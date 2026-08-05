Receta de pan de chía en sartén: fácil, delicioso y saludable

Una rebanada de pan de chía untada con mantequilla y miel acompaña una taza de café con leche junto a la ventana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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¿Buscas un pan fácil, sin horno, saludable y realmente sabroso? El pan de chía en sartén es la opción perfecta para quienes desean disfrutar de un pan casero, rápido y lleno de nutrientes.

Su textura esponjosa, con el toque crujiente de las semillas de chía, lo convierte en un aliado ideal para desayunos, meriendas o acompañamiento de platos principales.

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La receta surge como respuesta a la demanda actual de panes sencillos, bajos en gluten y con ingredientes funcionales. La chía, originaria de América Central, está integrada en la dieta mediterránea por sus beneficios.

Este pan combina tradición y bienestar, marida a la perfección con quesos frescos, hummus o simplemente un chorrito de aceite de oliva virgen extra.

Un pan de chía casero se cocina en una sartén de hierro fundido sobre una estufa, con harina, semillas de chía y agua como ingredientes al lado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de pan de chía en sartén

El pan de chía en sartén es una elaboración sencilla que no necesita horno. Se prepara mezclando ingredientes básicos como harina, agua, chía y levadura, y se cocina directamente en una sartén antiadherente.

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La técnica es similar a la de un pan plano o torta, pero el resultado es mucho más esponjoso y saludable gracias a la chía.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 30 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción: 20 minutos

Ingredientes

250 g de harina integral (puede combinarse con harina de trigo común) 2 cucharadas soperas de semillas de chía 1 sobre de levadura química (10 g) o 5 g de levadura seca de panadería 200 ml de agua templada 1 cucharadita de sal fina 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

Cómo hacer pan de chía en sartén, paso a paso

Mezcla los ingredientes secos en un bol: harina, semillas de chía, sal y levadura. Agrega el agua templada poco a poco, mezclando con una cuchara o espátula, hasta formar una masa pegajosa pero manejable. Incorpora el aceite de oliva y amasa brevemente para integrar. Deja reposar la masa tapada 10 minutos para que hidrate bien y la chía libere mucílagos, lo que da jugosidad. Divide la masa en 4 porciones y forma bolas. Aplástalas ligeramente para dar forma de discos de unos 2 cm de grosor. Calienta una sartén antiadherente a fuego medio-bajo. Añade unas gotas de aceite y esparce. Cocina los panes tapados durante 6-7 minutos por un lado. Da la vuelta y cocina 6-7 minutos más hasta que estén dorados y el centro seco. Deja enfriar sobre rejilla para evitar que suden. Consume templados o a temperatura ambiente.

pan de chía (Imagen Ilustrativa Infobae) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos técnicos:

Asegúrate de tapar la sartén para que el pan suba y quede esponjoso.

Evita el fuego alto para que no se quemen por fuera y queden crudos por dentro.

No añadas más harina de la indicada: la chía absorberá agua y dará la textura adecuada.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 panes medianos (1 por persona).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Aproximadamente 210 kcal

6 g de proteínas

8 g de grasas (principalmente saludables)

28 g de hidratos de carbono

5 g de fibra

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

Recuerda que este pan se conserva perfectamente 2 días en un recipiente hermético a temperatura ambiente. Para periodos más largos, guardar en la nevera hasta 4 días o congelar hasta 2 meses.

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Cuáles son los beneficios de sustituir el pan de caja por pan de chía

Sustituir el pan de caja por pan de chía puede aportar varios beneficios nutricionales, sobre todo por el perfil de la semilla de chía:

Mayor aporte de fibra: Dos cucharadas de chía (aproximadamente 28 gramos) pueden aportar cerca de 10 gramos de fibra, mientras que el pan de caja suele tener un contenido bajo de este nutriente. La fibra ayuda al funcionamiento intestinal y prolonga la sensación de saciedad, lo que puede ser útil para controlar el apetito y el peso.

Omega 3 vegetal: La chía contiene ácido alfa-linolénico (ALA), un tipo de omega 3 de origen vegetal, que aunque no sustituye totalmente el omega 3 presente en pescados, sí contribuye a una dieta más balanceada.

Minerales y proteína: La chía aporta cantidades importantes de calcio, magnesio, fósforo, zinc y algo de proteína vegetal, lo que ayuda a complementar la dieta diaria.

Índice glucémico más bajo: El pan de chía, al no tener harinas refinadas, suele tener un índice glucémico más bajo que el pan de caja, ayudando a evitar picos de glucosa en sangre. Esto puede ser especialmente útil para personas con diabetes o quienes buscan controlar su glucosa.

Sensación de saciedad: La fibra y el mucílago de la chía absorben agua y se expanden en el estómago, aumentando la sensación de llenura y ayudando a consumir menos calorías durante el día.

Menos ingredientes ultraprocesados: El pan de caja comercial suele contener azúcares añadidos, conservadores y grasas de baja calidad, mientras que un pan de chía casero puede ser más natural y sencillo en ingredientes.

Preparación sencilla: Hacer pan de chía no requiere horno ni harinas refinadas y puede ser una alternativa rápida y práctica para desayunos o colaciones, con base nutritiva y saciante.

Un desayuno nutritivo incluye pan casero de chía en sartén con una rebanada cortada, acompañado de un huevo frito, aguacate, café y semillas de chía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones:

Iniciar con una cucharada al día e incrementar gradualmente, siempre acompañando con suficiente agua para evitar molestias digestivas, como gases o inflamación.

La chía no es un alimento milagroso ni sustituye medicamentos, pero sí puede hacer más completa la alimentación diaria.