y provocó una oleada de emoción entre sus compañeros. Con este antecedente, se espera que el encuentro de hoy esté cargado de estrategias y posibles sorpresas.

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Para quienes se preguntan quién gana hoy el Collar de Inmunidad Individual en Survivor México La Reliquia en Llamas, la producción no ha revelado el resultado en fuentes públicas.

Los detalles se conocerán durante el programa de este martes 4 de agosto, en medio de una competencia marcada por la tensión y las estrategias personales.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)

Horario y estructura del programa

Survivor México La Reliquia en Llamas se transmite de lunes a viernes de 18:30 a 20:30.

Puede verse en Azteca UNO, el sitio oficial y la plataforma Disney+.

El programa es conducido por Carlos Guerrero “Warrior”, quien dirige los retos y acompaña a los participantes en cada desafío.

Participantes activos en la competencia

Actualmente, tras las últimas eliminaciones, la lista de sobrevivientes que siguen en juego es la siguiente:

Viviann Baeza

Shada Hernández

Sahit Sosa

Julio Camejo

Rey Grupero

Anahí Izali

Abel Robles

Tzasna Carrasco

Aurélie Garzonio

Javier Márquez

Sebastián Yate

Sheila Velázquez

Avril Andrade