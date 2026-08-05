México
Agregar Infobae enGoogle

No solo con la UNAM: Territorium Life también ha firmado millonarios contratos con Nuevo León, IECM  y otras universidades

La empresa se encuentra en el centro de la polémica por la facilidad para burlar el sistema empleado durante la aplicación del examen de la máxima casa de estudios

No solo con la UNAM: Territorium Life también ha firmado millonarios contratos con Nuevo León, IECM  y otras universidades.
No solo con la UNAM: Territorium Life también ha firmado millonarios contratos con Nuevo León, IECM  y otras universidades.
Guardar

Los resultados del examen de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) siguen generando polémica, los señalamientos también están dirigidos hacia la empresa Territorium Life, S.A.P.I. de C.V., la cual fue contratada para la realización del examen de admisión en línea, mismo que tuvo vulneraciones, aparentemente, por suplantación y uso de Inteligencia Artificial por parte de algunos aspirantes.

Sin embargo, la empresa parece ser una de las beneficiadas y de “confianza” por parte de gobiernos estatales, dependencias gubernamentales y universidades, quienes le han confiado la aplicación y supervisión de pruebas decisivas para la vida de quienes buscan una oportunidad en el servicio público, la certificación de cursos o el ingreso a instituciones educativas.

PUBLICIDAD

Territorium Life, entre las favoritas del sector público

La empresa que fue constituida el 12 de marzo de 2012, presta servicios de software, licencias informáticas e intelectuales, creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet, así como de capacitación y consultorías en temas de tecnologías de la información, sin embargo, tras la prueba universitaria quedaron al descubierto distintas problemáticas, entre ellas, la eficacia de un sistema privado que recibe dinero público.

Territorium Life tuvo contratos con el IECM para la aplicación de exámenes a supervisores electorales. (Captura de pantalla)
Territorium Life tuvo contratos con el IECM para la aplicación de exámenes a supervisores electorales. (Captura de pantalla)

Territorium Life lleva algunos años siendo proveedora del sector público, entre los contratos analizados por Infobae México se encuentra el otorgado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) en 2021, el periodo de contratación fue por tres meses, para el siguiente servicio:

PUBLICIDAD

“Contratación de la prestación del servicio para la aplicación del examen de conocimientos para selección y contratación de supervisores/as electorales locales y capacitadores/as asistentes electorales locales para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021”.

Por este servicio, el Instituto capitalino desembolsó un total de 2 millones 572 mil 973.26 pesos, monto que fue pagado a través de una “transferencia bancaria”. En aquella ocasión, la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo fue la encargada de supervisar el trabajo realizado por la empresa.

Otro de los que desembolsó millonario presupuesto fue el Consejo de la Judicatura Federal -actualmente Órgano de Administración Judicial (OAJ)-, el cual arrendó servicios para la “supervisión automatizada de evaluaciones a distancia” enfocados en el concurso de oposición de la carrera judicial. Territorium Life, S.A.P.I. de C.V. fue la seleccionada en la licitación de 2024 y 2025, por lo que el monto máximo otorgado fue de 32 millones de pesos.

La empresa con domicilio fiscal en San Nicolas de los Garza, Nuevo León, también ha brindado servicios para la Secretaría de Educación Básica en Guanajuato, a quien le proporcionó servicios de “análisis y orientación vocacional de estudiantes que cursan tercer grado de educación secundaria por hasta 2,200 exámenes de orientación vocacional” en 2025, por el que la dependencia cubrió un importe total de 295 mil 500 pesos.

Consejo de la Judicatura Federal firmó contratos con Territorium Life en 2024 y 2025 para la aplicación del examen de carrera judicial.
Consejo de la Judicatura Federal firmó contratos con Territorium Life en 2024 y 2025 para la aplicación del examen de carrera judicial.

Actualmente, la empresa que se encuentra bajo el escrutinio público mantiene un contrato activo con el gobierno de Nuevo León, aunque en el portal de proveedores no se especifica los servicios ni el monto por el que fue contratada.

Otras universidades han confiado en la empresa de servicios digitales

Información publicada por IMER Noticias da cuenta de como Territorium Life ha sido la elegida para distintas licitaciones sin necesidad de entrar al concurso público:

  • Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, contrato vigente que culminaría hasta el 2 de febrero de 2027, por 547 mil 648 pesos.
  • Universidad Digital del Estado de México, firmado en diciembre de 2018 y finalizado en enero de 2019, por un total de ocho millones 626 mil 920 pesos.
  • Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional (IPN), culminado en 2018 por un monto de 479 mil pesos.
Parte del contrato entre la Secretaría de Educación de Guanajuato con Territorium Life.
Parte del contrato entre la Secretaría de Educación de Guanajuato con Territorium Life.

Luego del escándalo por el examen de admisión de la UNAM, la duda sobre la fiabilidad de los servicios de la empresa mencionada ha sido ampliamente cuestionada y discutida, mientras el sistema muestra deficiencias, habrá quienes tengan que volver a realizar un examen de control impuesto como medida por la máxima casa de estudios.

Temas Relacionados

UNAMExamen de admisiónNuevo LeónIECMEstado de MéxicoPoder JudicialPresupuestoPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

México vs El Salvador Femenil, ¿cómo va el partido semifinal de los Juegos Centroamericanos?

La Selección Nacional asegurará medalla en la justa de verano si logra derrotar a La Selecta en la antesala de la Gran Final del torneo regional

México vs El Salvador Femenil, ¿cómo va el partido semifinal de los Juegos Centroamericanos?

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: los habitantes se preparan para el inicio de la Prueba Semanal

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: los habitantes se preparan para el inicio de la Prueba Semanal

Manuel Negrete crítica duramente a Pumas: “No puedes tener a jugadores como Córdova, Chicote o Antuna”

El ídolo universitario también tuvo oportunidad de hablar sobre el futuro de la Selección Mexicana y su participación en el Mundial 2026

Manuel Negrete crítica duramente a Pumas: “No puedes tener a jugadores como Córdova, Chicote o Antuna”

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 4 agosto: alerta por riesgo de tormentas fuertes en estos estados

Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima en los distintos estados de la República Mexicana

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 4 agosto: alerta por riesgo de tormentas fuertes en estos estados

Kate del Castillo revela el estado de salud de Eric del Castillo tras un cateterismo de emergencia

La actriz se pronunció sobre la recuperación de su padre luego de que el primer actor fuera sometido a una cirugía por una arteria obstruida

Kate del Castillo revela el estado de salud de Eric del Castillo tras un cateterismo de emergencia
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 4 de agosto: aseguran refinerías clandestinas en San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 4 de agosto: aseguran refinerías clandestinas en San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos

Juez dicta prisión preventiva al “R1” por el homicidio de Carlos Manzo: el viernes se define si es vinculado a proceso

Operativo federal en Arizona desmantela red de tráfico de armas con destino a México

Juez rechaza modificar la condena de Mario Villanueva, el exgobernador de Quintana Roo vinculado al cártel de Juárez

Tras denuncia ciudadana, incineran 36 mil plantas de marihuana en el cerro Veladero de Baja California

ENTRETENIMIENTO

Hijo de Sherlyn la balconea ante la prensa y revela nuevo novio de la actriz

Hijo de Sherlyn la balconea ante la prensa y revela nuevo novio de la actriz

La fortuna que acumula Aldo Rendón en los oufits que ha presumido en La Casa de los Famosos México 2026

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: los habitantes se preparan para el inicio de la Prueba Semanal

Kate del Castillo revela el estado de salud de Eric del Castillo tras un cateterismo de emergencia

Survivor México: quién gana el collar de inmunidad individual hoy 4 de agosto

DEPORTES

Leagues Cup 2026: Partido de Pumas vs Charlotte se retrasa por tormenta eléctrica

Leagues Cup 2026: Partido de Pumas vs Charlotte se retrasa por tormenta eléctrica

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: sigue EN VIVO la actividad de los mexicanos este 4 de agosto

México vs El Salvador Femenil, ¿cómo va el partido semifinal de los Juegos Centroamericanos?

Manuel Negrete crítica duramente a Pumas: “No puedes tener a jugadores como Córdova, Chicote o Antuna”

El exfutbolista Gullit Peña se hace viral por reaparecer con una botella y en presunto estado de ebriedad sobre una moto